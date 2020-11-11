Бюджетный паркетник Kia Sonet доработали для экспорта: теперь крупнее и с другой техникой

Компактный кроссовер корейской марки освоил еще один рынок. Там модель доступна только с одним бензиновым двигателем, хотя в той стране, где дебютировал SUV, на выбор предложено несколько моторов, включая дизель.

Первым рынком для маленького паркетника Kia Sonet стала Индия, там продажи стартовали в середине сентября этого года, покупателям предлагаются машины местного производства. Свою карьеру кросс начал весьма успешно. Так, за неполный первый месяц было реализовано 9266 единиц, в октябре – 11 721 экземпляр, что позволило модели войти в ТОП-3 самых популярных SUV страны: в сентябре у Сонета было второе место (на первом – Hyundai Creta, 12 325 шт.), в октябре – третья строчка (впереди — Maruti Suzuki Vitara Brezza и та же Крета, 12 087 и 14 023 шт. соответственно). Теперь же паркетник Kia индийской сборки начали продавать еще и в Индонезии, причем у экспортной версии оказались свои особенности.

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Прежде всего, из-за более объемных бамперов индонезийский кросс чуть крупнее, его длина равна 4120 мм против 3995 мм у «индийца» (в Индии машина длиной менее четырех метров положены налоговые льготы). Но размер колесной базы не изменился – 2500 мм. Уже в «базе» экспортный Sonet имеет 16-дюймовые диски, тогда как самому дешевому индийскому паркетнику положены 15-дюймовые. Заявленный дорожный просвет – 205 мм (у обоих).



Внутри машины в целом идентичны, если не считать того, что в салоне индонезийского Сонета есть красная прострочка, как у индийской «оспортивленной» версии GT Line, хотя отдельной такой комплектации у экспортного SUV пока нет. Ну и еще в Индонезии идет мультимедийная система только с 8-дюймовым тачскрином, тогда как индийцы могут выбрать дисплей диагональю 10,25 дюйма. В арсенале топового паркетника также имеются светодиодная оптика, люк в крыше, шесть подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, функция дистанционного запуска двигателя и беспроводная зарядка для смартфона.

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В Индонезии Kia Sonet предлагается с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 115 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором IVT (Intelligent Variable Transmission). В Индии такого мотора нет, как и вариатора. Впрочем, там гамма все равно намного шире: бензиновая линейка представлена «атмосферником» 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 (120 л.с.), также можно выбрать машину с дизелем 1.5 (100 или 115 л.с.). Коробки «индийца» (в зависимости от двигателя) – 5МКП, 6МКП, классический шестиступенчатый «автомат», семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями и шестиступенчатая «интеллектуальная механическая коробка» iMT (с последней у кросса отсутствует педаль сцепления, в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, это датчик и «командует» гидравлическим актуатором). Привод же в любом случае лишь передний, но можно менять настройки противобуксовочной системы.



На индонезийском рынке новый кроссовер стоит от 193 000 000 до 289 000 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 1 050 000 – 1 573 000 рублей по актуальному курсу (цена в Индии – от 671 000 рупий или 691 000 рублей). Прямых конкурентов у Sonet там, по сути, пока нет, ну разве что Suzuki Ignis (от 174 000 000 рупий или 947 000 рублей). Но позже в Индонезии появятся и другие новые компакты – там ждут Nissan Magnite, Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Kia Sonet, в свою очередь, должен добраться и до других стран и регионов, хотя их список по-прежнему не назван.

