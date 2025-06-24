Кроссовер Chery Tiggo 7L получил полный привод в России: объявлены цены

Российский офис Chery объявил о старте продаж рестайлингового паркетника Tiggo 7L с полным приводом. Комплектации в целом такие же, как у модели с 2WD.

В очередной раз модернизированный кроссовер Chery Tiggo 7 добрался до России в апреле текущего года, причем прежний SUV с двойной «фамилией» Pro Max остался на нашем рынке. А чтобы модели не путали, рестайлинговой «семерке» присвоили приставку в виде буквы L. До сих пор Chery Tiggo 7L был доступен в РФ исключительно с передним приводом, тогда как у Макса есть полноприводные варианты. Теперь же версии 4WD появились и у обновленного кроссовера.

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Двигатель и коробка стандартные. Chery Tiggo 7L предложен в России с бензиновой турбочетверкой 1.6 (150 л.с., 275 Нм) и семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Мотор может «питаться» АИ-92. Заявлено, что полноприводный кроссовер наберет первую «сотню» за 9,8 секунды – на 0,1 секунды больше, чем требуется переднеприводной модели. Максимальная скорость Tiggo 7L 4WD – 192 км/ч против 190 км/ч у Tiggo 7L 2WD.

Как и переднеприводный паркетник, полноприводный доступен в трех комплектациях – Active, Prime и Ultra. Их наполнение тоже идентично, разве что Tiggo 7L 4WD имеет 19-дюймовые диски и красные тормозные суппорты (у Tiggo 7L 2WD 18-дюймовые колеса). В списке оборудования базовой модели значатся: светодиодные фары, задний парктроник, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений, двухзонный климат-контроль, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), камера заднего вида, круиз-контроль.

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Начиная с версии Prime появляются противотуманки, электропривод багажной двери, панорамный люк, передний парктроник, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона. Топовая «элька» – это еще адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и помощи при движении в пробках.

Без учета акций полноприводный Chery Tiggo 7L Active обойдется в 2 880 000 рублей, цена Tiggo 7L Prime 4WD – 3 080 000 рублей, Tiggo 7L Ultra 4WD – 3 230 000 рублей. Переднеприводный кроссовер 2025 года выпуска стоит 2 780 000 – 3 100 000 рублей.