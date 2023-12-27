Changan добавил кроссоверу Uni-K в России новую версию iDD: известна цена

Кроссовер Changan Uni-K официально вышел на наш рынок летом прошлого года. До сих пор модель была представлена в России с единственным бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 226 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым автоматом Aisin. Теперь же гамма расширена: к «углеводородному» паркетнику присоединился подзаряжаемый гибрид Uni-K iDD. К слову, это первая гибридная модель марки в РФ.

В состав установки iDD (расшифровывается как Intelligent Dual Drive) входят бензиновая турбочетверка 1.5 (на нашем паркетнике она выдает 166 л.с., в Китае – 170 л.с.), 150-сильный электромотор, шестиступенчатая роботизированная коробка и батарея емкостью 30,7 кВт*ч. Суммарная отдача не уточняется. Changan Uni-K iDD бывает только переднеприводным, тогда как у чисто бензинового кроссовера в РФ есть полноприводные версии.



Заявлено, что батарея гибрида адаптирована под наши климатические условия и снабжена контуром автономного терморегулирования. В режиме быстрой зарядки «заправить» Uni-K iDD от 20% до 80% можно всего за полчаса. А при подключении к бытовой электросети 220 В на полную зарядку в домашних условиях уйдет примерно 4 часа. Только на электротяге такой кроссовер сможет проехать 135 км (но цикл, по которому рассчитан этот показатель, не указан), совокупная дальнобойность при полностью заправленном топливном баке и максимальном заряде батареи составит примерно 1000 км.



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Сообщается, что Changan Uni-K iDD уже доступен к покупке в дилерской сети, хотя на местном сайте марки на момент публикации новости гибрид еще не появился. Как рассказали Kolesa.ru в российском офисе Changan, рекомендованная розничная цена новой версии – от 5 219 900 рублей. Чисто бензиновый Uni-K сейчас по прайсу стоит 3 639 900 – 4 239 900 рублей (без учета акций и спецпредложений).

