Авторынок РФ в феврале: Tenet T7 получил «серебро», Lada Vesta покинула первую пятёрку

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые два месяца 2026 года было продано около 160,6 тыс. машин. Этот результат почти на 4% меньше по сравнению с показателем, который был зафиксирован в январе-феврале 2025-го.

Согласно свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в течение второго месяца 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано 80 027 экземпляров, что на 2,5% больше, чем в феврале 2025-го. При этом подсчитанный показатель на 0,7% меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца (в январе – 80 604 шт.). Не забудем напомнить о том, что Автостат для отчёта использует сведения о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в статистике учитываются также и те автомобили, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta

Лидером среди марок по итогам прошедшего месяца остаётся российская Lada, на долю её продукции на местном рынке пришлось 23,8%. Отметим, показатель заметно сократился: в феврале 2025-го он составлял 31,5%. Первую десятку наиболее продаваемых моделей, как и ранее, возглавляет Lada Granta (на долю «бюджетника» приходится 9,1%). Vesta по итогам февраля вылетела из первой пятёрки и теперь располагается на седьмой строчке (доля – 3,8%). Внедорожник Niva Travel (4,4%) за месяц поднялся с шестого места на пятое, а классический полноприводник Niva Legend (2,5%) спустился с седьмой строки на девятую. Первую десятку по итогам прошлого месяца покинула Iskra.

Место Марка Продажи в феврале 2026 года, шт. Продажи в феврале 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada 19 040 24 573 - 22,5 2 Haval 10 155 9570 + 6,1 3 Tenet 8626 - - 4 Belgee 4694 2001 + 134,6 5 Geely 4664 5101 - 8,6 6 Mazda 2773 142 + 1852,8 7 Changan 2111 4424 - 52,3 8 Jetour 2035 1770 + 15,0 9 Toyota 1975 976 + 102,4 10 Solaris 1504 1166 + 29,0

Самым востребованным иностранным брендом по-прежнему остаётся поднебесный Haval, на его долю в феврале 2026-го пришлось 12,7% (годом ранее – 12,3%). Как и в предыдущем месяце, он него в ТОП-10 самых востребованных моделей в РФ вошёл только один кроссовер – Jolion, который собирается на заводе в Тульской области. Этот SUV, потерявший «серебро» и расположившийся на третьем месте, в феврале занял 5,4% российского рынка. Отметим, вчера этот кроссовер пережил обновление, получил изменённый салон и иной мотор.

«Бронза» среди марок, как и в январе, снова досталась российской Tenet (под ней на калужском автозаводе выпускают модели китайской Chery). На долю продукции молодого российского бренда по итогам февраля пришлось 10,8%. В первой десятке кроссовер Tenet T7 (доля на рынке – 5,8%) поднялся на строчку вверх и теперь занимает второе место. Напомним, он представляет собой Chery Tiggo 7L с изменёнными логотипами и шильдиками. В свою очередь Tenet T4 («клон» Tiggo 4) с 4-процентной долей рынка в феврале за месяц переехал с четвёртого места на шестое.

На фото: Tenet T7

С пятого на четвёртое место среди брендов поднялся белорусский Belgee (доля рынка – 5,9%). В ТОП-10 на четвёртую позицию от него вошёл паркетник X50 (4,4%), который представляет собой «близнеца» Geely Coolray образца 2018 года. А собственно Geely (занимает на рынке РФ 5,8%) в феврале спустился с четвёртого места на пятое. Он также поделился с первой десяткой автомобилей только одной моделью – кроссовером Monjaro (2,2%), который вернулся в список и теперь занимает десятое место.

На шестом месте среди марок оказалась японская Mazda с долей рынка в 3,5% (в январе была на девятой строчке). Как и месяцем ранее, драйвером продаж для бренда является вернувшийся бестселлер – кроссовер Mazda CX-5. Он переехал с девятой строчки на восьмую, а его доля на российском авторынке составила 3,2%.

Место Модель Продажи в феврале 2026 года, шт. Продажи в феврале 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 7289 9513 - 23,4 2 Tenet T7 4641 - - 3 Haval Jolion 4336 3770 + 15,0 4 Belgee X50 3530 1213 + 191,0 5 Lada Niva Travel 3486 2774 + 25,7 6 Tenet T4 3208 - - 7 Lada Vesta 3035 8169 - 62,8 8 Mazda CX-5 2554 89 + 2769,7 9 Lada Niva Legend 2031 2095 - 3,1 10 Geely Monjaro 1795 1912 - 6,1

Седьмое и восьмое места среди марок достались китайским Changan (доля – 2,6%) и Jetour (2,5%) соответственно. На девятой строчке расположилась японская Toyota (2,47%), а замыкает первую десятку, как и в начале года российский Solaris (1,9%), под которым в Санкт-Петербурге выпускают модели Hyundai и Kia.

Аналитики Автостата в конце прошлого года предположили, каким окажется 2026-й для авторынка РФ. По прогнозу, согласно базовому сценарию, продажи новых легковушек останутся на уровне, близком к показателю 2025 года: в этом случае, в стране будет продано около 1,32 – 1,34 млн машин.