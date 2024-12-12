Теперь официально: в России появился кроссовер Changan Uni-S

Представленную в РФ линейку Uni от Changan пополнил младший паркетник Uni-S. Впрочем, новой эта модель не является – другое имя получил CS55 Plus.

Вообще, некоторые российские дилеры Changan уже довольно давно предлагают покупателям компактный паркетник под названием Uni-S. Но лишь сейчас такой кроссовер появился на официальном местном сайте марки. «Эска» стала четвертой моделью серии Uni, она присоединилась к лифтбеку Uni-V, старшим кроссоверам Uni-T и Uni-K. Но если все предыдущие «уники» представляют собой оригинальные модели, то Uni-S таковой не является – это переименованный Changan CS55 Plus второго поколения, который в РФ присутствует с 2022 года. Ну и добавим, что после появления «эски» паркетник CS55 Plus с сайта бренда убрали.

Changan Uni-S для России, он же дореформенный CS55 Plus 1 / 3 Changan Uni-S для России, он же дореформенный CS55 Plus 2 / 3 Changan Uni-S для России, он же дореформенный CS55 Plus 3 / 3

Нашей модели изменили только имя. Хотя, например, на Ближнем Востоке с лета под названием Uni-S продают рестайлинговый Changan CS55 Plus образца 2023 года, который внешне как раз ближе к оригинальным «уникам» (в родном Китае кроссовер в линейку Uni переводить не стали).

Changan Uni-S для России, он же дореформенный CS55 Plus

Длина российского паркетника составляет 4515 мм, колесная база – 2656 мм. Как и прежде, в РФ модель доступна с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 (181 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Changan Uni-S для России, он же дореформенный CS55 Plus

Changan Uni-S предложен в тех же трех комплектациях, что и предшественник. В базовой версии Comfort есть светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, люк в крыше, мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма, климат-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида и одна камера справа, четыре подушки безопасности и круиз-контроль. Начиная с исполнения Luxe появляются обогрев лобового стекла, виртуальная приборка, штатный видеорегистратор, мультимедиа с планшетом на 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и система автоторможения. Топовый Uni-S Tech – это также атмосферная подсветка интерьера, панорамная крыша, электропривод багажной двери, шторки безопасности, система удержания в полосе и ассистент движения в пробках.

Рекомендованные цены Changan Uni-S без учета акций – от 2 839 900 до 2 959 900 рублей (2024 года выпуска).