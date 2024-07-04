Как же все сложно у китайцев! Вот взять к примеру кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, который, выйдя на рынок в 2023 году, сходу попал в список бестселлеров. Так вот, эта модель представляет собой китайский Tiggo 7 Plus образца 2021 года. От «просто» Tiggo 7 Pro модель с дополнением Max отличалась оформление передка и единой спаркой из двух экранов вместо отдельных экранов приборки и мультимедиасистемы. Но появившийся перед этим Tiggo 8 Pro Max обзавелся полным приводом, а вот «семерка» появилась на рынке с приводом только на передние колеса и прежним силовым агрегатом из 1,5-литрового турбомотора и вариатора. Лишь через полгода появилась и долгожданная полноприводная версия, которая помимо удлинившегося имени Chery Tiggo 7 Pro Max AWD и системы автоматически подключаемого привода получила и совершенно другой силовой агрегат – 150-сильную 1,6-литровую «турбочетверку» SQRF4J16 в паре с семиступенчатым «мокрым» роботом DCT7. Казалось бы, все наладилось, все получили желаемое, Tiggo 7 Pro Max уверенно занял 5 место в общем рейтинге популярности легковых автомобилей, пропустив вперед только Лады и локализованный Haval Jolion. Но проходит всего лишь год, и модель обновляется, причем изменения касаются и внешности, и оснащения салона, и технической «начинки». Так что же изменилось?
Новый бампер и шелкография на стеклах
Начнем с внешности. Тут, конечно же, бросается в глаза новый передний бампер с диагональным рисунком декоративных заглушек боковых диффузоров. Другие изменения, такие как черные аэродинамические рейлинги на крыше или надпись CHERY, перекочевавшая непосредственно с пятой двери внутрь прозрачной планки, не так заметны – но они есть. На зачерненных задних окнах, которые обеспечивают эффект «парящей крыши», появилась симпатичная шелкография с геометрическим рисунком – правда, ее видно не при любом освещении. И достаточно важный момент: переднеприводные и полноприводные версии теперь оснащаются разными колесами, первые – размерности 225/60R18, вторые – 225/55R19. Да, и диски у них тоже разного дизайна. Так что если вы увидите новенький Tiggo 7 Pro Max на дисках с Y-образными спицами, можно даже не смотреть, есть ли на пятой двери шильдик AWD – он там наверняка есть. А если спицы Г-образные, то это переднеприводный вариант, и соответствующего шильдика на двери багажника нет.
Хватает перемен и внутри салона… Во-первых, сдвоенный экран вместо двух отдельных остался на месте, но сама панель – другая, более тонкая, слегка изогнутая таким образом, что правый, мультимедийный экран оказывается повернутым к водителю. В правом нижнем углу панели появилась надпись Tiggo, выполненная изящной вязью. Впервые этот дизайнерский элемент появился на седанах линейки Arrizo, а теперь, похоже, его будут использовать во всех кроссоверах линии Tiggo.
Шаг вперед, шаг назад
Руль, как мне кажется, изменился несильно, разве что блоки клавиш на спицах теперь имеют несколько другую форму. А вот центральная консоль изменилась самым радикальным образом. Площадка беспроводной зарядки смартфонов переместилась непосредственно к передней панели, сбоку от нее разместились выбравшиеся из «подполья» слоты USB. На первом этаже консоли осталось только 12-вольтовое гнездо, и это очень верное решение. По крайней мере подключить или переподключить смартфон (а как показывает опыт, такая необходимость возникает достаточно регулярно) стало куда проще. Точнее, это стало в принципе возможно сделать самому, на ходу и без помощи переднего пассажира.
Далее – селектор трансмиссии с новым оформлением. Теперь рукоять имеет вид этакого прозрачного кристалла сложной формы со скругленными гранями, внутри которого, как насекомое в янтаре, спрятано изображение тигра. В использовании маркой Chery «тигриной» символики нет ничего нового: собственно, и само название «Tiggo» было образовано в результате слияния слов «Tiger» (тигр) и «Go» (идти, ехать). Но я что-то вспомнил популярные во времена СССР прозрачные набалдашники на рычаги коробок заднеприводных ВАЗов, с розой, олимпийским мишкой, а то и пауком внутри. Помните такое? В общем, все новое – это хорошо забытое старое.
