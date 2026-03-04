Авторынок РФ в феврале: Tenet T7 получил «серебро», Lada Vesta покинула первую пятёрку

Согласно свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в течение второго месяца 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 80 027 экземпляров, что на 2,5% больше, чем в феврале 2025-го. При этом подсчитанный показатель на 0,7% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца (в январе – 80 604 шт.). Не забудем напомнить о том, что Автостат для отчёта использует сведения о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в статистике учитываются также и те автомобили, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.
Лидером среди марок по итогам прошедшего месяца остаётся российская Lada, на долю её продукции на местном рынке пришлось 23,8%. Отметим, показатель заметно сократился: в феврале 2025-го он составлял 31,5%. Первую десятку наиболее продаваемых моделей, как и ранее, возглавляет Lada Granta (на долю «бюджетника» приходится 9,1%). Vesta по итогам февраля вылетела из первой пятёрки и теперь располагается на седьмой строчке (доля – 3,8%). Внедорожник Niva Travel (4,4%) за месяц поднялся с шестого места на пятое, а классический полноприводник Niva Legend (2,5%) спустился с седьмой строки на девятую. Первую десятку по итогам прошлого месяца покинула Iskra.
|Место
|Марка
|Продажи в феврале 2026 года, шт.
|Продажи в феврале 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|19 040
|24 573
|- 22,5
|2
|Haval
|10 155
|9570
|+ 6,1
|3
|Tenet
|8626
|-
|-
|4
|Belgee
|4694
|2001
|+ 134,6
|5
|Geely
|4664
|5101
|- 8,6
|6
|Mazda
|2773
|142
|+ 1852,8
|7
|Changan
|2111
|4424
|- 52,3
|8
|Jetour
|2035
|1770
|+ 15,0
|9
|Toyota
|1975
|976
|+ 102,4
|10
|Solaris
|1504
|1166
|+ 29,0
Самым востребованным иностранным брендом по-прежнему остаётся поднебесный Haval, на его долю в феврале 2026-го пришлось 12,7% (годом ранее – 12,3%). Как и в предыдущем месяце, он него в ТОП-10 самых востребованных моделей в РФ вошёл только один кроссовер – Jolion, который собирается на заводе в Тульской области. Этот SUV, потерявший «серебро» и расположившийся на третьем месте, в феврале занял 5,4% российского рынка. Отметим, вчера этот кроссовер пережил обновление, получил изменённый салон и иной мотор.
«Бронза» среди марок, как и в январе, снова досталась российской Tenet (под ней на калужском автозаводе выпускают модели китайской Chery). На долю продукции молодого российского бренда по итогам февраля пришлось 10,8%. В первой десятке кроссовер Tenet T7 (доля на рынке – 5,8%) поднялся на строчку вверх и теперь занимает второе место. Напомним, он представляет собой Chery Tiggo 7L с изменёнными логотипами и шильдиками. В свою очередь Tenet T4 («клон» Tiggo 4) с 4-процентной долей рынка в феврале за месяц переехал с четвёртого места на шестое.
С пятого на четвёртое место среди брендов поднялся белорусский Belgee (доля рынка – 5,9%). В ТОП-10 на четвёртую позицию от него вошёл паркетник X50 (4,4%), который представляет собой «близнеца» Geely Coolray образца 2018 года. А собственно Geely (занимает на рынке РФ 5,8%) в феврале спустился с четвёртого места на пятое. Он также поделился с первой десяткой автомобилей только одной моделью – кроссовером Monjaro (2,2%), который вернулся в список и теперь занимает десятое место.
На шестом месте среди марок оказалась японская Mazda с долей рынка в 3,5% (в январе была на девятой строчке). Как и месяцем ранее, драйвером продаж для бренда является вернувшийся бестселлер – кроссовер Mazda CX-5. Он переехал с девятой строчки на восьмую, а его доля на российском авторынке составила 3,2%.
|Место
|Модель
|Продажи в феврале 2026 года, шт.
|Продажи в феврале 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|7289
|9513
|- 23,4
|2
|Tenet T7
|4641
|-
|-
|3
|Haval Jolion
|4336
|3770
|+ 15,0
|4
|Belgee X50
|3530
|1213
|+ 191,0
|5
|Lada Niva Travel
|3486
|2774
|+ 25,7
|6
|Tenet T4
|3208
|-
|-
|7
|Lada Vesta
|3035
|8169
|- 62,8
|8
|Mazda CX-5
|2554
|89
|+ 2769,7
|9
|Lada Niva Legend
|2031
|2095
|- 3,1
|10
|Geely Monjaro
|1795
|1912
|- 6,1
Седьмое и восьмое места среди марок достались китайским Changan (доля – 2,6%) и Jetour (2,5%) соответственно. На девятой строчке расположилась японская Toyota (2,47%), а замыкает первую десятку, как и в начале года российский Solaris (1,9%), под которым в Санкт-Петербурге выпускают модели Hyundai и Kia.
Аналитики Автостата в конце прошлого года предположили, каким окажется 2026-й для авторынка РФ. По прогнозу, согласно базовому сценарию, продажи новых легковушек останутся на уровне, близком к показателю 2025 года: в этом случае, в стране будет продано около 1,32 – 1,34 млн машин.
