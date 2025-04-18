Chery объявила о старте продаж кроссовера Tiggo 7L в РФ: полный прайс-лист

Одна из самых востребованных моделей в РФ на сегодняшний день – кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max – пережил рестайлинг летом 2024 года. Визуально этот адресованный российскому рынку паркетник скопировал подзаряжаемую гибридную версию, которая пополнила местную линейку ещё в 2023-м. Однако позже российский офис Chery анонсировал ещё раз обновлённый чисто бензиновый SUV, при этом в компании подчеркнули, что он не заменит актуальный вариант, а станет дополнением семейства Tiggo 7.

На фото: Chery Tiggo 7L

В результате новинке было решено дать иное название: на российский рынок такая версия вышла под именем Chery Tiggo 7L. Сегодня был дан старт продажам этого кроссовера: машины уже добрались до официальных дилеров, кроме того, на официальном сайте бренда в РФ появился полный прайс-лист. Так, рекомендованная розничная цена стартовой версии Active составила 2 780 000 рублей, за среднее исполнение Prime просят не менее 2 980 000 рублей, а покупка топового варианта Ultra обойдётся в 3 100 000 рублей (все цены указаны без учёта действующих акций).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Tiggo 7L отличается от актуального Tiggo 7 Pro Max за счёт иной радиаторной решётки, другого переднего бампера, новых задних фонарей и головной оптики. Паркетник подрос только в длину: у «эльки» показатель составляет 4553 мм (на 40 мм больше, чем у Pro Max), ширина по-прежнему равна 1862 мм, высота – 1696 мм, а расстояние между осями – 2670 мм; не изменились дорожный просвет (190 мм) и объём багажника (475 литров / 1500 литров при разложенном заднем диване).

Интерьер получил минимальные изменения: Chery Tiggo 7L получил физические кнопки, расположенные под центральными дефлекторами: эта панель отвечает за настройки климат-контроля, тогда как у Chery Tiggo 7 Pro Max блок управления сенсорный. Все версии кроссовера получили подогрев сидений, а для среднего варианта предусмотрели панорамную крышу с люком и шторкой, а также потолок чёрного цвета.

На фото: салон Chery Tiggo 7L

В список базового оборудования входят: полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые алюминиевые колёсные диски, четыре подушки безопасности, динамические указатели поворота, функция дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой, камера заднего вида в сочетании с датчиками парковки на корме, ABS, ESC, датчики дождя и света, круиз-контроль, подогрев задних сидений, обогрев форсунок стеклоомывателя, двухзонный климат-контроль, акустика с шестью динамиками, горизонтальное табло, объединяющее виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа (диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма).

Для средней комплектации, помимо упомянутого, предусмотрены: шесть подушек безопасности, передние противотуманки и датчики парковки, система кругового обзора в формате 540°, полноразмерная запаска, электропривод двери багажника, электрические регулировки сидений водителя и переднего пассажира, память настроек водительского кресла, акустическая система с восемью динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Топовая версия Chery Tiggo 7L получила передние кресла с вентиляцией, функцию автоотпотевания лобового стекла, передние акустические стекла, электрохромное салонное зеркало, функцию голосового управления, навигацию, комплект систем ADAS, а также за доплату предлагается двухцветная окраска кузова.



Техника у новинки такая же, как и у актуального Tiggo 7 Pro Max, так что все исполнения 7L предлагаются с бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра. Мощность этого мотора равна 150 л.с., максимальный крутящий момент – 275 Нм, в пару предлагается семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» новой версии кроссовера требуется 9,7 секунды.