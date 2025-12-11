Каким будет российский авторынок в 2026 году: готов прогноз

Эксперты предполагают, что в следующем году продажи новых легковых автомобилей в РФ останутся примерно на уровне показателя 2025-го.

На российском рынке в 2024 году в общей сложности было реализовано около 1,57 млн новых легковых машин. Показатель оказался на 48,4% больше по сравнению с 2023-м, несмотря на спад темпов прироста в последние месяцы. Кстати, результат превысил тот, что был зафиксирован в «докризисном» 2021-м (было продано около 1,52 млн новых «легковушек»). Отметим, по итогам 2025-го объём продаж новых легковых машин, как и ожидалось ранее, снизится.

На фото: модельный ряд Lada

Спаду на авторынке РФ поспособствовали, как мы и отмечали в начале текущего года, увеличение утилизационного сбора (а теперь ещё и новая методика расчета единоразового обязательного платежа), курсы валют, растущие цены на машины, а также проблемы с кредитами из-за высокой процентной ставки.

Согласно недавним подсчётам Автостата, за первые 11 месяцев 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано почти 1,19 млн машин, что на 17,8% меньше по сравнению с показателем, который был зафиксирован по итогам января-ноября 2024-го. В первую пятёрку среди брендов входят Lada, Haval, Chery, Geely и Changan.

На фото: Haval Jolion

Теперь в Автостате подготовили прогноз о том, каким будет российский авторынок в 2026 году. По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства Виктора Пушкарева, базовый сценарий предполагает, что продажи новых легковых автомобилей останутся на уровне, близком к показателю 2025 года. Эксперты считают, что в этом случае в РФ будет продано около 1,32 – 1,34 млн экземпляров в течение следующего года.

Также аналитики традиционно подготовили и пару других сценариев. Оптимистичный (для которого предпосылок, пожалуй, маловато) предполагает, что на российском авторынке по итогам 2026 года будет реализовано около 1,45 млн новых «легковушек». При пессимистичном сценарии объём их продаж в РФ может снизиться до 1,2 млн экземпляров.

На фото: модельный ряд Tenet

«На продажи будут продолжать влиять известные всем факторы: ставки утильсбора, ключевая ставка ЦБ, курсы валют, инфляция и регуляторные меры правительства РФ, – комментирует Виктор Пушкарев. – При этом если плановый рост ставок утильсбора с 1 января неминуемо приведет к росту цен на автомобили, то эффект воздействия остальных будет зависеть от их изменения в течение года: в позитивном или негативном направлении».

Напомним, согласно подсчётам агентства, в ноябре в первую тройку лидеров среди брендов вошла российская марка Tenet, под которой на заводе в Калуге налажен выпуск моделей поднебесного бренда Chery с другими эмблемами и шильдиками. В список самых популярных автомобилей в прошлом месяце вошли кроссоверы T4 и T7.