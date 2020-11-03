Паркетник Nissan Magnite: меньше Xray, скромная «база» и два мотора на выбор

Японская марка готовится к старту продаж субкомпактного кросса. Первыми модель получат индийцы, им новинку предложат с литровым «атмосферником» и турбодвигателем аналогичного объема. У топ-версии есть круиз-контроль и камеры кругового обзора, а вот у самого доступного варианта благ цивилизации не так уж и много.

Внешний облик и салон серийного кроссовера Nissan Magnite раскрыли пару недель назад. Напомним, этот паркетник изначально задумывался как Datsun, чем объясняется его схожесть с рестайлинговым ситикаром Datsun redi-GO. Но бюджетный бренд разочаровал материнскую компанию, скоро его снова ликвидируют. Магнит же было решено выпускать непосредственно под маркой Nissan, а первым рынком для него станет Индия. Накануне индийское подразделение Ниссана отчиталось о старте локального производства, одновременно рассказав в общих чертах об оснащении модели. А сегодня издание Team-BHP выложило брошюру Магнита.

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Паркетник построен на платформе CMF-A, которая также лежит в основе упомянутого redi-GO, хэтча Renault Kwid и компактвэна Renault Triber. Как и ожидалось, длина Magnite не превышает четырех метров – 3994 мм, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Ширина кросса – 1758 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2500 мм, дорожный просвет – 205 мм. объем багажника – 336 литров. Для сравнения, габариты нашего кросс-хэтча Lada Xray Cross: 4171/1810/1645 мм, расстояние между осями – 2592 мм, дорожный просвет – 215 мм, объем грузового отсека – 361 литр (стандартная «пятидверка» чуть короче, дорожный просвет – 195 мм).



В Индии Nissan Magnite будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор – трехцилиндровым «атмосферником» B4D 1.0 (72 л.с., 96 Нм) и «турботройкой» HRA0 1.0 (100 л.с., 160 Нм), оба работают в паре с пятиступенчатой «механикой», турбодвигателю еще положен вариатор X-Tronic (кстати, такой атмосферный мотор есть и в арсенале вэна Triber, турбоверсия модели Renault должна достаться позже). Привод – только передний.

Об оснащении топ-версии Магнита в Nissan рассказали еще во время презентации серийной модели, у такого кросса есть светодиодная головная оптика, круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином, виртуальная «приборка», камеры кругового обзора, климат-контроль. За доплату предложат беспроводную зарядку для смартфона и атмосферную подсветку интерьера (к слову, люк не доступен даже в качестве опции). Базовая же комплектация, как выяснилось, скромная: пара подушек безопасности, аналоговые приборы с маленьким экранчиком между, ABS+EBD, обычный кондиционер и задний парктроник. Впрочем, конкуренты в «базе» предлагают почти то же самое.



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Индийские профильные медиа считают, что цены Magnite объявят уже в ноябре, кроссоверу прочат стартовый ценник где-то в 530 000 рупий (около 574 000 рублей по текущему курсу). Если прогноз сбудется, то паркетник Nissan будет намного дешевле соперников. Так, Kia Sonet сегодня стоит от 671 000 рупий (726 000 рублей), за Hyundai Venue просят минимум 675 000 рупий (731 000 рублей), а Maruti Suzuki Vitara Brezza обойдется минимум в 734 000 рупий (795 000 рублей). В продажу Nissan Magnite может поступить в начале декабря.



Позже новый паркетник японской марки доберется и до других стран, хотя их список пока не разглашается. Между тем в Индии в 2021-м у Магнита появится брат от Renault.