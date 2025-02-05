Авторынок РФ в январе 2025 года: у Geely падение почти на треть, у Haval Jolion снова «бронза»

Согласно свежему отчёту, который был подготовлен «Автостатом», на российском рынке новых легковых автомобилей за первый месяц текущего года было реализовано 89 072 экземпляра, что на 11% больше по сравнению с результатом января 2024-го. Напомним, агентство использует данные о государственной регистрации новых машин в стране, так что в своей статистике учитывает в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.
Возглавляет первую десятку марок по итогам прошлого месяца всё та же Lada, доля которой на рынке за прошедший год выросла с 27,8 до 30,9%. В ТОП-10 наиболее востребованных на российском рынке моделей по итогам января вошёл весь актуальный модельный ряд марки. Так, возглавляют список по-прежнему Granta (доля на рынке – 12,6%) и Vesta (9%), первую пятёрку замыкает Niva Travel (3,5%), на седьмой строке расположился классический внедорожник Niva Legend (3,1%), а замыкает десятку Largus, на долю которого пришлось 2,4%.
|Место
|Марка
|Продажи в январе 2025 года, шт.
|Продажи в январе 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|27 538
|22 288
|+ 23,6
|2
|Haval
|11 825
|9620
|+ 22,9
|3
|Chery
|8959
|8801
|+ 1,8
|4
|Geely
|6217
|8998
|- 30,9
|5
|Changan
|5081
|4893
|+ 3,8
|6
|Omoda
|2327
|2668
|- 12,8
|7
|Jetour
|2214
|1020
|+ 117,1
|8
|Belgee
|1816
|486
|+ 273,7
|9
|Jaecoo
|1781
|898
|+ 98,3
|10
|Tank
|1672
|1733
|- 3,5
Лидером среди иностранных марок (как и по итогам всего прошлого года) в январе остался китайский Haval. На его продукцию пришлось 13,3%, для сравнения, годом ранее доля была равна 12%. В ТОП-10 моделей от марки числится пара представителей – паркетник Jolion, вернувший себе «бронзу» с долей 4,7% (в декабре занимал четвёртое место), а также кроссовер M6 (2,6%), оставшийся на девятой позиции.
Далее следует поднебесная марка Chery, её доля в РФ по итогам прошедшего месяца составляет 10,1% (годом ранее – 11%). В первую десятку автомобилей от Чери вошли знакомые участники – Tiggo 7 Pro Max (на российском рынке занимает 4,5%) и Tiggo 4 Pro (доля – 3,2%).
На четвёртом месте ещё один китайский бренд – Geely, на его долю пришлось 7% российского авторынка в январе (в том же месяце 2024-го доля составляла 11,2%). Стоит отметить, что в прошлом месяце у марки зафиксировано солидное падение – практически на треть. Кстати, в ТОП-10 вошёл всего один автомобиль марки – кроссовер Monjaro, на его долю пришлось 2,6% рынка РФ (годом ранее – 4,6%).
Все остальные бренды, вошедшие в ТОП-10 марок на российском рынке, «не поделились» своими моделями с первой десяткой наиболее продаваемых автомобилей. Тем не менее первую пятёрку среди марок замыкает Changan (родом тоже из Поднебесной), на его продукцию в минувшем месяце пришлось 5,7% в РФ (в январе прошлого года – 6,1%).
|Место
|Модель
|Продажи в январе 2025 года, шт.
|Продажи в январе 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|11 422
|10 221
|+ 11,8
|2
|Lada Vesta
|8007
|5382
|+ 48,8
|3
|Haval Jolion
|4139
|4344
|- 4,7
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4043
|3282
|+ 23,2
|5
|Lada Niva Travel
|3101
|3222
|- 3,8
|6
|Chery Tiggo 4 Pro
|2822
|2583
|+ 9,3
|7
|Lada Niva Legend
|2779
|3331
|- 16,6
|8
|Geely Monjaro
|2309
|3650
|- 36,7
|9
|Haval M6
|2307
|2093
|+ 10,2
|10
|Lada Largus VP
|2173
|73
|+ 2876,7
На шестой, седьмой и девятой строчках располагаются бренды, принадлежащие Chery. Речь идёт об Omoda с долей 2,6% (годом ранее – 3,3%), о Jetour с долей 2,5% (годом ранее – 1,3%) и о Jaecoo с долей 2% (годом ранее – 1,1%). На восьмом месте находится белорусский бренд Belgee, под которым выпускаются бейдж-инжиниринговые модели Джили. В январе этого года его продукция заняла 2% (годом ранее – 0,6%). Замыкает десятку марок китайский Tank, который, как и Haval, входит в состав концерна Great Wall Motors. Его доля на российском рынке равна 1,9% (в прошлом году – 2,2%).
Напомним, за весь 2024 год на российском рынке в общей сложности было реализовано 1 571 272 новых легковых автомобиля. Этот показатель на 48,4% превышает результат 2023-го, несмотря на спад темпов прироста в течение последних нескольких месяцев.
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