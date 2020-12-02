Кроссовер Nissan Magnite: только бензин и передний привод, временно от 518 000 рублей

Серийный кросс Nissan Magnite дебютировал в Индии под конец октября, а в ноябре на местном заводе стартовало его массовое производство. В качестве первого рынка эта страна выбрана неслучайно: в Индии марка терпит катастрофу, в последнее время она там фактически представлена лишь одной моделью – паркетником Kicks (штучный суперкар GT-R не считается), который к тому же почти не берут, несмотря на все доработки. Так что на Магнит индийское подразделение Nissan возлагает большие надежды, ну а чтобы привлечь покупателей, паркетник получил «вкусные» цены. Но о них чуть позже.

Напомним, паркетник изначально задумывался как Datsun, чем объясняется его схожесть с рестайлинговым ситикаром Datsun redi-GO. Однако бюджетный бренд разочаровал материнскую компанию, скоро его снова ликвидируют, а Магнит было решено выпускать непосредственно под маркой Nissan. В основе кросса лежит платформа CMF-A, на которой также базируются упомянутый redi-GO, хэтч Renault Kwid и компактвэн Renault Triber, ту же «тележку» получит и грядущий паркетник Renault Kiger.

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Новый Nissan компактнее нашего кросс-хэтча Lada Xray, длина Magnite равна 3994 мм, ширина – 1758 мм, высота – 1572 мм, расстояние между осями – 2500 мм. Заявленный дорожный просвет – 205 мм. Объем багажника составляет 336 литров.



Индийцам модель предложена с двумя бензиновыми двигателями на выбор – с трехцилиндровым «атмосферником» B4D 1.0 и «турботройкой» HRA0 1.0 мощностью 72 и 100 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсии еще положен вариатор. Привод – только передний.

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Паркетник доступен в четырех комплектациях. В базовой версии XE имеются пара подушек безопасности, ABS+EBD, кондиционер и задний парктроник. В варианте XL появляются аудиосистема, центральный замок и климат-контроль, у кросса с турбомотором в этой комплектации еще есть система помощи при подъеме, а спинка заднего дивана у такой модели складывается в пропорции 60:40. Версия XV дополнена светодиодными ходовыми огнями, мультимедиа-системой с 8-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида. Наконец, в арсенале топового Magnite XV Premium значатся светодиодные фары, круиз-контроль, «кожаный» салон, камеры кругового обзора. Кроме того, для самого дорогого кроссовера за доплату можно заказать пакет Tech, в который, в частности, вошли беспроводная зарядка для смартфона и атмосферная подсветка.



А теперь про цены. За Магнит с атмосферным мотором просят 499 000 – 755 000 рупий, что эквивалентно примерно 518 000 – 784 000 рублей по текущему курсу. Паркетник с «турботройкой» и «механикой» стоит 699 000 – 845 000 рупий (726 000 – 877 000 рублей), с вариатором – от 789 000 до 935 000 рупий (819 000 – 971 000 рублей). Таким образом, в Индии кроссовер Nissan в начальных комплектациях оказался дешевле не только своих прямых конкурентов в сегменте SUV, но и даже некоторых хэтчбеков. Правда, цены эти действуют только до 31 декабря, затем их, очевидно, поднимут. И все же даже после этого Magnite, возможно, останется одним из самых доступных кроссоверов индийского рынка. Ну и для сравнения, цены соперников: Kia Sonet стоит от 671 000 рупий (697 000 рублей), Hyundai Venue – от 675 000 рупий (701 000 рублей), Tata Nexon – от 699 900 рупий (727 000 рублей), а Maruti Suzuki Vitara Brezza обойдется минимум в 734 000 рупий (762 000 рублей).

Индийским эксклюзивом Магнит не будет, его планируют продавать и в других странах, но в каких именно – пока так и не объявлено. Скорее всего, в список войдут Африка и Южная Америка.