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  • Авторынок РФ в марте: в первую десятку марок вошёл Solaris, в ТОП-10 вернулся Haval M6

Авторынок РФ в марте: в первую десятку марок вошёл Solaris, в ТОП-10 вернулся Haval M6

04.04.2025 55 0 0

По итогам первого квартала 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано почти 247 тыс. экземпляров, что на 25,3% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Судя по новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на российском рынке в марте 2025-го было реализовано 79 822 новых легковых автомобиля. Этот результат на 45,5% меньше, чем в том же месяце годом ранее. При этом мартовский показатель на 2,3% выше по сравнению с февральским. Традиционно напомним, что Автостат для составления своих отчётов использует данные о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в статистике учтены как те автомобили, которые продаются официально, так и те, которые поступают в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Haval M6

Лидером первой десятки наиболее продаваемых в РФ марок остаётся Lada, её доля по итогам прошлого месяца оказалась равна 31,5% (в марте 2024-го – 27,2%). В ТОП-10 самых востребованных автомобилей в стране вошёл весь нынешний модельный ряд марки. Так, возглавляет список бестселлеров в России по итогам первого весеннего месяца «бюджетник» Granta (доля на рынке – 13,4%), на втором месте располагается Vesta (9%), замыкает первую пятёрку – Niva Travel (3,5%). На шестой строчке находится классический внедорожник Niva Legend (3,1%), а на восьмой позиции – Lada Largus (2,5%).

МестоМаркаПродажи в марте 2025 года, шт.Продажи в марте 2024 года, шт.Разница, %
1Lada25 16739 908- 36,9
2Haval979016 045- 39,0
3Chery840913 159- 36,1
4Geely513415 004- 65,8
5Changan37879330- 59,4
6Belgee24282732- 11,1
7Omoda21464632- 53,7
8Jetour20622616- 21,2
9Jaecoo16281957- 16,8
10Solaris1555174+ 793,7

Самым популярным иностранным брендом по итогам марта является Haval, он занял 12,3% российского авторынка. На этот раз в ТОП-10 моделей вошёл не только собираемый на заводе в Тульской области кроссовер Jolion (3 место, доля на рынке – 5%), но и вернувшийся паркетник M6 (2,5%), который обосновался сразу на седьмом месте. Напомним, в конце февраля 2025-го эта модель получила российскую прописку: автомобили сходят с конвейера предприятия в Калуге, которым владеет ООО «Автомобильные технологии».

На фото: Solaris KRS

Замыкает тройку лидеров среди брендов Chery, на долю продукции которой в прошлом месяце пришлось 10,5%. В первую десятку востребованных автомобилей от Чери вошли кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (4,2%), расположившийся на четвёртом месте, а также Tiggo 4 Pro (2,4%), оказавшийся на десятой строке рейтинга моделей.

На четвёртой строке в списке марок находится Geely (доля на рынке РФ – 6,4%), чей бестселлер Monjaro (2,5%) находится на девятом месте. Отметим, в первую десятку брендов вошёл и белорусский Belgee, под которым налажен выпуск бейдж-инжиниринговых моделей Джили. Он в марте расположился на шестой строке, а его доля в РФ составила 3%.

МестоМодельПродажи в марте 2025 года, шт.Продажи в марте 2024 года, шт.Разница, %
1Lada Granta10 70118 727- 42,9
2Lada Vesta718111 155- 35,6
3Haval Jolion39666387- 37,9
4Chery Tiggo 7 Pro Max33775151- 34,4
5Lada Niva Travel27725213- 46,8
6Lada Niva Legend24884772- 47,9
7Haval M620113468- 42,0
8Lada Largus199530-
9Geely Monjaro19955177- 61,5
10Chery Tiggo 4 Pro18993241- 41,4

Первую пятёрку марок замыкает Changan (доля – 4,7%), чей кроссовер CS55 Plus, недавно переименованный в Uni-S, выбыл из ТОП-10 востребованных моделей в РФ. Седьмое, восьмое и девятое места занимают бренды, принадлежащие Chery, речь идёт об Omoda (2,7%), Jetour (2,6%) и Jaecoo (2%) соответственно. Замыкает первую десятку марок Solaris, на долю которого по итогам марта тоже пришлось 2%.

Согласно подсчётам «Автостата», по итогам первого квартала 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано почти 247 тыс. экземпляров, что на 25,3% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Largus Lada Niva Legend Lada Niva Travel Haval Haval Jolion Haval M6 Chery Chery Tiggo 7 Pro Max Chery Tiggo 4 Pro Geely Geely Monjaro Belgee Changan Omoda Jetour Jaecoo Solaris
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