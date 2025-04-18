Новинки ×
  • Chery объявила о старте продаж кроссовера Tiggo 7L в РФ: полный прайс-лист

Chery объявила о старте продаж кроссовера Tiggo 7L в РФ: полный прайс-лист

18.04.2025 25 0 0

Паркетник китайской марки предложат на российском рынке в трёх комплектациях. Стартовая рекомендованная розничная цена составила 2 780 000 рублей.

Одна из самых востребованных моделей в РФ на сегодняшний день – кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max – пережил рестайлинг летом 2024 года. Визуально этот адресованный российскому рынку паркетник скопировал подзаряжаемую гибридную версию, которая пополнила местную линейку ещё в 2023-м. Однако позже российский офис Chery анонсировал ещё раз обновлённый чисто бензиновый SUV, при этом в компании подчеркнули, что он не заменит актуальный вариант, а станет дополнением семейства Tiggo 7.

На фото: Chery Tiggo 7L

В результате новинке было решено дать иное название: на российский рынок такая версия вышла под именем Chery Tiggo 7L. Сегодня был дан старт продажам этого кроссовера: машины уже добрались до официальных дилеров, кроме того, на официальном сайте бренда в РФ появился полный прайс-лист. Так, рекомендованная розничная цена стартовой версии Active составила 2 780 000 рублей, за среднее исполнение Prime просят не менее 2 980 000 рублей, а покупка топового варианта Ultra обойдётся в 3 100 000 рублей (все цены указаны без учёта действующих акций).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Tiggo 7L отличается от актуального Tiggo 7 Pro Max за счёт иной радиаторной решётки, другого переднего бампера, новых задних фонарей и головной оптики. Паркетник подрос только в длину: у «эльки» показатель составляет 4553 мм (на 40 мм больше, чем у Pro Max), ширина по-прежнему равна 1862 мм, высота – 1696 мм, а расстояние между осями – 2670 мм; не изменились дорожный просвет (190 мм) и объём багажника (475 литров / 1500 литров при разложенном заднем диване).

Интерьер получил минимальные изменения: Chery Tiggo 7L получил физические кнопки, расположенные под центральными дефлекторами: эта панель отвечает за настройки климат-контроля, тогда как у Chery Tiggo 7 Pro Max блок управления сенсорный. Все версии кроссовера получили подогрев сидений, а для среднего варианта предусмотрели панорамную крышу с люком и шторкой, а также потолок чёрного цвета.

На фото: салон Chery Tiggo 7L

В список базового оборудования входят: полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые алюминиевые колёсные диски, четыре подушки безопасности, динамические указатели поворота, функция дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой, камера заднего вида в сочетании с датчиками парковки на корме, ABS, ESC, датчики дождя и света, круиз-контроль, подогрев задних сидений, обогрев форсунок стеклоомывателя, двухзонный климат-контроль, акустика с шестью динамиками, горизонтальное табло, объединяющее виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа (диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма).

Для средней комплектации, помимо упомянутого, предусмотрены: шесть подушек безопасности, передние противотуманки и датчики парковки, система кругового обзора в формате 540°, полноразмерная запаска, электропривод двери багажника, электрические регулировки сидений водителя и переднего пассажира, память настроек водительского кресла, акустическая система с восемью динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Топовая версия Chery Tiggo 7L получила передние кресла с вентиляцией, функцию автоотпотевания лобового стекла, передние акустические стекла, электрохромное салонное зеркало, функцию голосового управления, навигацию, комплект систем ADAS, а также за доплату предлагается двухцветная окраска кузова.


Техника у новинки такая же, как и у актуального Tiggo 7 Pro Max, так что все исполнения 7L предлагаются с бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра. Мощность этого мотора равна 150 л.с., максимальный крутящий момент – 275 Нм, в пару предлагается семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» новой версии кроссовера требуется 9,7 секунды.

кроссовер Россия авторынок новинки Chery Chery Tiggo 7L Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7 Pro Max

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jeep Wrangler III JK с пробегом: непривычная коррозия и грубый, но выносливый салон Jeep Wrangler – мечта почти каждого ребенка из девяностых. В боевиках на таких ездили самые дерзкие персонажи, потому что нет ничего круче, чем внедорожный кабриолет. Сейчас эти дети из девя... 1397 4 1 16.04.2025
Статьи / Мнение без фильтров Владельцы «крузаков» могут выдохнуть: о чём говорит странная статистика угонов Признаюсь честно: зная, как у нас иногда получают статистику, я к ней отношусь немного предвзято и иногда даже жалею, что она приходит на электронную почту, а не в виде бумажного рулончика.... 1052 1 2 14.04.2025
Статьи / Авторынок Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП дешевле 4 миллионов Хотите купить новую машину с заводской гарантией и автоматической трансмиссией, но при этом вам не нравятся вариаторы и вы не доверяете роботизированным коробкам? Да еще и бюджет ограничен?... 1978 7 1 13.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26293 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25855 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11650 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
7 Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП де...
7 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
4 Jeep Wrangler III JK с пробегом: непривычная коррозия и грубый, но вын...
Новые комментарии
Change privacy settings