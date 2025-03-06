Авторынок РФ в феврале 2025 года: спад на четверть, в первую десятку вошёл Changan Uni-S

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые два месяца текущего года было реализовано 167 112 единиц, что на 9,3% меньше, чем в январе-феврале 2024-го.

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на российском авторынке в феврале 2025-го было реализовано 78 040 легковых машин. Этот результат почти на четверть (на 24,9%) меньше, чем был зафиксирован в том же месяце в прошлом году, и одновременно на 12,4% меньше, чем в январе текущего года. И снова напомним, что Автостат использует сведения о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в его статистике учитываются и те автомобили, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta SW Cross и Vesta Cross

Во главе первой десятки наиболее востребованных марок по-прежнему находится Lada, доля которой в прошлом месяце составила 31,5% (годом ранее – 27,6%). Все актуальные модели бренда входят в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в стране. «Золото» у Granta с долей, равной 12,2%, «серебро» – у Vesta (занимает 10,5% рынка). Кстати, на днях АВТОВАЗ объявил о старте продаж Весты с новой шестиступенчатой механикой. Пятое и шестое места занимают внедорожники Niva Travel (3,6%) и Niva Legend (2,7%) соответственно. На девятой позиции в феврале расположился Largus с долей 2,5%. Отметим, за прошедший месяц классическая Нива и Ларгус поднялись на «этаж» выше.

Место Марка Продажи в феврале 2025 года, шт. Продажи в феврале 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 24 573 28 673 - 14,3 2 Haval 9570 11 974 - 20,1 3 Chery 8389 9933 - 15,5 4 Geely 5101 12 262 - 58,4 5 Changan 4424 5993 - 26,2 6 Omoda 2040 3123 - 34,7 7 Belgee 2001 1042 + 92,0 8 Jetour 1770 1445 + 22,5 9 Jaecoo 1627 1164 + 39,8 10 Exeed 1442 3421 - 57,8

Самым популярным иностранным брендом остаётся Haval, его доля на рынке РФ в феврале составила 12,3% (годом ранее – 11,5%). При этом в список бестселлеров по итогам прошедшего месяца от него вошла только одна модель – выпускаемый на заводе под Тулой паркетник Jolion. Напомним, недавно стало известно о том, что кроссовер Haval M6 получил местную прописку: сборка налажена на мощностях предприятия в Калуге. В январе этот SUV занимал девятое место в ТОП-10 автомобилей.

На фото: Haval Jolion

Тройку лидеров среди марок в феврале 2025-го замыкает Chery с долей 10,8% (в феврале 2024-го – 9,6%). От Чери в списке моделей числятся два кроссовера – на четвёртом месте находится Tiggo 7 Pro Max (занял 4,7% авторынка РФ), а на седьмом – Tiggo 4 Pro (2,7%). На четвёртом месте рейтинга брендов находится Geely с заметно снизившейся долей – 6,5% (годом ранее – 11,8%). В ТОП-10 автомобилей от Джили вошёл только Monjaro (2,5%), который за месяц потерял пару позиций и теперь замыкает десятку.

Первую пятёрку марок замыкает Changan, продукция которого занимает в общей сложности 5,7% российского рынка. Бестселлер этого бренда по итогам минувшего месяца вернулся в ТОП-10 моделей, но теперь под новым именем: ранее он продавался под названием CS55 Plus (последний раз был в десятке в сентябре 2024-го), а теперь он представлен как Uni-S (совокупная доля – 2,7%).

Место Модель Продажи в феврале 2025 года, шт. Продажи в феврале 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 9513 13 067 - 27,2 2 Lada Vesta 8169 7163 + 14,0 3 Haval Jolion 3770 5039 - 25,2 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 3652 3763 - 2,9 5 Lada Niva Travel 2771 4171 - 33,6 6 Lada Niva Legend 2095 4144 - 49,4 7 Chery Tiggo 4 Pro 2086 2767 - 24,6 8 Changan CS55 Plus / Uni-S 2075 2086 - 0,5 9 Lada Largus 1971 47 + 4093,6 10 Geely Monjaro 1912 4830 - 60,4

Представители оставшихся пяти востребованных марок не вошли в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России. Так, на шестой строчке среди брендов располагается Omoda (доля – 2,6%), на седьмой – Belgee (2,6%), на восьмой – Jetour (2,3%), на девятой – Jaecoo (2,1%), а замыкает первую десятку моделей по итогам прошлого месяца вернувшийся Exeed (1,9%), которому удалось сместить Tank.

Прирост по отношению к февралю 2024-го из первой десятки брендов удалось продемонстрировать только Belgee, Jetour и Jaecoo. Из моделей ТОП-10 «плюсом» могут похвалиться только Lada Vesta и Largus, причём в случае последнего всё объясняется эффектом очень низкой базы: в феврале 2024-го производство автомобиля ещё не возобновилось, так что дилеры могли лишь продавать запасы Ларгусов прошлых лет.