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  • Выросший из Datsun бюджетный кросс Nissan Magnite: облик серийной версии полностью раскрыт

Выросший из Datsun бюджетный кросс Nissan Magnite: облик серийной версии полностью раскрыт

14.09.2020 151 1 0

Внешне новый субкомпактный паркетник японской марки в целом почти полностью повторяет своего предвестника, разве что бамперы стали проще. В продажу модель должна поступить в 2021-м, первыми ее получат индийцы.

 

В виде концепта маленький кроссовер Nissan Magnite показали в июле текущего года, в том же месяце засветилась и серийная версия – правда, тогда в Сеть выложили единственное фото, на котором модель запечатлена спереди. А теперь Instagram-канал carintelligence опубликовал патентные изображения конвейерного паркетника, и вот на них-то машину можно рассмотреть со всех сторон. Напомним, первым и главным рынком для грядущей новинки станет Индия, с учетом вкусов местной публики и была разработана модель. Кстати, сначала Magnite планировалось выпускать под бюджетным брендом Datsun, однако марка разочаровала компанию Nissan, и скоро ее вновь ликвидируют.

Серийный Nissan Magnite
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Серийный Nissan Magnite
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Итак, серийный Магнит почти полностью сохранил дизайн концепта, разве что упростили бамперы (задний лишился декоративных серебристых «бумерангов» и «прямоугольников»), плюс в фарах, скорее всего, заменили начинку. Массивная радиаторная решетка и L-образные элементы спереди (в топ-версии это ДХО) – как раз признак того, что изначально кросс задумывался как Датсун, ведь подобные имеются и у рестайлингового хэтча Datsun redi-GO. Новшество по сравнению с прототипом – небольшие противотуманки.

Картинок салона товарного кроссовера пока нет. Впрочем, и внутри Magnite наверняка повторил концепт, то есть модель предложат с цифровой «приборкой», «прилепленным» к передней панели тачскрином мультимедийной системы и «шайбами», отвечающими за управление климатической установкой. Кроссу также обещаны круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Серийный Nissan Magnite
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Серийный Nissan Magnite
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Серийный Nissan Magnite
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О платформе в Nissan все еще молчат, однако индийские СМИ уверены – Магнит базируется на «тележке» CMF-A, она же лежит в основе упомянутого выше Datsun redi-GO, хэтча Renault Kwid и компактвэна Renault Triber. Длина кросса не превышает четырех метров – таким машинам в Индии положены налоговые льготы.

По предварительным данным, индийцам новинку Nissan предложат с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровой же «турботройкой» мощностью около 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем). Индийские профильные медиа пишут, что базовый двигатель комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбомотору положены МКП или вариатор. Привод в любом случае только передний.

Концепт Nissan Magnite
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Концепт Nissan Magnite
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Концепт Nissan Magnite
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Концепт Nissan Magnite
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Концепт Nissan Magnite
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В Индии продажи кроссовера должны начаться в 2021-м, не исключено, что презентацию товарного Nissan Magnite проведут уже в этом году. Местные СМИ надеются на стартовую цену в 525 000 рупий, что эквивалентно примерно 538 000 рублей по актуальному курсу. Позже модель доберется и до других стран, но их список пока не разглашается.

Между тем у Магнита будет аналог от марки Renault, и этот кросс тоже ориентирован в первую очередь на индийский рынок.

кроссовер авторынок новинки Nissan Nissan Magnite

 

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1 комментарий
15.09.2020 01:05
Corvair

В Европу и к нам может и не прийти ввиду крайне низких требований по пассивной безопасности в Индии - вспомните "гроб на колёсиках" Kwid.

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