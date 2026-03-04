Авторынок РФ в феврале: Tenet T7 получил «серебро», Lada Vesta покинула первую пятёрку

Статистика ×
На российском рынке новых легковых автомобилей за первые два месяца 2026 года было продано около 160,6 тыс. машин. Этот результат почти на 4% меньше по сравнению с показателем, который был зафиксирован в январе-феврале 2025-го.

Согласно свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в течение второго месяца 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 80 027 экземпляров, что на 2,5% больше, чем в феврале 2025-го. При этом подсчитанный показатель на 0,7% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца (в январе – 80 604 шт.). Не забудем напомнить о том, что Автостат для отчёта использует сведения о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в статистике учитываются также и те автомобили, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta

Лидером среди марок по итогам прошедшего месяца остаётся российская Lada, на долю её продукции на местном рынке пришлось 23,8%. Отметим, показатель заметно сократился: в феврале 2025-го он составлял 31,5%. Первую десятку наиболее продаваемых моделей, как и ранее, возглавляет Lada Granta (на долю «бюджетника» приходится 9,1%). Vesta по итогам февраля вылетела из первой пятёрки и теперь располагается на седьмой строчке (доля – 3,8%). Внедорожник Niva Travel (4,4%) за месяц поднялся с шестого места на пятое, а классический полноприводник Niva Legend (2,5%) спустился с седьмой строки на девятую. Первую десятку по итогам прошлого месяца покинула Iskra.

МестоМаркаПродажи в феврале 2026 года, шт.Продажи в феврале 2025 года, шт.Разница, %
1Lada19 04024 573- 22,5
2Haval10 1559570+ 6,1
3Tenet8626--
4Belgee46942001+ 134,6
5Geely46645101- 8,6
6Mazda2773142+ 1852,8
7Changan21114424- 52,3
8Jetour20351770+ 15,0
9Toyota1975976+ 102,4
10Solaris15041166+ 29,0

Самым востребованным иностранным брендом по-прежнему остаётся поднебесный Haval, на его долю в феврале 2026-го пришлось 12,7% (годом ранее – 12,3%). Как и в предыдущем месяце, он него в ТОП-10 самых востребованных моделей в РФ вошёл только один кроссовер – Jolion, который собирается на заводе в Тульской области. Этот SUV, потерявший «серебро» и расположившийся на третьем месте, в феврале занял 5,4% российского рынка. Отметим, вчера этот кроссовер пережил обновление, получил изменённый салон и иной мотор.

«Бронза» среди марок, как и в январе, снова досталась российской Tenet (под ней на калужском автозаводе выпускают модели китайской Chery). На долю продукции молодого российского бренда по итогам февраля пришлось 10,8%. В первой десятке кроссовер Tenet T7 (доля на рынке – 5,8%) поднялся на строчку вверх и теперь занимает второе место. Напомним, он представляет собой Chery Tiggo 7L с изменёнными логотипами и шильдиками. В свою очередь Tenet T4 («клон» Tiggo 4) с 4-процентной долей рынка в феврале за месяц переехал с четвёртого места на шестое.

На фото: Tenet T7

С пятого на четвёртое место среди брендов поднялся белорусский Belgee (доля рынка – 5,9%). В ТОП-10 на четвёртую позицию от него вошёл паркетник X50 (4,4%), который представляет собой «близнеца» Geely Coolray образца 2018 года. А собственно Geely (занимает на рынке РФ 5,8%) в феврале спустился с четвёртого места на пятое. Он также поделился с первой десяткой автомобилей только одной моделью – кроссовером Monjaro (2,2%), который вернулся в список и теперь занимает десятое место.

На шестом месте среди марок оказалась японская Mazda с долей рынка в 3,5% (в январе была на девятой строчке). Как и месяцем ранее, драйвером продаж для бренда является вернувшийся бестселлер – кроссовер Mazda CX-5. Он переехал с девятой строчки на восьмую, а его доля на российском авторынке составила 3,2%.

МестоМодельПродажи в феврале 2026 года, шт.Продажи в феврале 2025 года, шт.Разница, %
1Lada Granta72899513- 23,4
2Tenet T74641--
3Haval Jolion43363770+ 15,0
4Belgee X5035301213+ 191,0
5Lada Niva Travel34862774+ 25,7
6Tenet T43208-
7Lada Vesta30358169- 62,8
8Mazda CX-5255489+ 2769,7
9Lada Niva Legend20312095- 3,1
10Geely Monjaro17951912- 6,1

Седьмое и восьмое места среди марок достались китайским Changan (доля – 2,6%) и Jetour (2,5%) соответственно. На девятой строчке расположилась японская Toyota (2,47%), а замыкает первую десятку, как и в начале года российский Solaris (1,9%), под которым в Санкт-Петербурге выпускают модели Hyundai и Kia.

Аналитики Автостата в конце прошлого года предположили, каким окажется 2026-й для авторынка РФ. По прогнозу, согласно базовому сценарию, продажи новых легковушек останутся на уровне, близком к показателю 2025 года: в этом случае, в стране будет продано около 1,32 – 1,34 млн машин.

