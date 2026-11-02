Hommage 26: рестомод на базе Lamborghini Gallardo от Cavën Atelier и Фабрицио Джуджаро

Среднемоторный суперкар Lamborghini Gallardo выпускался с 2003 по 2013 год. Изначальный дизайн Gallardo Фабрицио Джуджаро разработал ещё в 1998 году, когда компания Lamborghini только-только перешла под контроль концерна Volkswagen, а сам Фабрицио Джуджаро и его отец Джорджетто Джуджаро трудились в Italdesign. В 2015 году Джорджетто Джуджаро продал студию Italdesign концерну Volkswagen, а сам вместе с сыном основал новое дизайн-ателье — GFG Style, через него Фабрицио Джуджаро и сотрудничал с Cavën Atelier.
Cavën Atelier собирается переосмысливать классические автомобили, рестомод Hommage 26 на базе Lamborghini Gallardo стал её дебютным проектом. В 2025 году хорватская компания Tedson Motors представила свой весьма впечатляющий рестомод Etna на базе Lamborghini Gallardo, но Hommage 26 от Cavën Atelier имеет убойный козырь в лице Фабрицио Джуджаро — это редкая возможность увидеть новое прочтение шедевра от его первоначального создателя.
Для изготовления каждого Hommage 26 нужен донорский Lamborghini Gallardo, от кузова которого в работу идут несущий силовой каркас и пять наружных деталей — крыша, лобовое стекло, боковые стёкла, наружные зеркала и ножки крепления для них. Остальные наружные детали новые, большинство из них изготовлено из углепластика. Новое заднее стекло над двигателем сделано открывающимся.
Фабрицио Джуджаро сохранил принципиальную форму передка исходного Gallardo, но вдоволь поупражнялся с деталями. Воздуховоды в переднем бампере являются продолжением формы фар, а сами фары теперь прячутся за опускающимися щитками. Дизайн боковин стал более лаконичным.
Корма полностью перекроена: она обзавелась новыми фонарями, широкой решёткой под ними, новыми прямоугольными выхлопными патрубками в роскошных хромированных оправах и новым развитым диффузором. Над фонарями появились подвижные плоскости спойлеров, увеличивающих прижимную силу.
Интерьер обновлён на уровне отделочных материалов. Обновлена графика приборов. Установлена более современная мультимедийная система.
5,0-литровый атмосферный V10 на дорестайлинговых версиях Lamborghini Gallardo выдавал от 500 до 530 л.с. Для рестомода Hommage 26 этот двигатель доработала знаменитая итальянская компания Italtecnica — теперь он выдаёт 540 л.с. в версии GT и 560 л.с. в версии Performance. Предельная частота вращения коленвала — 8500 об/мин. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Тип привода в пресс-релизе не указан. Оригинальный Gallardo предлагался как с задним, так и с полным приводом. Шасси комплексно модернизировано. Подвеска может работать в комфортном либо спортивном режиме. За ажурными спицами 20-дюймовых колёс хорошо видны новые дисковые перфорированные тормоза.
Cavën Atelier выпустит только 25 экземпляров рестомода Hommage 26, каждый обойдётся заказчику минимум в 900 000 евро без учёта стоимости донорского Lamborghini Gallardo.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться