Серийный Nissan Magnite: турбомотор и богатое оснащение. Может оказаться дешевле конкурентов

Минувшим летом компания Nissan показала концепт компактного кросса Magnite, теперь же представлена товарная версия. Модель будет глобальной, но первым рынком для нее станет Индия, так что пока рассказали лишь о SUV, предназначенном для этой страны. Отметим, в Индии дела у Ниссана сегодня идут, мягко говоря, не очень, причем они пошатнулись еще до пандемии коронавируса: по итогам 2019-го продажи там рухнули на 43% до 23 580 автомобилей – и это с учетом дочернего бренда Datsun. Для сравнения, Renault в прошлом году реализовала на индийском рынке 88 869 машин (+8%). А на данный момент сам Nissan, по сути, остался в Индии только с одной массовой моделью – паркетником Kicks (суперкар GT-R не в счет), который даже после недавнего рестайлинга почти не берут (в сентябре, например, выбор на нем остановили 58 клиентов). В общем, на Magnite местное подразделение Nissan возлагает большие надежды.
О платформе кросса компания умолчала, однако индийские СМИ уверены – в основе модели лежит «тележка» CMF-A, на которой также базируются маленькие хэтчбеки Renault Kwid и Datsun redi-GO, компактвэн Renault Triber. Точные размеры тоже еще не названы, известно лишь, что длина Магнита не превышает четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы). Зато в Nissan похвастались дорожным просветом – 205 мм.
Серийный кросс практически полностью сохранил дизайн предвестника, особенности экстерьера – широкая радиаторная решетка с массивными хромированными вставками по бокам, защитные накладки на бамперах, черный пластик на колесных арках, светодиодная оптика. Кстати, решетка и светодиодные же L-образные ДХО – почти такие же, как у обновленного Datsun redi-GO. Сходство это не случайно: изначально Magnite планировалось выпускать под бюджетным брендом Datsun, но марка разочаровала компанию Nissan, и скоро ее вновь ликвидируют. Паркетник предложат с двухцветной окраской кузова.
Внутри – «прилепленный» к передней панели тачскрин мультимедийной системы (8 дюймов) с функцией беспроводного подключения к Apple CarPlay и Android Auto, роль «приборки» играет 7-дюймовый экран. Спинки задних кресел разделены в пропорции 60:40, минимальный объем багажника – 336 литров, что, по мнению маркетологов Nissan, вполне достаточно для трех чемоданов. В «базе» — пара подушек безопасности, ABS и EBD, задний парктроник. Дорогим версиям обещаны антипробуксовочная система, климат-контроль, фоновая подсветка интерьера, камеры кругового обзора, круиз-контроль — по индийским меркам, довольно богато.
Для Индии официально пока заявлен один двигатель – бензиновая «турботройка» HRA0 1.0, знакомая по другим моделям Nissan и Renault (реношный индекс – H4Dt). Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором X-Tronic. Мощность не раскрыли, местные профильные медиа пишут, что на Магните двигатель выдает около 95 л.с. Также СМИ считают, что кроссовер еще предложат с атмосферной «тройкой», выдающей 72 л.с. (такая есть у родственного компактвэна Triber). Привод же только передний – в Индии полноприводные машины спросом не пользуются.
На индийский рынок Nissan Magnite выйдет в начале следующего года, покупателям предложат кроссы локальной сборки. Местные СМИ прочат стартовый ценник в 530 000 рупий, что эквивалентно примерно 561 000 рублей по актуальному курсу. Если прогноз сбудется, то Магнит окажется заметно дешевле конкурентов. Так, за Hyundai Venue в Индии сегодня просят минимум 675 000 рупий (715 000 рублей), Kia Sonet стоит от 671 000 рупий (711 000 рублей), Maruti Suzuki Vitara Brezza – от 734 000 рупий (778 000 рублей).
Список стран, в которых также появится Magnite, пока не раскрыт. Скорее всего, паркетник доберется до Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Ждут его и в Южной Америке, причем для этого региона производство якобы наладят на бразильском заводе Nissan. В России же появление Магнита маловероятно.
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