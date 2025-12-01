Дорогой импорт: утильсбор в РФ теперь рассчитывают по новой методике

Размер платы за ввозимое в страну физлицом транспортное средство теперь зависит ещё и от мощности. Льготные ставки предусмотрены для тех, кто импортирует машину с мотором, отдача которого не превышает 160 л.с.

Новая методика расчёта утилизационного сбора начала применяться в РФ сегодня, 1 декабря 2025 года: изменённые нормы ранее были утверждены постановлением правительства РФ от 01.11.2025 № 1713. Теперь на размер обязательного разового платежа для импортируемых в Россию машин влияет в том числе мощность двигателя (или совокупная отдача двигателей – для электрокаров и гибридов). Уточним: на самом деле утильсбор взимают и с ТС, которые выпускаются в стране, но эта плата полностью или частично покрывается за счёт компенсаций производителям. Стоит ожидать, что цены так или иначе поднимут все, а предновогодних скидок, очевидно, не будет.

При импорте физическими лицами все дополнительные издержки в полном объёме лежат на кошельках, собственно, физлиц. Напомним, до 1 декабря 2025-го им позволялось ввозить в РФ машины для личного пользования по льготным ставкам, для этого объём двигателя ТС должен был быть менее 3 литров, а мощность никак не учитывалась. В этом случае утильсбор для новых легковых автомобилей составлял 3400 рублей, для машин старше трёх лет – 5200 рублей. Теперь такой размер платы оставили только для физлиц, ввозящих машины с двигателями внутреннего сгорания мощностью не более 160 л.с., а также тех, кто импортирует электрокары и последовательные гибриды, отдача систем которых не превышает 80 л.с.

Для всех остальных физлиц, ввозящих ТС в Россию, обязательный разовый платёж значительно вырос. Формула расчёта утилизационного сбора максимально простая: фиксированная базовая ставка (20 тыс. рублей для категории M1, то есть «легковушек», и 150 тыс. рублей – для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов) умножается на определённый коэффициент (он будет постепенно расти до 2030 года). Ещё он разный для новых машин (до трёх лет) и для тех, чей возраст от трёх лет и более.

К примеру, в 2025 году коэффициент для новых машин с ДВС объёмом от 1 до 2 литров, мощностью от 160 до 190 л.с. составляет 33,37 (размер утильсбора – 667 400 рублей), а для вариантов с пробегом старше трёх лет – 58,7 (1 174 000 рублей). Для автомобилей с ДВС объёмом от 2 до 3 литров с отдачей от 220 до 250 л.с. показатели составляют 100,1 (2 002 000 рублей) и 148 (2 960 000 рублей) соответственно. Полный перечень коэффициентов есть в соответствующем постановлении правительства РФ.

Изначально предполагалось, что новая методика расчёта утильсбора начнёт применяться уже с 1 ноября 2025 года, однако законодатели решили отложить её на месяц, чтобы все физлица, купившие ТС за рубежом, успели ввезти его в страну с учётом ранее действовавшей льготной ставки. В результате таможне на Дальнем Востоке в течение последних нескольких дней прошлого месяца пришлось работать круглосуточно.

Физлица «на льготных условиях» по-прежнему могут привезти для личного пользования такие автомобили как Mazda CX-5, BMW X1, Skoda Karoq, Toyota Corolla и Honda Vezel. Отметим, шеф-редактор Kolesa.ru Александр Пономарёв уже успел поразмышлять о том, что станет с российским авторынком теперь, после очередных изменений, ведущих к росту цен.