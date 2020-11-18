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  • Бюджетный кроссовер Renault: это Kiger, будет глобальным, есть брат от Nissan

Бюджетный кроссовер Renault: это Kiger, будет глобальным, есть брат от Nissan

18.11.2020 2733 1 0

Новый кросс пока представлен в виде концепта, но в Renault утверждают, что серийная версия в целом повторит его дизайн. Первыми модель получат индийцы, им ее, по предварительным данным, предложат с двумя моторами на выбор. Затем паркетник доберется и до других стран.

 

Индия остается привлекательным рынком для автопроизводителей, несмотря на то, что ковидный 2020-й обрушил продажи абсолютного большинства из них. И Renault не исключение: в начале следующего года компания предложит индийским клиентам новый субкомпактный кроссовер. Каким он будет – можно прикинуть, взглянув на шоу-кар Kiger, который рассекретили сегодня. Кстати, по данным местных СМИ, в продажу кросс поступит именно под этим именем. А в Renault заявили, что конвейерный вариант в целом повторит облик своего предвестника. К слову, присущей концептам мишуры оказалось меньше, нежели обещал тизер.

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Дизайн Kiger разработан совместными усилиями французского и индийского подразделений Renault. Особенности концепта – 19-дюймовые колеса, объединяющая фары светодиодная полоска, люминесцентные декоративные детали, «нашлепка» на крыше и сдвоенные патрубки выхлопной системы, расположенные посередине бампера. Также специально для шоу-кара придуман новый сине-зеленый цвет, который меняется в зависимости от света и угла зрения. У серийного кросса этого добра, конечно, не будет. О том, что останется, мы знаем благодаря шпионским фото Kiger: паркетник сохранит двухэтажную головную оптику в стиле рестайлингового бюджетного хэтчбека Renault Kwid, у задних фонарей будет почти такая же форма, также никуда не денется неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова.

Салон еще не показали. Ожидается, что экран мультимедийной системы «прилепят» к передней панели. Также в список оборудования войдут климат-контроль и камера заднего вида, топ-версии могут отрядить круиз-контроль и несколько камер.

В Renault подтвердили, что длина паркетника не превышает четырех метров — таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Дорожный просвет – 210 мм, правда, пока неизвестно, будет ли такой показатель у конвейерного кроссовера. И это вся официальная информация на сегодня. Впрочем, подробностей и без того хватает, ведь ближайшим родственником Kiger является уже представленный кроссовер Nissan Magnite.

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В основе обоих паркетников лежит платформа CMF-A, на которой также построены компактвэн Renault Triber, упомянутый Renault Kwid и хэтч Datsun redi-GO. Длина Магнита – 3994 мм, колесная база – 2500 мм, заявленный дорожный просвет – 205 мм. Двигатели тоже наверняка перейдут с родственного Ниссана – это бензиновые трехцилиндровые «атмосферник» 1.0 и турбодвижок аналогичного объема. На Magnite первый выдает 72 л.с. и 96 Нм (аналогичный мотор есть и у родственного Triber), отдача «турботройки» — 100 л.с. и 160 Нм. Двигатели сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсии еще положен вариатор X-Tronic, хотя некоторые индийские медиа вместо CVT прочат Kiger роботизированную коробку. Привод у Магнита только передний, у модели Renault полноприводных версий тоже не будет.

Индийцам предложат Kiger локальной сборки, Nissan Magnite тоже выпускает индийский завод. По предварительным данным, кроссовер японской марки будет стоить где-то от 550 000 рупий (прайс-лист опубликуют на днях), что эквивалентно около 563 000 рублей по текущему курсу. Видимо, примерно столько же попросят и за базовый Renault Kiger. Позже обе новинки доберутся и до других стран, но их список до сих пор не озвучен. Скорее всего, Kiger и Magnite появятся в Африке и Южной Америке. А вот в России их можно не ждать.

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1 комментарий
18.11.2020 18:55
RFR 17

На картинках всегда красиво, а как выйдет в серию - будет урод как Рено-Дастер...

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