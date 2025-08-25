Renault обновила дешёвый кроссовер Kiger: оснащение богаче, техника прежняя

Субкомпактный кроссовер Renault Kiger (его длина составляет менее 4 метров) был представлен в январе 2021 года. Главным рынком для этой недорогой модели является Индия, здесь же налажено её производство. В 2022 году SUV уже слегка освежили, а теперь пришло время планового рестайлинга. Обновлённый Kiger сегодня дебютировал в Индии, цены этого автомобиля уже известны.

На фото: обновлённый кроссовер Renault Kiger

Рестайлинг затронул внешность Renault Kiger, особенно заметны изменения в передней части автомобиля. Так, у паркетника иные выштамповки на капоте, совершенно новая радиаторная решётка узкой формы с обновлённым логотипов в виде ромба, который больше не «врезается» в кромку капота, а расположен ниже. Двухэтажная головная оптика осталась практически прежней, а вот воздухозаборник стал крупнее, получил массивную серебристую рамку, а также противотуманки по бокам.

Профиль остался практически прежним, у турбоверсии изменилась графика на боковинах и задних стойках, а крыша, рейлинги, антенна «акулий плавник», корпуса наружных зеркал и обычные дверные ручки теперь выполнены в чёрном цвете. Пластиковые накладки на колёсных арках остались прежними.

На верхней части багажной двери располагается раздвоенный спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Корму освежили за счёт иного оформления нижней части заднего бампера и новой эмблемы. Также в списке обновок Renault Kiger числятся оригинальные 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

На фото: салон обновлённого кроссовера Renault Kiger 1 / 2 На фото: салон обновлённого кроссовера Renault Kiger 2 / 2

Габариты пятиместного кроссовера остались практически прежними. Длина посвежевшей версии равна 3990 мм, ширина – 1750 мм (без учёта боковых зеркал), высота – 1605 мм, а расстояние между осями составляет 2500 мм. Дорожный просвет у этой модели – 205 мм, а объём топливного бака – 40 литров. В список стандартного оборудования входят шесть подушек безопасности, ассистент при старте на подъёме и задние датчики парковки.

Для салона обновлённого Renault Kiger предусмотрены новые варианты отделки, опять же актуальный вариант логотипа бренда на трёхспицевом рулевом колесе, улучшенную шумоизоляцию. По центру передней панели по-прежнему располагается 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. В богатых исполнениях список оснащения дополнен камерами кругового обзора (360 градусов), акустикой Arkamys, устройством для беспроводной зарядки смартфонов и вентиляцией передних кресел.

«Начинка» модели осталась прежней. В гамму посвежевшего Renault Kiger по-прежнему входят бензиновые трёхцилиндровые моторы. Базовым является 1,0-литровый атмосферник, отдача которого равна 72 л.с., максимальный крутящий момент – 96 Нм. У турбодвигателя такой же объём, мощность – 100 л.с. (160 Нм). Они работают в паре с пятискоростной механической коробкой передач, для турбомотора предусмотрен ещё вариатор X-Tronic, а для стартового двигателя – AMT Easy-R. Привод может быть только передним.

Начальная цена посвежевшего паркетника составляет 629 995 индийских рупий, что эквивалентно 581,7 тыс. рублей по текущему курсу. За топовую версию обновлённого Renault Kiger просят не менее 1 129 995 рупий (около 1,04 млн рублей). Напомним, в прошлом месяце индийский офис марки презентовал соплатформенный рестайлинговый вэн Renault Triber.