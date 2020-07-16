Маленький кроссовер Nissan Magnite: бюджетный, но не «бедный», вырос из Датсуна

Главным рынком для новой модели японской марки станет Индия, там же наладят производство. Ожидается, что кросс предложат с трехцилиндровыми моторами, полного привода не будет.

Анонсированный еще в начале года компактный паркетник Nissan наконец-то явили миру. Правда, компания пока ограничилась лишь несколькими картинками, компьютерным роликом да скромным описанием. Ну и еще официально объявлено имя, хотя оно уже давно известно, благодаря патентной заявке. Итак, это Magnite, кросс дебютировал в виде концепта, однако серийная версия от него сильно отличаться не будет.

Паркетник предназначен прежде всего для Индии, где он призван поправить дела Nissan, пошатнувшиеся еще до пандемии коронавируса COVID-19: по итогам прошлого года продажи рухнули на 43% до 23 580 автомобилей (с учетом дочерней марки Datsun). Для сравнения, Renault в 2019-м реализовала на индийском рынке 88 869 машин (+8%).

Передняя часть оформлена в стиле рестайлингового хэтчбека Datsun redi-GO: у Магнита аналогичные радиаторная решетка в массивной хромированной рамке и светодиодные L-образные дневные ходовые огни. При этом кросс стал второй моделью Nissan после представленного накануне электрокросса Ariya, получившей обновленную эмблему. Сходство с Датсуном неслучайно – изначально кроссовер планировали выпускать именно под этим брендом (сначала был зарегистрирован товарный знак Datsun Magnite, а уже потом появился Nissan Magnite). Но возрожденная марка не оправдала ожиданий, ее снова ликвидируют (в России производство Датсунов свернут уже в 2020-м, в Индии бренд задержится еще на год-два).



Интерьер еще не показали, но в видеопрезентации вскользь упомянули о том, что в салоне будет просторно, несмотря на габариты паркетника. Да, в Nissan официально подтвердили, что длина Magnite не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Кроссу обещаны мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камеры кругового обзора, круиз-контроль и климат-контроль.

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О «тележке» ни слова, как и о моторах. Впрочем, местные СМИ уверены в том, что Magnite построен на платформе CMF-A, она же лежит в основе упомянутого Datsun redi-GO, хэтча Renault Kwid и компактвэна Renault Triber, а также грядущего маленького паркетника Рено, который пока известен под внутризаводским индексом HBC. По предварительным данным, кроссовер Nissan будет доступен с трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровой же «турботройкой» мощностью около 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем). Индийцы сообщают, что базовый мотор комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбодвижку положен вариатор. Привод же в любом случае только передний.



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Производство Nissan Magnite наладят в Индии, там продажи стартуют в начале следующего года. Некоторые местные профильные медиа надеются на то, что цена будет начинаться с 525 000 рупий (495 000 рублей по текущему курсу). В принципе, такое возможно. Например, родственный компактвэн Renault Triber сегодня стоит от 499 000 рупий (470 000 рублей). Среди конкурентов Магнита – кроссовер Hyundai Venue (от 670 000 рупий или 631 000 рублей), Maruti Suzuki Vitara Brezza (от 734 000 рупий или 692 000 рублей) и тот самый Renault HBC, который тоже должны представить до конца 2020-го.



После того, как Магнит освоит Индию, он, вероятно, появится и на других развивающихся рынках. Что же касается России, то до нас такой кроссовер вряд ли доберется. Но нам тоже обещаны новые SUV Nissan, правда, в компании пока не раскрыли подробностей.

