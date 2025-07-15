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Без Pro и Max: тест-драйв Chery Tiggo 7L

15.07.2025 527 0 0

Представляю, как бесят владельцев семейства Tiggo 7 эти бесконечные обновления кроссовера! Их негодование можно понять, ведь свежая модель буквально через год становится устаревшей. Но хорошо, что в этих рестайлингах действительно есть смысл.

Самая последняя итерация Tiggo 7 внезапно получила приставку L. Видимо, у Chery наконец-то закончились все эти смартфонные наименования вроде Pro, Max и прочих Plus. Помните, сначала этот кроссовер назывался «просто» 7, потом получил приставку Pro, затем к ней добавилась ещё и Max. Но китайцы продолжили допиливать его и без смены названия. Менялась внешность, интерьер, вариатор заменили на робот, добавили полный привод – и вот перед нами Tiggo 7L как результат многолетних доработок.

Отличия – в деталях

Снаружи «эльку» можно узнать по головной оптике от старшего Tiggo 8 Pro Max и решётке радиатора, как у флагмана Tiggo 9. Появились новый капот и бампер с противотуманками, а с передних крыльев пропал бесполезный декор. Корму украшает новая светотехника, над которой теперь расположена надпись Chery. Номерной знак переехал с бампера на багажную дверь, а фейковые выхлопные патрубки исчезли вовсе. Цветов кузова теперь семь, причём с белым и красным можно заказать контрастную чёрную крышу. Странно, что тонированы только задние боковые окошки, а стёкла дверей – нет.

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Интерьер тоже изрядно прибавил солидности, причём по тому же рецепту – установкой деталей от Tiggo 8 Pro Max. Материалы приятны глазу и на ощупь, другое дело, что их здесь слишком много – с разнообразием фактур явно переборщили. Например, зачем здесь имитация карбона вместо имитации дерева? Спасибо, что кнопки управления климатом на передней панели сделали обычными аналоговыми вместо бликующего сенсорного недоразумения.

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Немного изогнутый кластер из двух 12,3-дюймовых экранов смотрится неплохо, хотя по современным меркам дисплеи кажутся устаревшими – изображение выглядит зернистым. Для «приборки» на выбор есть три темы. К счастью, в том числе и классическая, с парой круглых шкал. Хороша вся фурнитура в салоне – особенно металлические барабанчики и крутилки. Впечатление портит разве что селектор коробки передач из дешёвого прозрачного пластика с мордой тигра внутри.

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Теснота и удобства

Руль приятный, с большим диапазоном регулировок, чего не скажешь о водительском кресле. У него в целом неплохой профиль и мягкость набивки, но коротковата подушка. А больше всего огорчает маленький диапазон продольной регулировки: при росте 180 см сиденье хочется отодвинуть подальше от педалей. В результате в длительных поездках устают ноги. Зато в топовой версии есть и подогрев, и вентиляция, и память положений. Мультимедийная система радует отличным переводом интерфейса и беспроводным протоколом Apple CarPlay, который моментально подхватывает смартфон. Есть беспроводная зарядка, порты USB, 12-вольтовая розетка и отличная аудиосистема Sony с плотным басом.

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Второй ряд вполне просторен по всем направлениям даже с панорамной крышей в топовой версии кроссовера. Есть подогрев дивана, но разъём USB всего один. Регулировок у второго ряда нет, так что угол наклона спинки может показаться для некоторых недостаточным. Пол сзади почти идеально ровный, крошечный горбик тоннеля незаметен. Багажник хорош: боковины отделаны мягким ворсом, есть крючок для пакетов, плафон освещения и рулонная шторка. 

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Жаль, что по бокам нет никаких отсеков или ниш, и канистра омывайки или всякая мелочь будет кататься по всему багажнику. Разумеется, спинку можно сложить, а шторку – снять, получив в итоге 1500 литров объёма. Пол при этом будет почти ровным, но с неизбежным подъёмом спинки, поскольку подушка при этом не откидывается вперёд. Кстати, в подполье прячется полноразмерная запаска, а по бокам от неё можно пристроить всякие инструменты, щётку и тому подобную мелочь.

