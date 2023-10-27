Гибридные версии кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro и Tiggo 7 Pro в РФ: объявлены цены

Официальный старт продажам новинок в РФ был дан сегодня, 27 октября. Оба гибрида доступны на российском рынке в одной комплектации – топовой Ultimate.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro в России был обновлён всего через полгода после дебюта: дело в том, что дореформенный вариант под названием Tiggo 8 Pro e+ появился в РФ в мае этого года. Местный офис китайского бренда анонсировал посвежевший SUV с электрифицированной «начинкой» и изменённым именем в начале этой недели, а теперь в Чери объявили об официальном старте продаж.

На фото: Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid визуально мало чем отличается от бензиновой версии Tiggo 8 Pro Max, которая вышла на российский рынок в конце августа: те же объёмные хромированные «ромбы» на большой решётке радиатора, а также задние фонари, соединённые между собой широкой полосой через всю ширину багажной двери. При этом у гидрида иначе оформлен диффузор, интегрированный в нижнюю часть заднего бампера, а также ему достались другие патрубки выхлопной системы.



Салон семиместного гибридного кроссовера обновился за счёт нового изогнутого большого дисплея, который объединяет в себе и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого экрана равна 12,3 дюйма). Кроме того, Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid снабдили пересмотренными передней панелью и тоннелем, новым джойстик коробки передач и иными кнопками управления климатической установкой.



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Также сегодня на российском рынке стартовали продажи Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, официальный анонс этой гибридной новинки также был в начале текущей недели. Напомним, от версий с традиционной техникой новый вариант отличается за счёт другого переднего бампера со вставками из чёрного глянцевого пластика с тонкими декоративными полосками, расположенными под углом.



На фото: Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid

Салон пятиместного гибридного кроссовера такой же, как у «обычного» Chery Tiggo 7 Pro Max, отличием являются только шайбы на сенсорном блоке управления климат-контролем. Как Kolesa.ru отмечал ранее, на других рынках гибридная «семёрка» предлагается с иным салоном, получившим новое табло и модернизированную переднюю панель.



Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid делят одну силовую установку, в её основе лежит бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 147 л.с., работающая в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача этой системы равна 235 л.с. (у версий для РФ). У гибридной «восьмёрки» запас хода при движении только на электротяге составляет 80 км, а у «семёрки» – 82 км (по устаревшему циклу NEDC). На разгон с места до «сотни» первому кроссоверу требуется 7,5 секунды, второму – 7,4 секунды; максимальная скорость едина – 180 км/ч.



На фото: салон Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid 1 / 2 На фото: салон Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid 2 / 2

Оба подзаряжаемых кроссовера доступны на российском рынке в одной комплектации – топовой Ultimate. Рекомендованная розничная цена Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid составляет 5 199 900 рублей, а за Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid просят не менее 3 999 900 рублей (стоимость указана без учёта действующих программ).



Кстати, корреспондент Kolesa.ru уже успел испытать Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid в деле.