Авторынок РФ в феврале 2025 года: спад на четверть, в первую десятку вошёл Changan Uni-S

Согласно новому отчёту, который подготовило агентство «Автостат», на российском авторынке в феврале 2025-го было реализовано 78 040 легковых машин. Этот результат почти на четверть (на 24,9%) меньше, чем был зафиксирован в том же месяце в прошлом году, и одновременно на 12,4% меньше, чем в январе текущего года. И снова напомним, что Автостат использует сведения о государственной регистрации новых машин в РФ, поэтому в его статистике учитываются и те автомобили, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.
Во главе первой десятки наиболее востребованных марок по-прежнему находится Lada, доля которой в прошлом месяце составила 31,5% (годом ранее – 27,6%). Все актуальные модели бренда входят в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в стране. «Золото» у Granta с долей, равной 12,2%, «серебро» – у Vesta (занимает 10,5% рынка). Кстати, на днях АВТОВАЗ объявил о старте продаж Весты с новой шестиступенчатой механикой. Пятое и шестое места занимают внедорожники Niva Travel (3,6%) и Niva Legend (2,7%) соответственно. На девятой позиции в феврале расположился Largus с долей 2,5%. Отметим, за прошедший месяц классическая Нива и Ларгус поднялись на «этаж» выше.
|Место
|Марка
|Продажи в феврале 2025 года, шт.
|Продажи в феврале 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|24 573
|28 673
|- 14,3
|2
|Haval
|9570
|11 974
|- 20,1
|3
|Chery
|8389
|9933
|- 15,5
|4
|Geely
|5101
|12 262
|- 58,4
|5
|Changan
|4424
|5993
|- 26,2
|6
|Omoda
|2040
|3123
|- 34,7
|7
|Belgee
|2001
|1042
|+ 92,0
|8
|Jetour
|1770
|1445
|+ 22,5
|9
|Jaecoo
|1627
|1164
|+ 39,8
|10
|Exeed
|1442
|3421
|- 57,8
Самым популярным иностранным брендом остаётся Haval, его доля на рынке РФ в феврале составила 12,3% (годом ранее – 11,5%). При этом в список бестселлеров по итогам прошедшего месяца от него вошла только одна модель – выпускаемый на заводе под Тулой паркетник Jolion. Напомним, недавно стало известно о том, что кроссовер Haval M6 получил местную прописку: сборка налажена на мощностях предприятия в Калуге. В январе этот SUV занимал девятое место в ТОП-10 автомобилей.
Тройку лидеров среди марок в феврале 2025-го замыкает Chery с долей 10,8% (в феврале 2024-го – 9,6%). От Чери в списке моделей числятся два кроссовера – на четвёртом месте находится Tiggo 7 Pro Max (занял 4,7% авторынка РФ), а на седьмом – Tiggo 4 Pro (2,7%). На четвёртом месте рейтинга брендов находится Geely с заметно снизившейся долей – 6,5% (годом ранее – 11,8%). В ТОП-10 автомобилей от Джили вошёл только Monjaro (2,5%), который за месяц потерял пару позиций и теперь замыкает десятку.
Первую пятёрку марок замыкает Changan, продукция которого занимает в общей сложности 5,7% российского рынка. Бестселлер этого бренда по итогам минувшего месяца вернулся в ТОП-10 моделей, но теперь под новым именем: ранее он продавался под названием CS55 Plus (последний раз был в десятке в сентябре 2024-го), а теперь он представлен как Uni-S (совокупная доля – 2,7%).
|Место
|Модель
|Продажи в феврале 2025 года, шт.
|Продажи в феврале 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|9513
|13 067
|- 27,2
|2
|Lada Vesta
|8169
|7163
|+ 14,0
|3
|Haval Jolion
|3770
|5039
|- 25,2
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|3652
|3763
|- 2,9
|5
|Lada Niva Travel
|2771
|4171
|- 33,6
|6
|Lada Niva Legend
|2095
|4144
|- 49,4
|7
|Chery Tiggo 4 Pro
|2086
|2767
|- 24,6
|8
|Changan CS55 Plus / Uni-S
|2075
|2086
|- 0,5
|9
|Lada Largus
|1971
|47
|+ 4093,6
|10
|Geely Monjaro
|1912
|4830
|- 60,4
Представители оставшихся пяти востребованных марок не вошли в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России. Так, на шестой строчке среди брендов располагается Omoda (доля – 2,6%), на седьмой – Belgee (2,6%), на восьмой – Jetour (2,3%), на девятой – Jaecoo (2,1%), а замыкает первую десятку моделей по итогам прошлого месяца вернувшийся Exeed (1,9%), которому удалось сместить Tank.
Прирост по отношению к февралю 2024-го из первой десятки брендов удалось продемонстрировать только Belgee, Jetour и Jaecoo. Из моделей ТОП-10 «плюсом» могут похвалиться только Lada Vesta и Largus, причём в случае последнего всё объясняется эффектом очень низкой базы: в феврале 2024-го производство автомобиля ещё не возобновилось, так что дилеры могли лишь продавать запасы Ларгусов прошлых лет.
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