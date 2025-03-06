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  • Авторынок РФ в феврале 2025 года: спад на четверть, в первую десятку вошёл Changan Uni-S

Авторынок РФ в феврале 2025 года: спад на четверть, в первую десятку вошёл Changan Uni-S

06.03.2025 65 0 0

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые два месяца текущего года было реализовано 167 112 единиц, что на 9,3% меньше, чем в январе-феврале 2024-го.

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на российском авторынке в феврале 2025-го было реализовано 78 040 легковых машин. Этот результат почти на четверть (на 24,9%) меньше, чем был зафиксирован в том же месяце в прошлом году, и одновременно на 12,4% меньше, чем в январе текущего года. И снова напомним, что Автостат использует сведения о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в его статистике учитываются и те автомобили, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta SW Cross и Vesta Cross

Во главе первой десятки наиболее востребованных марок по-прежнему находится Lada, доля которой в прошлом месяце составила 31,5% (годом ранее – 27,6%). Все актуальные модели бренда входят в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в стране. «Золото» у Granta с долей, равной 12,2%, «серебро» – у Vesta (занимает 10,5% рынка). Кстати, на днях АВТОВАЗ объявил о старте продаж Весты с новой шестиступенчатой механикой. Пятое и шестое места занимают внедорожники Niva Travel (3,6%) и Niva Legend (2,7%) соответственно. На девятой позиции в феврале расположился Largus с долей 2,5%. Отметим, за прошедший месяц классическая Нива и Ларгус поднялись на «этаж» выше.

МестоМаркаПродажи в феврале 2025 года, шт.Продажи в феврале 2024 года, шт.Разница, %
1Lada24 57328 673- 14,3
2Haval957011 974- 20,1
3Chery83899933- 15,5
4Geely510112 262- 58,4
5Changan44245993- 26,2
6Omoda20403123- 34,7
7Belgee20011042+ 92,0
8Jetour17701445+ 22,5
9Jaecoo16271164+ 39,8
10Exeed14423421- 57,8

Самым популярным иностранным брендом остаётся Haval, его доля на рынке РФ в феврале составила 12,3% (годом ранее – 11,5%). При этом в список бестселлеров по итогам прошедшего месяца от него вошла только одна модель – выпускаемый на заводе под Тулой паркетник Jolion. Напомним, недавно стало известно о том, что кроссовер Haval M6 получил местную прописку: сборка налажена на мощностях предприятия в Калуге. В январе этот SUV занимал девятое место в ТОП-10 автомобилей.

На фото: Haval Jolion

Тройку лидеров среди марок в феврале 2025-го замыкает Chery с долей 10,8% (в феврале 2024-го – 9,6%). От Чери в списке моделей числятся два кроссовера – на четвёртом месте находится Tiggo 7 Pro Max (занял 4,7% авторынка РФ), а на седьмом – Tiggo 4 Pro (2,7%). На четвёртом месте рейтинга брендов находится Geely с заметно снизившейся долей – 6,5% (годом ранее – 11,8%). В ТОП-10 автомобилей от Джили вошёл только Monjaro (2,5%), который за месяц потерял пару позиций и теперь замыкает десятку.

Первую пятёрку марок замыкает Changan, продукция которого занимает в общей сложности 5,7% российского рынка. Бестселлер этого бренда по итогам минувшего месяца вернулся в ТОП-10 моделей, но теперь под новым именем: ранее он продавался под названием CS55 Plus (последний раз был в десятке в сентябре 2024-го), а теперь он представлен как Uni-S (совокупная доля – 2,7%).

МестоМодельПродажи в феврале 2025 года, шт.Продажи в феврале 2024 года, шт.Разница, %
1Lada Granta951313 067- 27,2
2Lada Vesta81697163+ 14,0
3Haval Jolion37705039- 25,2
4Chery Tiggo 7 Pro Max36523763- 2,9
5Lada Niva Travel27714171- 33,6
6Lada Niva Legend20954144- 49,4
7Chery Tiggo 4 Pro20862767- 24,6
8Changan CS55 Plus / Uni-S20752086- 0,5
9Lada Largus197147+ 4093,6
10Geely Monjaro19124830- 60,4

Представители оставшихся пяти востребованных марок не вошли в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России. Так, на шестой строчке среди брендов располагается Omoda (доля – 2,6%), на седьмой – Belgee (2,6%), на восьмой – Jetour (2,3%), на девятой – Jaecoo (2,1%), а замыкает первую десятку моделей по итогам прошлого месяца вернувшийся Exeed (1,9%), которому удалось сместить Tank.

Прирост по отношению к февралю 2024-го из первой десятки брендов удалось продемонстрировать только Belgee, Jetour и Jaecoo. Из моделей ТОП-10 «плюсом» могут похвалиться только Lada Vesta и Largus, причём в случае последнего всё объясняется эффектом очень низкой базы: в феврале 2024-го производство автомобиля ещё не возобновилось, так что дилеры могли лишь продавать запасы Ларгусов прошлых лет.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Lada Niva Travel Lada Largus Haval Haval Jolion Chery Chery Tiggo 7 Pro Max Chery Tiggo 4 Pro Geely Geely Monjaro Changan Changan Uni-S Changan CS55 Omoda Belgee Jetour Jaecoo Exeed

 

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