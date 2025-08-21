Новинки ×
Tenet объявил о старте продаж кроссовера T7 и обнародовал его цены

Стартовая рекомендованная розничная стоимость паркетника на российском рынке составляет 2 680 000 рублей.

О появлении на российском рынке новой марки – Tenet – холдинг «АГР» объявил в феврале 2025 года. Первенцем бренда формально стал кроссовер с индексом T8, который был представлен в конце июля, однако на конвейере калужского автозавода первым оказался его «младший брат» – речь идёт о паркетнике Tenet T7, который был показан в начале текущего месяца. Серийное производство стартовало на заводе в Калуге на прошлой неделе, а теперь компания объявила о начале продаж.

На фото: Tenet T7

Tenet T7 представлен в РФ в двух комплектациях. Рекомендованная розничная цена базовой Active составляет 2 680 000 рублей. В списке её оборудования числятся: 18-дюймовые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, датчики дождя и света, задний парктроник, функция отсрочки выключения фар, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, камера заднего вида, бесключевой доступ, функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, двухзонный климат-контроль, телематическая система, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, ABS, ESC, мультимедиа с шестью динамиками, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также «зимний пакет».

Согласно прайс-листу, стоимость более богатой версии Prime составляет 2 880 000 рублей. Такой Tenet T7 снабдили: противотуманками, панорамной крышей с люком и шторкой, системой кругового обзора 540°, электроприводом складывания наружных зеркал, функцию бесконтактного открывания багажной двери, наружной подсветкой порогов, креслами водителя и переднего пассажира с электрорегулировками, тёмной отделкой потолка, устройством для беспроводной зарядки смартфонов и мультимедиа с восемью динамиками.

Вне зависимости от версии у кроссовера на передней панели расположено горизонтальное изогнутое табло, объединяющее в себе два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый. Один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы, которая базируется на процессоре Snapdragon 8155.

Как мы отмечали ранее, Tenet T7 представляет собой Chery Tiggo 7L с изменёнными логотипами и шильдиками, при этом «донор» появился в России весной этого года. Габариты у этих моделей не отличаются: длина равна 4553 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1696 мм, а расстояние между осями составляет 2670 мм. Колея передних и задних колёс – 1570 мм; дорожный просвет – 196 мм. Объём багажника у этого кроссовера равен 475 литров, а со сложенным вторым рядом сидений грузовое пространство увеличивается до 1500 литров.

На фото: салон Tenet T7
Техника такая же, как у паркетника Chery, это значит, что Tenet T7 оснащается 150-сильной бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра (максимальный крутящий момент – 275 Нм). Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу требуется 9,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч. Средний расход топлива в смешанном режиме составляет 7,7 литра на 100 км пути.

Tenet предоставляет владельцам кроссоверов T7 три года гарантии плюс два года дополнительной технической поддержки (либо 100 000 км гарантии плюс 50 000 км в рамках поддержки).

Отметим, у Chery Tiggo 7L есть ещё топ-вариант Ultra, рекомендованная розничная цена которого равна 3 млн рублей. Кроме того, у «донора» имеются полноприводные версии, их стоимость варьируется в диапазоне от 2,88 до 3,23 млн рублей.

