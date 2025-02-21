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  • Первый кроссовер Tenet показали без маскировки. Производство наладят на заводе в Калуге

Первый кроссовер Tenet показали без маскировки. Производство наладят на заводе в Калуге

21.02.2025 311 1 0

На первом этапе выпуск автомобилей наладят методом крупноузловой сборки, а переход на мелкоузловую сборку намечен на третий квартал 2025 года.

AGR Automotive появилась летом 2023 года, сейчас этот производитель занимается выпуском автомобилей под маркой Solaris на предприятии, которое расположено в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе холдинг «АГР» анонсировал выход на российский рынок новой местной марки – ей дали название Tenet. Известно, что её первенцем станет кроссовер, его имя по-прежнему не раскрывается.

На фото: председатель совета директоров холдинга «АГР» Андрей Павлович, губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель совета директоров китайской компании Defetoo г-н Син

Ранее мы предположили, что производство автомобилей под новым российским брендом будет налажено на мощностях бывшего завода Volkswagen, который расположен в Калуге. Теперь холдинг «АГР» официально подтвердил, что первая модель Tenet пропишется именно на этом предприятии. Известно, что сейчас осуществляется подготовка производственных мощностей, а в начале второго квартала 2025 года начнётся серийный выпуск машин.

В рамках реализации проекта председатель совета директоров холдинга «АГР» Андрей Павлович и председатель совета директоров китайской компании Defetoo г-н Син заключили соглашение о технологическом партнёрстве по производству автомобилей бренда Tenet (о том, чем занимается новый технологический партнёр российского производителя, информации нет). На мероприятии присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В AGR Automotive пояснили, что соглашение предусматривает организацию производства автомобилей бренда Tenet на «высокотехнологичной модульной платформе», которая «будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой». На первом этапе кроссоверы на калужском предприятии будут выпускать методом крупноузловой сборки, а переход на мелкоузловую сборку намечен на третий квартал текущего года. Кроме того, подписанный документ предусматривает создание единого центра НИОКР и развитие кластера локальных поставщиков.

Производитель отметил, что подробная информация о модельном ряде, комплектациях и ценах моделей Tenet появится позже. Если на прошлой неделе первенец бренда показался только на затемнённом тизере, то теперь кроссовер, готовящийся к серийному запуску, показали без какой-либо маскировки. Как мы отмечали ранее, «донором» для этой новинки очевидно стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Plus, который пережил рестайлинг в ноябре прошлого года.

Тизер первенца Tenet

Стоит отметить, что в актуальной российской линейке Чери нет варианта «семёрки» с таким дизайном. Длина актуального «Плюса» равна 4530 мм, что на 17 мм больше по сравнению с нынешним Chery Tiggo 7 Pro Max в РФ, при одинаковой колёсной базе – 2670 мм. В салоне «Плюса» установлено изогнутое табло, объединяющее виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедийной системы (диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма).

На фото: Chery Tiggo 7 Plus

Информация о технике первого кроссовера Tenet станет известна позже. В Китае актуальный Chery Tiggo 7 Plus оснащается только одним мотором, речь идёт о турбочетвёрке TGDI объёмом 1,6 литра мощностью 197 л.с. (максимальный крутящий момент – 290 Нм). В комплект идёт семиступенчатый робот с двумя сцеплениями или классический восьмиступенчатый автомат.

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1 комментарий
21.02.2025 14:29
Papirus

На складах стоят 400.000 нераспроданных китайских вёдер, Москвич еле-еле впарил 15.000 своих перекрашенных китайских вёдер. Да и то такси от них уже активно избавляются. Не проще было этот металлолом сразу на свалку чермета отправить?

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