За селектором – ротор-контроллер выбора дорожных режимов. У переднеприводных версий их три – «Эко», «Комфорт» и «Спорт». У полноприводных вариантов к ним добавляется еще три – «Снег», «Грунт» и «4х4» (он же «Бездорожье»). Рядом кнопки управления системой AutoHold, стояночным тормозом, кнопка аварийной сигнализации и системы кругового видеообзора.
Все это хорошо и понятно. Но вот раньше на стыке консоли с передней панелью была еще одна панель – сенсорная, с органами управления климатом, и год назад я очень радовался, что на ней, кроме сенсорных кнопок, есть две «крутилки». А вот теперь, к моему разочарованию, исчезла и сама отдельная панель, а с ней и ротор-контроллеры. Осталась только небольшая панелька с «горячими клавишами», которые вызывают соответствующее меню на тачскрине. Кстати, вызвать это меню можно и просто свайпом – но работа с экраном все равно нужна. Кому-то покажется, что это шаг вперед, а по мне – так это шаг назад.
Сесть за руль в шортах и не прилипнуть
Мое разочарование несколько компенсировало то, что я обнаружил на экране управления климатом. А обнаружил я вкладку с иконками управления обогревом и вентиляцией сидений! И тут ведь что важно: все комплектации Tiggo 7 Pro Max подразумевают сидения, обтянутые экокожей. Материал неплохой, практичный, но на холоде к нему буквально примерзаешь, а в жару прилипаешь. Первая проблема давно решена: обогрев сидений (причем не только передних, но и задних) входит во все комплектации модели, начиная с базовой. А теперь у водителя и переднего пассажира появилась возможность в жару сесть в машину в майке и шортах и не испытывать при этом неприятных ощущений – правда, только в случае топовой комплектации Ultra. Ну, лучше так, чем никак.
В оформлении салона по-прежнему использованы в основном мягкие, приятные на ощупь материалы, в первую очередь – та самая экокожа. Она действительно оставляет приятные тактильные впечатления – за исключением тех случаев, когда автомобиль долгое время простоял на лютом морозе или на жарком солнце, но эту коллизию мы уже обсудили. Однако есть еще один момент: до рестайлинга цвет салона Tiggo 7 Pro, а затем и Tiggo 7 Pro Max «мог быть любым при условии, что он был черным». Что же, черный салон – это практично, солидно, но все же скучновато. И вот у покупателей рестайлинговых Tiggo 7 Pro Max появилась возможность выбрать салон с коричневой обивкой сидений и внутренних панелей, правда, опять же только в случае топовой комплектации Ultra. И да, по сравнению с черным коричневый салон смотрится значительно нарядней и богаче.
Но самое главное – Tiggo 7 Pro Max по-прежнему верен семейным ценностям: и на втором ряду я сел «сам за собой» без особых проблем, и багажник имеет достаточный объем в 475 литров. Во всяком случае, этого точно хватит на на 3-4 чемодана средних размеров, а если сложить второй ряд, можно сэкономить на перевозке домой или на дачу какой-нибудь бытовой техники.
Нам КАМАЗ не страшен
Впрочем, тест-драйвы организуют не для того, чтобы только посмотреть, а для того, чтобы, как говорил один из второстепенных персонажей великого фильма «Берегись автомобиля» «послушать, пощупать и понюхать». Ну и начну, как водится, с эргономики рабочего места водителя.
Собственно говоря, говорить о ней особенно и нечего, поскольку она, как я отметил год назад, просто нормальная. Она по-прежнему не вызывает каких-то особых восторгов, но и каких-то по-настоящему серьезных недостатков тоже не обнаруживается. Подстроить под себя сиденье и руль получается буквально в один момент, и единственное, что мне не очень понравилось, так это то, что, если установить удобную мне высоту сиденья, то при посадке за руль я обязательно цепляюсь головой за верхнюю часть дверного проема. Даже обычные для тестов автомобилей китайских марок жалобы на недостаточную длину подушки водительского сиденья в данном случае не слишком актуальны: да, подушка могла быть еще чуть длиннее, и не лишним было бы сделать регулируемым угол ее наклона – но не более того.
