Авторынок РФ в январе 2025 года: у Geely падение почти на треть, у Haval Jolion снова «бронза»

В списке самых продаваемых автомобилей в России те же представители, что и в прошлом месяце. Лидером по-прежнему является Lada Granta.

Согласно свежему отчёту, который был подготовлен «Автостатом», на российском рынке новых легковых автомобилей за первый месяц текущего года было реализовано 89 072 экземпляра, что на 11% больше по сравнению с результатом января 2024-го. Напомним, агентство использует данные о государственной регистрации новых машин в стране, так что в своей статистике учитывает в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Возглавляет первую десятку марок по итогам прошлого месяца всё та же Lada, доля которой на рынке за прошедший год выросла с 27,8 до 30,9%. В ТОП-10 наиболее востребованных на российском рынке моделей по итогам января вошёл весь актуальный модельный ряд марки. Так, возглавляют список по-прежнему Granta (доля на рынке – 12,6%) и Vesta (9%), первую пятёрку замыкает Niva Travel (3,5%), на седьмой строке расположился классический внедорожник Niva Legend (3,1%), а замыкает десятку Largus, на долю которого пришлось 2,4%.

Место Марка Продажи в январе 2025 года, шт. Продажи в январе 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 27 538 22 288 + 23,6 2 Haval 11 825 9620 + 22,9 3 Chery 8959 8801 + 1,8 4 Geely 6217 8998 - 30,9 5 Changan 5081 4893 + 3,8 6 Omoda 2327 2668 - 12,8 7 Jetour 2214 1020 + 117,1 8 Belgee 1816 486 + 273,7 9 Jaecoo 1781 898 + 98,3 10 Tank 1672 1733 - 3,5

Лидером среди иностранных марок (как и по итогам всего прошлого года) в январе остался китайский Haval. На его продукцию пришлось 13,3%, для сравнения, годом ранее доля была равна 12%. В ТОП-10 моделей от марки числится пара представителей – паркетник Jolion, вернувший себе «бронзу» с долей 4,7% (в декабре занимал четвёртое место), а также кроссовер M6 (2,6%), оставшийся на девятой позиции.

Далее следует поднебесная марка Chery, её доля в РФ по итогам прошедшего месяца составляет 10,1% (годом ранее – 11%). В первую десятку автомобилей от Чери вошли знакомые участники – Tiggo 7 Pro Max (на российском рынке занимает 4,5%) и Tiggo 4 Pro (доля – 3,2%).

На фото: Haval Jolion

На четвёртом месте ещё один китайский бренд – Geely, на его долю пришлось 7% российского авторынка в январе (в том же месяце 2024-го доля составляла 11,2%). Стоит отметить, что в прошлом месяце у марки зафиксировано солидное падение – практически на треть. Кстати, в ТОП-10 вошёл всего один автомобиль марки – кроссовер Monjaro, на его долю пришлось 2,6% рынка РФ (годом ранее – 4,6%).

Все остальные бренды, вошедшие в ТОП-10 марок на российском рынке, «не поделились» своими моделями с первой десяткой наиболее продаваемых автомобилей. Тем не менее первую пятёрку среди марок замыкает Changan (родом тоже из Поднебесной), на его продукцию в минувшем месяце пришлось 5,7% в РФ (в январе прошлого года – 6,1%).

Место Модель Продажи в январе 2025 года, шт. Продажи в январе 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 11 422 10 221 + 11,8 2 Lada Vesta 8007 5382 + 48,8 3 Haval Jolion 4139 4344 - 4,7 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 4043 3282 + 23,2 5 Lada Niva Travel 3101 3222 - 3,8 6 Chery Tiggo 4 Pro 2822 2583 + 9,3 7 Lada Niva Legend 2779 3331 - 16,6 8 Geely Monjaro 2309 3650 - 36,7 9 Haval M6 2307 2093 + 10,2 10 Lada Largus VP 2173 73 + 2876,7

На шестой, седьмой и девятой строчках располагаются бренды, принадлежащие Chery. Речь идёт об Omoda с долей 2,6% (годом ранее – 3,3%), о Jetour с долей 2,5% (годом ранее – 1,3%) и о Jaecoo с долей 2% (годом ранее – 1,1%). На восьмом месте находится белорусский бренд Belgee, под которым выпускаются бейдж-инжиниринговые модели Джили. В январе этого года его продукция заняла 2% (годом ранее – 0,6%). Замыкает десятку марок китайский Tank, который, как и Haval, входит в состав концерна Great Wall Motors. Его доля на российском рынке равна 1,9% (в прошлом году – 2,2%).

Напомним, за весь 2024 год на российском рынке в общей сложности было реализовано 1 571 272 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 48,4% превышает результат 2023-го, несмотря на спад темпов прироста в течение последних нескольких месяцев.