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  • Hommage 26: рестомод на базе Lamborghini Gallardo от Cavën Atelier и Фабрицио Джуджаро

Hommage 26: рестомод на базе Lamborghini Gallardo от Cavën Atelier и Фабрицио Джуджаро

02.11.2026 717 0 2
Hommage 26: рестомод на базе Lamborghini Gallardo от Cavën Atelier и Фабрицио Джуджаро

Молодая испанская компания Cavën Atelier представила свою дебютную модель — рестомод Hommage 26 на базе Lamborghini Gallardo. Примечательно, что дизайн исходной модели и рестомода разработал один и тот же человек — Фабрицио Джуджаро.

Среднемоторный суперкар Lamborghini Gallardo выпускался с 2003 по 2013 год. Изначальный дизайн Gallardo Фабрицио Джуджаро разработал ещё в 1998 году, когда компания Lamborghini только-только перешла под контроль концерна Volkswagen, а сам Фабрицио Джуджаро и его отец Джорджетто Джуджаро трудились в Italdesign. В 2015 году Джорджетто Джуджаро продал студию Italdesign концерну Volkswagen, а сам вместе с сыном основал новое дизайн-ателье — GFG Style, через него Фабрицио Джуджаро и сотрудничал с Cavën Atelier.

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Cavën Atelier собирается переосмысливать классические автомобили, рестомод Hommage 26 на базе Lamborghini Gallardo стал её дебютным проектом. В 2025 году хорватская компания Tedson Motors представила свой весьма впечатляющий рестомод Etna на базе Lamborghini Gallardo, но Hommage 26 от Cavën Atelier имеет убойный козырь в лице Фабрицио Джуджаро — это редкая возможность увидеть новое прочтение шедевра от его первоначального создателя.

Для изготовления каждого Hommage 26 нужен донорский Lamborghini Gallardo, от кузова которого в работу идут несущий силовой каркас и пять наружных деталей — крыша, лобовое стекло, боковые стёкла, наружные зеркала и ножки крепления для них. Остальные наружные детали новые, большинство из них изготовлено из углепластика. Новое заднее стекло над двигателем сделано открывающимся.

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Фабрицио Джуджаро сохранил принципиальную форму передка исходного Gallardo, но вдоволь поупражнялся с деталями. Воздуховоды в переднем бампере являются продолжением формы фар, а сами фары теперь прячутся за опускающимися щитками. Дизайн боковин стал более лаконичным.

Корма полностью перекроена: она обзавелась новыми фонарями, широкой решёткой под ними, новыми прямоугольными выхлопными патрубками в роскошных хромированных оправах и новым развитым диффузором. Над фонарями появились подвижные плоскости спойлеров, увеличивающих прижимную силу.

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Интерьер обновлён на уровне отделочных материалов. Обновлена графика приборов. Установлена более современная мультимедийная система.

5,0-литровый атмосферный V10 на дорестайлинговых версиях Lamborghini Gallardo выдавал от 500 до 530 л.с. Для рестомода Hommage 26 этот двигатель доработала знаменитая итальянская компания Italtecnica — теперь он выдаёт 540 л.с. в версии GT и 560 л.с. в версии Performance. Предельная частота вращения коленвала — 8500 об/мин. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Тип привода в пресс-релизе не указан. Оригинальный Gallardo предлагался как с задним, так и с полным приводом. Шасси комплексно модернизировано. Подвеска может работать в комфортном либо спортивном режиме. За ажурными спицами 20-дюймовых колёс хорошо видны новые дисковые перфорированные тормоза.

Фабрицио Джуджаро на фоне рестомода Hommage 26 от Cavën Atelier

﻿Cavën Atelier выпустит только 25 экземпляров рестомода Hommage 26, каждый обойдётся заказчику минимум в 900 000 евро без учёта стоимости донорского Lamborghini Gallardo.

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Обновлено 03.11.2026
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