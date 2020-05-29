Datsun redi-GO: теперь с механизмом регулировки зеркал, но вторая подушка только в «топе»

Россию Datsun покидает, а вот в Индии бюджетный суббренд Nissan пока остается. Более того, индийцам положена новинка – преобразившийся хэтчбек redi-GO. Напомним, «пятидверку» там выпускают с 2016-го, модель делит платформу CMF-A с Renault Kwid. Оба «бюджетника» сегодня переживают не лучшие времена, но за моделью французской марки хотя бы поначалу выстраивались очереди, а вот redi-GO успеха не снискал. Ну а по итогам прошлого года спрос на Датсун и вовсе рухнул вдвое – на индийском рынке реализовано лишь 11 284 таких автомобиля. Для сравнения, родственный Kwid в 2019-м разошелся тиражом в 53 438 экземпляров (-20%), а Maruti Suzuki S-Presso всего за три месяца (этот компакт стартовал 30 сентября) там обрел более 35 000 хозяев. Подстегнуть интерес к своему хэтчбеку в Datsun решили за счет смены имиджа.

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После рестайлинга redi-GO стал выглядеть агрессивнее: «пятидверка» получила более узкие фары, L-образные светодиодные дневные ходовые огни, огромную радиаторную решетку, новые передний бампер и зеркала. Кстати, только сейчас у зеркал появился механизм регулировки – владельцам дореформенного хэтча приходится руками поправлять непосредственно корпуса (стоя рядом с машиной или высунув руку в окно). У задних фонарей прежняя форма, но в них заменили начинку. Еще хэтч обзавелся 14-дюймовыми колесами (ранее были 13-дюймовые), для него также можно заказать рейлинги, плюс расширена палитра цветов кузова. Длина составляет 3435 мм (+6 мм по сравнению с дореформенной моделью), а дорожный просвет – 187 мм (было 185 мм). Колесная база прежняя – 2438 мм.



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Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и «приборка». Наконец-то redi-GO обзавелся мультимедийной системой с тачскрином и камерой заднего вида, правда, они положена только топовой комплектации. И лишь самое дорогое исполнение получило пассажирскую подушку безопасности, хотя ранее считалось, что второй «эйрбэг» будет уже в «базе». Системы стабилизации как не было, так и нет.



Трехцилиндровые бензиновые двигатели довели до новых местных эконорм BS6 (аналог Евро-6), на мощности модернизация не сказалась: базовый мотор 0.8 выдает 54 л.с. и 72 Нм, литровый – 68 л.с. и 91 Нм. Как и прежде, оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», двигатель 1.0 еще работает в паре с роботизированной коробкой с одним сцеплением.

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Цена самой доступной комплектации выросла всего на 3000 рупий (около 2800 рублей по текущему курсу), «богатые» версии подорожали на 40 000 – 54 000 рупий (37 000 – 51 000 рублей). Итого, рестайлинговый Datsun redi-GO стоит 283 000 – 477 000 рупий (265 000 – 448 000 рублей).

