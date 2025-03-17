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  • Бюджетный кроссовер Nissan Magnite с левым рулём поступил в продажу

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite с левым рулём поступил в продажу

17.03.2025 1178 0 1

Компания Nissan наконец-то вывела свой бюджетный паркетник на рынки с правосторонним движением. Экспортная версия предложена с литровой турботройкой, тогда как на производственной родине еще можно купить модель с атмосферником. Привод в любом случае исключительно передний.

Недорогой кроссовер Nissan Magnite на платформе CMF-A в строю с 2020 года, его производство ведется исключительно в Индии, которая и стала для пятидверки дебютным и главным рынком. При этом модель изначально была объявлена глобальной, хотя прежде ее поставляли только в страны с левосторонним движением. В октябре прошлого года Magnite пережил плановый рестайлинг, после чего в Nissan заявили о том, что намерены существенно расширить географию продаж: паркетник был анонсирован для рынков с правосторонним движением. Об отправке на экспорт машин с левым рулем компания сообщила в феврале. Ну а теперь Магнит наконец-то приступил к освоению новых рынков — модель стала доступна к заказу в странах Ближнего Востока.

В плане дизайна автомобили для разных регионов ничем не отличаются. Рестайлинг, напомним, принес Nissan Magnite иные передний бампер и противотуманки, у радиаторной решетки изменился рисунок, плюс в оптике появилась новая светодиодная начинка. В салоне – другие материалы отделки, еще модернизировали приборку.

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По своим габаритам ближневосточный Магнит также совпадает с версией для Индии. Длина – 3999 мм, ширина – 1758 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2500 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 205 мм. Объем багажника составляет 336 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 690 литров.

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На Ближнем Востоке Nissan Magnite предложен только с бензиновой турботройкой 1.0 (100 л.с.) и вариатором. В Индии этот мотор еще может сочетаться с пятиступенчатой механикой. Кроме того, на производственной родине представлен паркетник с атмосферным трехцилиндровым двигателем 1.0 (72 л.с.), который работает в паре с 5МТ или роботизированной коробкой. Привод в любом случае исключительно передний.

Количество комплектаций кроссовера с левым рулем зависит от страны. Так, в Саудовской Аравии и ОАЭ Nissan Magnite сейчас доступен в версиях SV и SL, а вот в Омане и Катаре еще можно заказать более дешевое исполнение S. Как бы то ни было, в списке стандартного оборудования ближневосточного паркетника значатся 16-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида. Топовый паркетник – это камеры кругового обзора, бардачок с функцией охлаждения и круиз-контроль.

Цены тоже пока объявлены не везде. Например, в Саудовской Аравии в пересчете с местной валюты Nissan Magnite SV обойдется где-то в 1,5 млн рублей по текущему курсу, топ-версия SL стоит 1,75 млн рублей. Для сравнения, кроссовер Nissan Kicks предыдущего поколения там же обойдется минимум в 1,6 млн рублей.

В ближайшее время Nissan Magnite доберется еще и до стран Латинской Америки.

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