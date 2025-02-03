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  • Бюджетный кроссовер Nissan Magnite: наконец-то леворульная версия

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite: наконец-то леворульная версия

03.02.2025 819 0 1

Компания Nissan приступила к выпуску паркетников Magnite, предназначенных для стран с правосторонним движением. Такие машины уже отправили в Латинскую Америку. А в феврале бюджетник начнут поставлять и в другие регионы.

Компактный кроссовер Nissan Magnite на платформе CMF-A в строю с 2020 года, его выпуск налажен в Индии. Паркетник изначально был объявлен глобальной моделью, однако прежде машины индийского производства поставляли лишь в страны с левосторонним движением. В октябре прошлого года Magnite пережил плановый рестайлинг: первыми такой кроссовер, разумеется, получили индийцы. При этом в рамках презентации модернизированной пятидверки в компании Nissan заявили о планах существенно расширить географию продаж модели – тогда анонсировали леворульную версию. Теперь же стало известно о том, что Nissan Magnite с левым рулем наконец-то встал на конвейер. Более того, марка уже приступила к поставкам машин в новые регионы.

Обновленный Nissan Magnite, версия с левым рулем
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Обновленный Nissan Magnite, версия с левым рулем
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Сообщается, что в конце января Nissan отправил из Индии «почти 2900» кроссоверов Magnite в некоторые страны Латинской Америки (список новых рынков пока не раскрыт). А до конца текущего месяца на экспорт отправят вторую партию, которая будет включать уже свыше 7100 паркетников: эти машины появятся в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки и, опять же, Латинской Америки. Итого, общее количество экспортных рынков превысит 65 (сюда входят страны как с левосторонним, так и с правосторонним движением).

Обновленный Nissan Magnite, версия для Индии
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Обновленный Nissan Magnite, версия для Индии
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Напомним, после рестайлинга Magnite обрел другие передний бампер и противотуманки, у радиаторной решетки изменился рисунок. Кроме того, оптика щеголяет новой диодной начинкой. Ну и еще появились 16-дюймовые диски иного дизайна, вдобавок была расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Nissan Magnite, версия для Индии
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Обновленный Nissan Magnite, версия для Индии
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В салоне заменили материалы отделки плюс модернизировали цифровую приборку. В Индии для модели также предусмотрены шесть подушек безопасности, мультимедийная система с тачскрином диагональю 8 или 9 дюймов, камеры кругового обзора, климат-контроль, беспроводная зарядка, бардачок с функцией охлаждения, круиз-контроль. Впрочем, оснащение, скорее всего, будет варьироваться в зависимости от страны.

Для леворульного Nissan Magnite пока заявлен только один мотор – бензиновая турботройка 1.0 (на индийской версии он выдает 100 л.с.), которая сочетается с механикой или вариатором. В Индии кроссовер еще можно купить с трехцилиндровым атмосферником аналогичного объема (72 л.с.). Привод в любом случае исключительно передний.

На индийском рынке рестайлинговый Nissan Magnite сейчас стоит от 612 400 рупий, что эквивалентно примерно 702 000 рублей по актуальному курсу.

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