А вот наличие поясничного подпора, регулируемого по высоте и выраженности, – это огромный плюс, и это отметят все люди с чувствительным позвоночником. Эта опция доступна в двух комплектациях, Prime и Ultra, и недоступна только в базовой комплектации Active. Правда, когда место за рулем занял мой коллега, я пожалел, что такой полезной функцией снабжено только кресло водителя – переднему пассажиру регулируемый поясничный подпор тоже бы не помешал. Зато и водитель, и пассажиры могут в полной мере оценить по достоинству усовершенствованную систему фильтрации воздуха в салоне, с фильтром стандарта N95, который задерживает не менее 95% взвешенных в воздухе частиц с размерами от 0,3 микрометра. Это означает, что ни поднятая едущим впереди автомобилем пыль, ни копоть из выхлопной трубы стоящего рядом КАМАЗа вам не страшны.
Ведущих меньше, а шума больше
Но главная новация коснулась все-таки силового агрегата. Как я уже сказал, до рестайлинга под капотом версий с приводом на передние колеса стоял 147-сильный турбомотор SQRE4T15C объемом 1,5 литра, в пару к которому был назначен вариатор CVT9. Теперь же 1,6-литровый 150-сильный SQRF4J16 и семиступенчатая преселективная коробка со сдвоенным «мокрым» сцеплением 7DCT 300 стали безальтернативным силовым агрегатом и для передне-, и для полноприводных версий, и это однозначно неплохо. И дело вовсе не в том, что 1,6-литровый турбомотор мощней на 3 лошадиные силы, главное – разница в крутящем моменте. SQRF4J16 значительно более тяговит, он способен выдать 275 Нм крутящего момента, причем в широком диапазоне от 2000 до 3800 об/мин. А это уже серьезно сказывается на динамических возможностях автомобиля, прежде всего – при ускорениях во время движения на городских и транспортных скоростях, и на возможность движения по бездорожью.
Во время теста мне довелось поездить на обеих версиях Tiggo 7 Pro Max, оснащенных как передним, так и полным приводом. Как и следовало ожидать, никакой разницы между ними в поведении на асфальте нет – ведь фактически при условии нормального сцепления шин с дорогой автомобиль с таким типом полного привода движется в режиме передачи всей мощности только на передние колеса. Мне только показалось, что переднеприводные машины отличаются несколько большим уровнем шума в салоне, причем главным компонентом этого шума является именно звуковой фон, который создают шины при движении по асфальту. В принципе, специалисты марки утверждают, что шумоизоляция модели серьезно улучшена, в частности, комплектация Ultra получила акустические передние стекла. Действительно, шум двигателя прорывается в салон только в том случае, если вы раскручиваете мотор до предельных оборотов, а в остальных ситуациях звук работающего двигателя практически не слышен. Но вот дорожные шумы в случае переднеприводной версии при движении на определенных скоростях начинают «давить на уши». Возможно, все дело в других шинах и другой размерности дисков, которыми оснащаются автомобили с передним приводом.
А как же зима?
Что мне при этом понравилось – это работа подвески и ее энергоемкость. Нет, конечно же, Tiggo 7 Pro Max не попадает в категорию автомобилей, в которых можно очертя голову «дубасить» по любым колдобинам. Тем не менее на участках, бугрящихся заплатками после «ямочного ремонта», можно было чувствовать себя вполне комфортно и ехать на любой разрешенной скорости и даже не слишком сбрасывать газ на поворотах. Ни одного пробоя с замыканием рычагов на отбойники я не зарегистрировал. Более того, режим «Спорт» позволял ехать, извините за тавтологию, в режиме «одной педали», то есть не пользуясь педалью тормоза в случаях, когда не требовалось экстренного замедления. Но когда таковое все-таки было нужно, тормоза Tiggo 7 Pro Max радовали не только красным цветом суппортов, но и реально интенсивным замедлением, вполне соответствующим динамическим возможностям автомобиля. Практически не реагировал кроссовер и на продольную колейность.
