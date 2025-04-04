Авторынок РФ в марте: в первую десятку марок вошёл Solaris, в ТОП-10 вернулся Haval M6

По итогам первого квартала 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано почти 247 тыс. экземпляров, что на 25,3% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Судя по новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на российском рынке в марте 2025-го было реализовано 79 822 новых легковых автомобиля. Этот результат на 45,5% меньше, чем в том же месяце годом ранее. При этом мартовский показатель на 2,3% выше по сравнению с февральским. Традиционно напомним, что Автостат для составления своих отчётов использует данные о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в статистике учтены как те автомобили, которые продаются официально, так и те, которые поступают в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Haval M6

Лидером первой десятки наиболее продаваемых в РФ марок остаётся Lada, её доля по итогам прошлого месяца оказалась равна 31,5% (в марте 2024-го – 27,2%). В ТОП-10 самых востребованных автомобилей в стране вошёл весь нынешний модельный ряд марки. Так, возглавляет список бестселлеров в России по итогам первого весеннего месяца «бюджетник» Granta (доля на рынке – 13,4%), на втором месте располагается Vesta (9%), замыкает первую пятёрку – Niva Travel (3,5%). На шестой строчке находится классический внедорожник Niva Legend (3,1%), а на восьмой позиции – Lada Largus (2,5%).

Место Марка Продажи в марте 2025 года, шт. Продажи в марте 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 25 167 39 908 - 36,9 2 Haval 9790 16 045 - 39,0 3 Chery 8409 13 159 - 36,1 4 Geely 5134 15 004 - 65,8 5 Changan 3787 9330 - 59,4 6 Belgee 2428 2732 - 11,1 7 Omoda 2146 4632 - 53,7 8 Jetour 2062 2616 - 21,2 9 Jaecoo 1628 1957 - 16,8 10 Solaris 1555 174 + 793,7

Самым популярным иностранным брендом по итогам марта является Haval, он занял 12,3% российского авторынка. На этот раз в ТОП-10 моделей вошёл не только собираемый на заводе в Тульской области кроссовер Jolion (3 место, доля на рынке – 5%), но и вернувшийся паркетник M6 (2,5%), который обосновался сразу на седьмом месте. Напомним, в конце февраля 2025-го эта модель получила российскую прописку: автомобили сходят с конвейера предприятия в Калуге, которым владеет ООО «Автомобильные технологии».

На фото: Solaris KRS

Замыкает тройку лидеров среди брендов Chery, на долю продукции которой в прошлом месяце пришлось 10,5%. В первую десятку востребованных автомобилей от Чери вошли кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (4,2%), расположившийся на четвёртом месте, а также Tiggo 4 Pro (2,4%), оказавшийся на десятой строке рейтинга моделей.

На четвёртой строке в списке марок находится Geely (доля на рынке РФ – 6,4%), чей бестселлер Monjaro (2,5%) находится на девятом месте. Отметим, в первую десятку брендов вошёл и белорусский Belgee, под которым налажен выпуск бейдж-инжиниринговых моделей Джили. Он в марте расположился на шестой строке, а его доля в РФ составила 3%.

Место Модель Продажи в марте 2025 года, шт. Продажи в марте 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 10 701 18 727 - 42,9 2 Lada Vesta 7181 11 155 - 35,6 3 Haval Jolion 3966 6387 - 37,9 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 3377 5151 - 34,4 5 Lada Niva Travel 2772 5213 - 46,8 6 Lada Niva Legend 2488 4772 - 47,9 7 Haval M6 2011 3468 - 42,0 8 Lada Largus 1995 30 - 9 Geely Monjaro 1995 5177 - 61,5 10 Chery Tiggo 4 Pro 1899 3241 - 41,4

Первую пятёрку марок замыкает Changan (доля – 4,7%), чей кроссовер CS55 Plus, недавно переименованный в Uni-S, выбыл из ТОП-10 востребованных моделей в РФ. Седьмое, восьмое и девятое места занимают бренды, принадлежащие Chery, речь идёт об Omoda (2,7%), Jetour (2,6%) и Jaecoo (2%) соответственно. Замыкает первую десятку марок Solaris, на долю которого по итогам марта тоже пришлось 2%.

Согласно подсчётам «Автостата», по итогам первого квартала 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано почти 247 тыс. экземпляров, что на 25,3% меньше, чем в январе-марте прошлого года.