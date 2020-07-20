Самый доступный паркетник Nissan: засвечена серийная версия. На подходе родственник от Renault

Старт продаж нового кроссовера японской марки намечен на 2021-й, но полноценную презентацию модели могут провести уже в этом году. Паркетнику прочат трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 и турбоверсию этого мотора.

В виде концепта кросс Nissan Magnite представили на прошлой неделе. Вернее, компания распространила лишь несколько изображений и компьютерный видеоролик, да поделилась скромным описанием. Напомним, первым и главным рынком для новинки станет Индия, там же наладят производство. И вот теперь в местном сообществе Belt Ur Drive в Instagram появилась фотография серийной модели практически без маскировки.

Как и ожидалось, товарный Magnite в целом сохранил дизайн одноименного прототипа. Разница в том, что у конвейерного кроссовера заменили накладку на переднем бампере (на заднем, видимо, тоже), у фар начинка проще. А еще у машины на снимке имеются вроде бы хромированные L-образные вставки, тогда как у топового кросса на их месте должны быть светодиодные дневные ходовые огни аналогичной формы. Кстати, в том же стиле сделали рестайлинговый хэтч Datsun redi-GO, и это не случайно: изначально Магнит планировали выпускать под маркой Датсун, но та разочаровала Nissan, бренд скоро снова ликвидируют (в РФ производство Датсунов свернут уже в этом году).

Изображений интерьера до сих пор нет – ни эскизов, ни даже шпионских фото. При этом в Nissan ранее заявили, что у Магнита будет просторный салон, несмотря на габариты: длина кросса не превышает четырех метров, ведь таким автомобилям в Индии положены налоговые льготы. Серийной модели также обещаны мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, камеры кругового обзора, круиз-контроль и климат-контроль.



О «тележке» в Nissan тоже молчат, но индийские СМИ уверены – в основе Магнита лежит платформа CMF-A, на которой построены упомянутый выше Datsun redi-GO, хэтчбек Renault Kwid и компактвэн Renault Triber. Кроме того, на этой «тележке» базируется еще не представленный кроссовер Рено с внутризаводским индексом HBC (индийцы считают, что модель назовут Kiger). Отметим, французская марка сегодня официально объявила о том, что ее паркетник дебютирует в Индии до конца текущего года, то есть скоро стартует тизерная кампания.

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Магниту прочат бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровую же «турботройку» мощностью около 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем; те же моторы, очевидно, будут и у родственного кросса Renault ﻿HBC). Индийцы сообщают, что базовый движок комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбомотору положены МКП или вариатор. Привод в любом случае только передний.



Кроссовер Nissan Magnite выйдет на индийский рынок лишь в начале 2021-го, но полноценную презентацию серийной модели все же могут провести уже в этом году. Индийские СМИ надеются на то, что цена будет начинаться с 525 000 рупий (502 000 рублей по актуальному курсу). Среди конкурентов – Hyundai Venue (от 670 000 рупий или 641 000 рублей) и Maruti Suzuki Vitara Brezza (от 734 000 рупий или 702 000 рублей).

Концепт Nissan Magnite, кадры из компьютерного видеролика 1 / 2 Концепт Nissan Magnite, кадры из компьютерного видеролика 2 / 2

После Индии кроссовер должен появиться и на других развивающихся рынках, однако их список пока не разглашается. Что же касается России, то до нас такой кроссовер вряд ли доберется.

