Tenet объявил о старте продаж кроссовера T7 и обнародовал его цены

О появлении на российском рынке новой марки – Tenet – холдинг «АГР» объявил в феврале 2025 года. Первенцем бренда формально стал кроссовер с индексом T8, который был представлен в конце июля, однако на конвейере калужского автозавода первым оказался его «младший брат» – речь идёт о паркетнике Tenet T7, который был показан в начале текущего месяца. Серийное производство стартовало на заводе в Калуге на прошлой неделе, а теперь компания объявила о начале продаж.

На фото: Tenet T7

Tenet T7 представлен в РФ в двух комплектациях. Рекомендованная розничная цена базовой Active составляет 2 680 000 рублей. В списке её оборудования числятся: 18-дюймовые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, датчики дождя и света, задний парктроник, функция отсрочки выключения фар, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, камера заднего вида, бесключевой доступ, функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, двухзонный климат-контроль, телематическая система, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, ABS, ESC, мультимедиа с шестью динамиками, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также «зимний пакет».

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Согласно прайс-листу, стоимость более богатой версии Prime составляет 2 880 000 рублей. Такой Tenet T7 снабдили: противотуманками, панорамной крышей с люком и шторкой, системой кругового обзора 540°, электроприводом складывания наружных зеркал, функцию бесконтактного открывания багажной двери, наружной подсветкой порогов, креслами водителя и переднего пассажира с электрорегулировками, тёмной отделкой потолка, устройством для беспроводной зарядки смартфонов и мультимедиа с восемью динамиками.

Вне зависимости от версии у кроссовера на передней панели расположено горизонтальное изогнутое табло, объединяющее в себе два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый. Один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы, которая базируется на процессоре Snapdragon 8155.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Как мы отмечали ранее, Tenet T7 представляет собой Chery Tiggo 7L с изменёнными логотипами и шильдиками, при этом «донор» появился в России весной этого года. Габариты у этих моделей не отличаются: длина равна 4553 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1696 мм, а расстояние между осями составляет 2670 мм. Колея передних и задних колёс – 1570 мм; дорожный просвет – 196 мм. Объём багажника у этого кроссовера равен 475 литров, а со сложенным вторым рядом сидений грузовое пространство увеличивается до 1500 литров.

На фото: салон Tenet T7 1 / 2 На фото: салон Tenet T7 2 / 2

Техника такая же, как у паркетника Chery, это значит, что Tenet T7 оснащается 150-сильной бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра (максимальный крутящий момент – 275 Нм). Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу требуется 9,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч. Средний расход топлива в смешанном режиме составляет 7,7 литра на 100 км пути.

1 / 2 2 / 2

Tenet предоставляет владельцам кроссоверов T7 три года гарантии плюс два года дополнительной технической поддержки (либо 100 000 км гарантии плюс 50 000 км в рамках поддержки).

Отметим, у Chery Tiggo 7L есть ещё топ-вариант Ultra, рекомендованная розничная цена которого равна 3 млн рублей. Кроме того, у «донора» имеются полноприводные версии, их стоимость варьируется в диапазоне от 2,88 до 3,23 млн рублей.