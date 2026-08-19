Кроссовер Hyundai Tucson получил крутой дизайн в новом поколении: официальные изображения

Паркетник Hyundai пятой генерации не только кардинально сменил имидж, но и подрос. О технике пока ни слова, ведь полноценная презентация еще впереди.

Кроссовер Hyundai Tucson уже уходящего, четвертого по счету поколения с заводским индексом NX4 в строю с 2020 года, рестайлинг провели в 2023-м. Паркетник остается важной моделью для марки в глобальном масштабе. Хотя, например, в родной Корее интерес к нему падает. Так, по данным самой компании, с января по июль 2026-го на домашнем рынке было реализовано 21 858 единиц, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И вот на подходе «пятый» кроссовер – опубликованы первые фирменные изображения такого Hyundai Tucson.

Новый Hyundai Tucson

Дизайн выполнен в новом угловатом фирменном стиле Art of Steel, который уже примерили свежий седан Hyundai Elantra/Avante и китайский электрокар Hyundai Ioniq V. Фишки экстерьера кроссовера – обилие «прямых» линий на кузове и мускулистые бока. Hyundai Tucson также достались внушительные бамперы. Ниже крышки капота – узкая диодная плашка почти во всю ширину передка, по бокам от нее расположены дополнительные скошенные LED-секции, а вот основные блоки фар идут уже под этими полосками. Задние фонари тоже сделали вертикальными и скошенными, плюс на багажной двери красуется горизонтальная линия.

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Одновременно засвечен «внедорожный» Hyundai Tucson XRT с более брутальным обликом. К слову, аналогичное исполнение есть у американского предыдущего кроссовера. Особенности нового Tucson XRT – оригинальная прямоугольная радиаторная решетка с массивным «брусом» посередине, еще более внушительный защитный обвес и диски эксклюзивного дизайна.

Новый Hyundai Tucson XRT

В новом поколении Hyundai Tucson подрос. Длина – 4700 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2785 мм. Габариты уходящего глобального паркетника: 4640/1865/1665 мм, расстояние между осями – 2755 мм. Напомним также, что адресованная Европе модель предыдущего поколения компактнее (длина – 4510 мм, колесная база – 2680 мм), но пока неизвестно, будет ли «короткая» версия у нового Tucson.

Новый Hyundai Tucson

В салоне вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, при этом узкий приборный дисплей придвинут почти вплотную к лобовому стеклу. Сама мультимедиа – наверняка на базе искусственного интеллекта. Под центральным планшетом находятся физические клавиши и шайбы. На тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В Hyundai также заявили о том, что высота потолка над креслами второго ряда увеличена на 29 мм (теперь 1031 мм), и что угол открытия задних дверей отныне составляет 83 градуса вместо 73.

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О технике пока ни слова. Прежний Hyundai Tucson в Корее сегодня представлен с бензиновой турбочетверкой 1.6 (180 л.с.) в сочетании семиступенчатым роботом, а также в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе 1.6T и шестиступенчатым автоматом (суммарная отдача – 235 л.с.). Привод передний или полный. В других странах кроссовер еще бывает подзаряжаемым гибридом PHEV.

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Полноценную премьеру Hyundai Tucson нового поколения должны провести в ближайшее время.