Пробить подвеску до отбойников нам удалось только один раз, на внедорожном участке, который был предложен только полноприводным версиям. Собственно говоря, в лесной дорожке в окрестностях Выборга не было ничего сверхэкстремального: грунты в этом районе плотные, и даже дно глубоких луж было вполне твердым. Опасность представляли в основном торчащие из грунта валуны, которые когда-то притащил в эти места ледник. И вот один такой валун, притаившийся в траве, я как раз и не заметил… Прямо скажем, удар был весьма чувствительным, но в целом этот участок подтвердил сделанный мной в прошлом августе вывод: Tiggo 7 Pro Max AWD позволяет вполне уверенно чувствовать себя вне асфальта. Вот только я бы предпочел не надеяться на электронный разум и заложенные в режим «4х4» алгоритмы, а принудительно выбрать первую передачу – но в рестайлинговой версии возможность ручного последовательного переключения передач куда-то исчезла, а ведь у дорестайлинговых машин с таким же мотором и коробкой она была! Особенно обидным этот факт будет для владельцев переднеприводных версий: для полноприводных предусмотрен режим «Снег», а вот на моноприводе весьма полезно бывает тронуться со второй передачи и принудительно выбрать передачу пониже.
Красивые картинки – только по требованию
Тем не менее переднеприводная версия тоже позволяет съехать с асфальта и добраться до места пикника, но в этом случае нужно быть предельно осторожным. Например, когда мы решили заехать на берег Желтой Бухты, популярного места «дикого» отдыха на Финском заливе, то уже метрах в 100-150 от пляжа чуть не угодили в песчаную ловушку. Точнее, почти угодили, но я вовремя почувствовал, что автомобиль начинает закапываться. В итоге из ямки удалось выбраться, а вот коллеги на полноприводной машине смогли доехать до самого уреза воды. И в любом случае, когда вы закончите «грязные танцы» и решите выйти из машины, ваши брюки останутся чистыми: двери не только прикрывают пороги, но и снабжены в нижней части специальными резиновыми уплотнителями.
И на парковках, и во время маневров в лесу, когда мне пришлось проруливаться между соснами, очень помогала качественная система кругового обзора с яркой картинкой, прекрасным разрешением и возможностью «покрутить» 3D-изображение автомобиля и посмотреть с разных сторон, что происходит около него и какие препятствия могут помешать маневру. Правда, какое-то время эта система не только помогала, но и мешала, поскольку все эти красивые картинки появлялись на экране при каждом включении сигнала поворота на малой скорости. Это действительно раздражает, особенно когда едешь по командам «Яндекс-Навигатора» в незнакомом городе: ты только собираешься посмотреть, что нужно будет делать после поворота, а на экране – поребрик и соседние машины… По счастью, оказалось, что у системы видеообзора есть собственные настройки, и эту функцию можно отключить.
Поговорим о комплектациях
Ну а теперь часть технико-экономическая, завершающая. Желающим приобрести Chery Tiggo 7 Pro Max дилеры предложат две версии, полноприводную и переднеприводную, каждую – в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra. Базовую комплектацию Active уже можно назвать достаточно богатой: в нее входит диодная светотехника, датчики дождя и света, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя, набор «теплых опций», двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, ну и многое другое. Такие машины стоят по каталогу 2 770 000 рублей в случае переднего и 2 990 000 рублей в случае полного привода.
