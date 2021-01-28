Renault Kiger отличился от родственного Nissan оснащением, багажником и выбором коробок

Новый паркетник Рено предложат с теми же моторами, что и соплатформенный Nissan Magnite, а вот коробок у модели французской марки оказалось три вместо двух у «японца». Привод же у обоих только передний.

Минувшей осенью компания Renault показала концептуальный кроссовер Kiger , а сегодня дебютировала серийная модель, сохранившая имя своего предвестника. Презентацию провели в Индии, ведь эта страна и станет первым и главным рынком для новинки французского бренда, там же наладят производство. Впрочем, местным «эксклюзивом» Kiger все же не будет – его планируют продавать и в других странах, хотя их список пока не разглашается.

В основе паркетника лежит платформа CMF-A, на которой также построены кросс Nissan Magnite, компактвэн Renault Triber, хэтчи Renault Kwid и Datsun redi-GO. Длина Kiger равна 3991 мм (машинам, чья длина не превышает четырех метров, в Индии положены налоговые льготы), ширина – 1750 мм, высота – 1600 мм (с рейлингами), колесная база – 2500 мм. Для сравнения, габариты родственного Магнита: 3994/1758/1572 мм, расстояние между осями – те же 2500 мм. Дорожный просвет у Kiger и паркетника Nissan совпадает – 205 мм.

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Во время презентации прототипа Renault было объявлено о том, что товарный кросс во многом его повторит. Что ж, в компании не обманули, хотя конвейерный вариант, конечно, упрощен. Двухэтажная головная оптика никуда не делась (в дорогих комплектациях она вся светодиодная), но вот светящуюся полоску, которая объединяла ходовые огни шоу-кара, убрали. Еще заменили ручки дверей и наружные зеркала, а на крыше вместо «нашлепки» установили обычные рейлинги. Странного патрубка выхлопной системы тоже больше нет, как и ярко-зеленых декоративных вставок. Зато для серийного Kiger можно будет заказать черную крышу. Как и у Магнита, у новинки Рено 16-дюймовые колеса (у концепта 19-дюймовые, благодаря чему дорожный просвет был 210 мм).



Салон оформлен в стиле вэна Renault Triber, но при этом 8-дюймовый планшет мультимедиа-системы, вопреки ожиданиям, не прилеплен к передней панели, а чуть возвышается над ней. Внутри есть несколько отсеков для вещей, их совокупный объем – 29 литров. Объем багажника – 405 литров против 336 литров у Nissan Magnite.

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У базового Kiger цифровой спидометр в виде небольшого экранчика, у дорогих версий в «приборке» 7-дюймовый дисплей. Топовому кроссу также обещаны беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, камера заднего вида, четыре «эйрбэга», система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, «премиальная» аудиосистема. Некоторые местные СМИ еще пишут про круиз-контроль, хотя в презентационных материалах он вроде бы не указан. Камеры кругового обзора, которые имеются у Магнита, паркетнику Рено не достались, зато Kiger получил фильтр мелкодисперсных частиц PM2.5, который не предусмотрен для Ниссана.



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Двигатели кроссовер разделил с Nissan Magnite – это бензиновые трехцилиндровые «атмосферник» 1.0 и турбомотор аналогичного объема. Первый выдает 72 л.с. и 96 Нм, второй – 100 л.с. и 160 Нм. Как и у Магнита, оба движка сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсия еще работает в паре с вариатором X-Tronic. Но при этом Renault Kiger с атмосферным мотором также можно будет приобрести с роботизированной коробкой Easy-R – у Nissan Magnite такой нет. Привод же у обеих моделей только передний.



На индийский рынок Kiger выйдет в этом году, он составит конкуренцию не только Магниту, но и Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon и Mahindra XUV300. Цены еще не названы. Индийцы полагают, что кроссовер будет стоить где-то от 550 000 рупий – это около 567 000 рублей по текущему курсу. Впрочем, не исключено, что паркетник Renault все же окажется дешевле Nissan Magnite, за который сегодня просят минимум 549 000 рупий (566 000 рублей). В Россию компакт французской марки вряд ли привезут, как и Магнит.

