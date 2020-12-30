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Бюджетный паркетник Nissan Magnite скоро станет глобальным: пока только турбоверсия

30.12.2020 279 0 0

Еще в одной стране открыт прием предварительных заявок на новый маленький кроссовер Nissan. Также в компании назвали другие рынки, где модель появится в ближайшее время.

 

Серийный кросс Nissan Magnite дебютировал в октябре 2020 года в Индии, только там пока и налажено производство SUV, при этом марка изначально объявила о том, что кросс станет глобальным. Индийские дилеры открыли прием заказов на новинку в декабре, а недавно возможность оформить заявку появилась и у жителей Индонезии. Кроме того, Nissan анонсировал выход Магнита еще на несколько рынков: в начале 2021-го кроссовер доберется до ЮАР, Маврикия, Сейшельских островов, Малави, Кении, Мозамбика, Уганды и Танзании. Во все эти страны будут поставлять Magnite индийской сборки, однако позже географию продаж наверняка расширят, а там, глядишь, выпуск кросса наладят где-нибудь еще — например, его ждут в Бразилии.

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Напомним, паркетник сначала задумывался как Datsun, чем объясняется его схожесть с рестайлинговым субкомпактом Datsun redi-GO. Но бюджетный бренд разочаровал материнскую компанию, скоро его снова ликвидируют, Магнит же было решено выпускать непосредственно под маркой Nissan. В основе модели лежит платформа CMF-A, на которой также базируются упомянутый redi-GO, хэтчбек Renault Kwid и компактвэн Renault Triber. Длина Nissan Magnite составляет всего 3994 мм, колесная база – 2500 мм.

В Индии кроссовер доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор – трехцилиндровым «атмосферником» B4D 1.0 и «турботройкой» HRA0 1.0 мощностью 72 и 100 л.с. соответственно, оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсии еще положен вариатор X-Tronic. В Индонезии же Magnite представлен только с турбированным двигателем, и лишь «турботройка» пока анонсирована для остальных вышеперечисленных стран. Коробки у экспортного SUV те же, что и у индийской версии. Ну а полный привод для модели в принципе не предусмотрен – только передний.

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Индонезийцам паркетник доступен в двух комплектациях, тогда как в Индии у него четыре варианта исполнения – в Индонезии отказались от самых дешевых. Так что уже в «базе» у «их» модели имеются светодиодные противотуманки, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, система помощи при подъеме. А в топовой версии есть круиз-контроль и камеры кругового обзора. Зато в Индии за доплату еще можно заказать беспроводную зарядку для смартфона и атмосферную подсветку интерьера – для экспортного кроссовера эти опции не заявлены, по крайней мере, пока.

Цена Nissan Magnite в Индонезии на данный момент лежит в диапазоне от 208 800 000 до 238 800 000 местных рупий (в компании честно указали, что позже прайс-лист могут переписать), что эквивалентно примерно 1 109 000 – 1 269 000 рублей по актуальному курсу. Для этой страны ценник весьма привлекательный, хотя Kia Sonet, главный конкурент Магнита на индонезийском рынке, в «базе» все же дешевле – 193 000 000 рупий (1 026 000 рублей).

Российский офис Nissan планы относительно продуктовой линейки не комментирует, впрочем, вряд ли Magnite рассматривают для нашего рынка – кросс слишком маленький.

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