Следующая комплектация Prime добавляет атмосферную подсветку, электрорегулировки сидений первого ряда с памятью установок кресла водителя и зеркал, систему кругового обзора с передними парктрониками, электропривод двери багажника с системой открывания без помощи рук, боковые шторки безопасности и площадку беспроводной зарядки для смартфонов. В переднеприводной конфигурации такие машины стоят 2 950 000, а в полноприводной – 3 170 000 рублей. Наконец, покупатель комплектации Ultra получает все возможные для этой модели жизненные блага, включая внушительный пакет электронных помощников с адаптивным круиз-контролем, акустические передние стекла, вентиляцию передних сидений, коричневый салон и панорамную крышу с люком. Тут цена будет уже посолидней, 3 100 000 для переднего и 3 320 000 рублей для полного привода. Много это или мало?
Полноприводные Haval Jolidon c примерно таким же мотором и трансмиссией продаются по цене от 2 334 512 до 3 149 000 рублей, то есть стоят несколько дешевле. Но у этой модели есть свои достоинства и свои недостатки, например, маленький багажник, всего 337 литров по VDA, ну и не самый удачный баланс физических и виртуальных органов управления. Еще один «примерный семьянин» – Geely Atlas Pro. Эту модель c полным приводом и 177-сильной силовой установкой типа «мягкий гибрид» можно приобрести по цене от 2 888 990 до 3 608 940 рублей, то есть она несколько дороже. А вот багажник у Atlas Pro тоже так себе, всего 378 литров. Диапазон цен на умеренно-консервативный Changan CS55 Plus составляет от 2 649 800 до 2 960 800 рублей, то есть топовые версии со 181-сильным мотором, адаптивным круизом и панорамной крышей будут все же чуть дешевле, при том что багажник у него практически такой же – 460 литров. Но климат-контроль предусмотрен только однозонный, обивка сидений – комбинированная, и ни вентиляции сидений, ни полноприводных версий нет и не предвидится. Как ни странно, серьезным конкурентом может оказаться «отечественный» Xcite X-Cross 7: по понятным причинам у этого автомобиля точно такие же внешние габариты и внутренние объемы. К минусам можно отнести разве что силовую установку от дорестайлинговых Tiggo 7 Pro Max: 147-сильный турбомотор в паре с вариатором. Зато цена от 2 499 000 до 2 636 000 рублей явно заставит задуматься многих обладателей не самых толстых бумажников. Но в целом Chery Tiggo 7 Pro Max явно может чувствовать себя на рынке достаточно уверенно, ведь главный его козырь – сбалансированность цены, объема, технических характеристик и опционного наполнения – никуда не делся.
|Технические характеристики Chery Tiggo 7 Pro Max (AWD)
|Кузов
|Тип кузова
|универсал
Число дверей/мест
|5
Длина/ширина/высота, мм
|4500/1842/1705
Колесная база, мм
|2670
Колея передняя/задняя, мм
|1570/1570
Масса снаряженная/полная, кг
Объём багажника, л
|475
|Двигатель
|Тип
|бензиновый
Компоновка и расположение
|рядная, поперечное
Число цилиндров/клапанов
|4/16
Рабочий объём, см³
|1598
Мощность, л.с./об/мин
|150/5500
Крутящий момент, Н•м/об/мин
|275/200-3800
|Трансмиссия
Коробка передач
|роботизированная, 7-ступенчатая
|Привод
|передний
|Ходовая часть
Подвеска передняя
|независимая, Макферсон
Подвеска задняя
|независимая, многорычажная
Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
Тормоза задние
|дисковые, невентилируемые
Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
Размерность шин
|225/60R18, 225/55R19
|Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч
|190 (192)
Время разгона 0–100 км/ч, с
|9,7 (9,8)
|Расход топлива, город/загород/смешанный, л/100 км
|10,2/6,2/7,7 (9,7/7,0/7,9)
Ёмкость топливного бака, л
|60
|Топливо
|АИ-92
Дорожный просвет, мм
|190
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Не знаю, зачем нам знать чем одно ведро отличается от другого, разве что убедиться еще раз что при таком количестве вариаций подобрать что то сложнее тормозных колодок будет не реально.
Ну и да, как умиляет этот термин «эко-кожа»… на 408 Москвиче эта обивка называлась дермантином, и ее практично прикрывали разными тряпочными накидками и чехлами. А теперь это «премиум»…. По-китайски…