Кроссовер Chery Tiggo 7L с новым дизайном скоро стартует в России: дополнение, а не замена

На данный момент для рестайлингового паркетника Chery «седьмой серии» заявлены прежний турбомотор 1.6 и только передний привод. Модель предложат в трех комплектациях на выбор. Уже объявлена стартовая цена – правда, пока только с учетом акций.

Адресованный России «традиционный» кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max обновился лишь летом прошлого года. Внешне паркетник, напомним, повторил подзаряжаемую гибридную версию, которая добралась до нашего рынка в 2023-м. И тем не менее к старту продаж уже готов еще раз модернизированный чисто бензиновый SUV. Впрочем, в местном офисе марки уточнили, что такой кроссовер дополнит семейство «семерок». А чтобы машины не путали, самой свежей версии отрядили другую «приставку» — в продажу эта модель поступит как Chery Tiggo 7L.

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У нашей «эльки» почти такой же дизайн экстерьера, как у Chery Tiggo 7 Plus для Китая. Если же сравнивать с российским Tiggo 7 Pro Max, то другими стали радиаторная решетка, передний бампер, фары и задние фонари. Длина предназначенного для РФ кроссовера Chery Tiggo 7L равна 4553 мм, что на 40 мм больше, чем у Макса. Остальные габариты не изменились: ширина – 1862 мм, высота – 1696 мм, колесная база – 2670 мм. Дорожный просвет – те же 190 мм. Прежним остался и объем багажника – 475 литров. С разложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1500 литров. Кстати, в пресс-службе российского подразделения Chery отметили, что буква L «символизирует увеличение длины кузова и расширенные возможности автомобиля».

Chery Tiggo 7L

Единственная значимая обновка в салоне Chery Tiggo 7L – ряд физических клавиш под центральными дефлекторами обдува (отвечают за настройки «климата»), тогда как у Chery Tiggo 7 Pro Max сенсорные кнопки. Для «эльки» заявлены три комплектации – Active, Prime и Ultra. Но наполнение каждой из них раскроют позже.

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Двигатель и коробка такие же, как у Макса. В России Chery Tiggo 7L предложат с бензиновой турбочетверкой 1.6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) и семиступенчатым «роботом». Мотор может «питаться» АИ-92. Но если Chery Tiggo 7 Pro Max бывает с передним или полным приводом, то Tiggo 7L будет доступен только в переднеприводном исполнении. С 0 до 100 км/ч «элька» разгоняется за те же 9,7 секунды, что и переднеприводный Tiggo 7 Pro Max (полноприводный кроссовер это упражнение проделает за 9,8 секунды).

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Уже объявлена стартовая цена обновленной «семерки», однако она действительна только с учетом всех акций: от 2 580 000 рублей. Точный прайс-лист появится после запуска продаж Chery Tiggo 7L, а их обещают начать в ближайшее время.

Между тем ранее в РФ анонсировали совершенно новую марку Tenet. Ее первенцем станет кроссовер, который сделан из… «эльки». Суде по предыдущим кадрам, спереди от Tiggo 7L паркетник Tenet отличается лишь другой эмблемой. Как будут разводить модели – пока непонятно.