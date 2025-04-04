Авторынок РФ в марте: в первую десятку марок вошёл Solaris, в ТОП-10 вернулся Haval M6

Судя по новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на российском рынке в марте 2025-го было реализовано 79 822 новых легковых автомобиля. Этот результат на 45,5% меньше, чем в том же месяце годом ранее. При этом мартовский показатель на 2,3% выше по сравнению с февральским. Традиционно напомним, что Автостат для составления своих отчётов использует данные о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в статистике учтены как те автомобили, которые продаются официально, так и те, которые поступают в страну по схеме параллельного импорта.
Лидером первой десятки наиболее продаваемых в РФ марок остаётся Lada, её доля по итогам прошлого месяца оказалась равна 31,5% (в марте 2024-го – 27,2%). В ТОП-10 самых востребованных автомобилей в стране вошёл весь нынешний модельный ряд марки. Так, возглавляет список бестселлеров в России по итогам первого весеннего месяца «бюджетник» Granta (доля на рынке – 13,4%), на втором месте располагается Vesta (9%), замыкает первую пятёрку – Niva Travel (3,5%). На шестой строчке находится классический внедорожник Niva Legend (3,1%), а на восьмой позиции – Lada Largus (2,5%).
|Место
|Марка
|Продажи в марте 2025 года, шт.
|Продажи в марте 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|25 167
|39 908
|- 36,9
|2
|Haval
|9790
|16 045
|- 39,0
|3
|Chery
|8409
|13 159
|- 36,1
|4
|Geely
|5134
|15 004
|- 65,8
|5
|Changan
|3787
|9330
|- 59,4
|6
|Belgee
|2428
|2732
|- 11,1
|7
|Omoda
|2146
|4632
|- 53,7
|8
|Jetour
|2062
|2616
|- 21,2
|9
|Jaecoo
|1628
|1957
|- 16,8
|10
|Solaris
|1555
|174
|+ 793,7
Самым популярным иностранным брендом по итогам марта является Haval, он занял 12,3% российского авторынка. На этот раз в ТОП-10 моделей вошёл не только собираемый на заводе в Тульской области кроссовер Jolion (3 место, доля на рынке – 5%), но и вернувшийся паркетник M6 (2,5%), который обосновался сразу на седьмом месте. Напомним, в конце февраля 2025-го эта модель получила российскую прописку: автомобили сходят с конвейера предприятия в Калуге, которым владеет ООО «Автомобильные технологии».
Замыкает тройку лидеров среди брендов Chery, на долю продукции которой в прошлом месяце пришлось 10,5%. В первую десятку востребованных автомобилей от Чери вошли кроссоверы Tiggo 7 Pro Max (4,2%), расположившийся на четвёртом месте, а также Tiggo 4 Pro (2,4%), оказавшийся на десятой строке рейтинга моделей.
На четвёртой строке в списке марок находится Geely (доля на рынке РФ – 6,4%), чей бестселлер Monjaro (2,5%) находится на девятом месте. Отметим, в первую десятку брендов вошёл и белорусский Belgee, под которым налажен выпуск бейдж-инжиниринговых моделей Джили. Он в марте расположился на шестой строке, а его доля в РФ составила 3%.
|Место
|Модель
|Продажи в марте 2025 года, шт.
|Продажи в марте 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|10 701
|18 727
|- 42,9
|2
|Lada Vesta
|7181
|11 155
|- 35,6
|3
|Haval Jolion
|3966
|6387
|- 37,9
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|3377
|5151
|- 34,4
|5
|Lada Niva Travel
|2772
|5213
|- 46,8
|6
|Lada Niva Legend
|2488
|4772
|- 47,9
|7
|Haval M6
|2011
|3468
|- 42,0
|8
|Lada Largus
|1995
|30
|-
|9
|Geely Monjaro
|1995
|5177
|- 61,5
|10
|Chery Tiggo 4 Pro
|1899
|3241
|- 41,4
Первую пятёрку марок замыкает Changan (доля – 4,7%), чей кроссовер CS55 Plus, недавно переименованный в Uni-S, выбыл из ТОП-10 востребованных моделей в РФ. Седьмое, восьмое и девятое места занимают бренды, принадлежащие Chery, речь идёт об Omoda (2,7%), Jetour (2,6%) и Jaecoo (2%) соответственно. Замыкает первую десятку марок Solaris, на долю которого по итогам марта тоже пришлось 2%.
Согласно подсчётам «Автостата», по итогам первого квартала 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было продано почти 247 тыс. экземпляров, что на 25,3% меньше, чем в январе-марте прошлого года.
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