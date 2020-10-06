Бюджетный паркетник Renault снова засветился на фото. Модель выйдет на рынок с опозданием

Первой страной, которая получит маленький кроссовер французской марки, станет Индия. Там модель, как ожидается, предложат с турбомотором, привод – только передний.

Новый паркетник Renault индийцы ждали в этом году, но случилась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, и, согласно данным местных профильных СМИ, компания решила перенести запуск модели на начало 2021-го. Впрочем, в виде концепта маленький кросс все же могут показать в ноябре-октябре. Ну а пока можно присмотреться к грядущему паркетнику на шпионских снимках, оказавшихся в распоряжении издания GaadiWaadi. Кстати, тестовые прототипы ловили на индийских дорогах и прежде, однако на свежих кадрах меньше камуфляжа.

Внутризаводской индекс кросса – HBC, товарной модели индийцы прочат имя Kiger. «Пятидверка» построена на платформе CMF-A, на которой также базируются «приподнятый» хэтч Renault Kwid и компактвэн Renault Triber, она же ляжет в основу паркетника Nissan Magnite (предвестника этой модели уже раскрыли, плюс в Сеть выложили патентные картинки серийного SUV). Длина новинки не превысит четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы.

Слева – новый кроссовер Renault, рядом с ним – паркетник Nissan Magnite

Судя по фото, спереди Kiger будет перекликаться с рестайлинговым Квидом – кроссоверу тоже достанется двухэтажная головная оптика. Зато корма оригинальная. А вот салон оформят в стиле другого родственника – Triber, внутри будет мультимедийная система с «прилепленным» к передней панели экраном, также в список оборудования войдут климат-контроль и камера заднего вида.



По предварительной информации, паркетник предложат с бензиновой «турботройкой» 1.0 мощностью около 95 л.с., которая якобы сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Индийские медиа считают, что это будет единственный доступный для новинки мотор, хотя Kwid и Triber положен «атмосферник» аналогичного объема (68 или 72 л.с.). Привод, конечно, только передний. «Турботройку» позже должен получить и компактвэн, ну и таким же двигателем, скорее всего, будет оснащаться Nissan Magnite.

Родственные грядущему кроссу хэтч Renault Kwid и компактвэн Triber 1 / 5 Родственные грядущему кроссу хэтч Renault Kwid и компактвэн Triber 2 / 5 Родственные грядущему кроссу хэтч Renault Kwid и компактвэн Triber 3 / 5 Родственные грядущему кроссу хэтч Renault Kwid и компактвэн Triber 4 / 5 Родственные грядущему кроссу хэтч Renault Kwid и компактвэн Triber 5 / 5

Предполагаемая стартовая цена – где-то 550 000 рупий, что эквивалентно примерно 586 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, маленький кроссовер Hyundai Venue в Индии сегодня обойдется минимум в 675 000 рупий (около 720 000 рублей).



Производство паркетника наладят на индийском заводе Renault. После того, как он освоит местный рынок, кросс, скорее всего, отправят на экспорт – например, в ЮАР, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. До России модель вряд ли доберется.