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Тайна буквы L

С очередным обновлением кроссовер внезапно прибавил в длину 40 мм – может быть, отсюда и появилась буква L в его названии? Правда, колёсная база (2670 мм) у Tiggo 7 осталась прежней – в размерах выросли только… бамперы. Автомобиль по-прежнему построен на модульной платформе T1X со стойками Макферсона спереди и многорычажкой сзади. Под капотом – 1,6-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор SQRF4J16C с цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском. Двигатель работает в тандеме с 7-ступенчатым роботом 7DCT300 от Getrag, а задние колёса в случае полноприводной версии подключаются через муфту BorgWarner.

Длительная эволюция Chery Tiggo 7 приносит свои плоды. Я помню, насколько жёстким и тряским когда-то был кроссовер. Теперь же на ходу его не узнать. Подвеска обошлась без кардинальных доработок, но иные характеристики пружин и амортизаторов наконец-то сделали её не только комфортной, но и энергоёмкой. На редкость удачный баланс! На извилистых дорожках Калужской области, с перепадами высот и весьма неоднородным покрытием, автомобиль едет с приятной упругостью.

И плавность хода у 7L хороша. Тигго даже на грунтовке оберегает пассажиров от излишней раскачки и вибраций. Причём на достойном уровне отрабатываются как мелкие неровности вроде трещин в асфальте и свежих заплаток, так и ямы покрупнее. Задние пассажиры тоже отмечают высокий уровень комфорта, но до укачивания, к счастью, не доходит – колебания остаются в рамках дозволенного. Конечно, тот же Tiggo 9 может предложить ещё больше, но в своём классе «семёрке» теперь нет равных.

С точки зрения управляемости 7L ощущается чуть более точным и цельным автомобилем, чем прежний 7 Pro Max. Он не требует подруливаний в связке поворотов, несмотря на отсутствие нормальной обратной связи, цепко держится за асфальт на скоростной дуге и даже кренится вполне себе умеренно. Хоть и делает всё это, уж будем откровенны, без особого желания или тем более – какого-то азарта. Машина просто выполняет команды – без лишних эмоций или энтузиазма, но целевой аудитории ничего больше и не нужно.

Тянет и ползёт

На силовой агрегат тоже жаловаться грех – мотор тянет добротно, коробка шустро щёлкает передачи. В городе динамики хватает за глаза, на загородных трассах под педалью тоже остаётся запас, но к обгонам на трёхзначных скоростях уже нужно подходить аккуратнее. Режимы движения предсказуемы – «Эко» утомительно-флегматичный, «Комфорт» – оптимальный и логичный, «Спорт» – немного обострённый. На самом деле, в спортивном режиме можно ездить и каждый день, он не делает автомобиль нервным, как это часто бывает. Но придётся терпеть повышенные обороты мотора – робот переключает передачи заметно позже и держит выбранную ступень до последнего.

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Tiggo 7L с полным приводом появился в продаже меньше месяца назад, но конструктивная схема трансмиссии всем давно знакома. В этом плане ничего нового не произошло, и режимы движения у новинки те же самые – «Снег», «Грунт» и «4х4». В последнем муфта работает с преднатягом, так что это своего рода универсальный пресет для бездорожья. Ну как бездорожья… Про дорожный просвет всего 190 мм и длинные свесы забывать не стоит.

Тем не менее на лесных дорожках кроссовер ни разу не застрял в песке или грязи после проливных дождей. Трансмиссия делит тягу по осям симметрично – этого хватает, чтобы «семёрка» вылезала из раскисшей грязи или глубокой колеи после небольшой пробуксовки. Полный привод – в любом случае штука полезная, так что пусть лучше будет. Нет-нет да и пригодится, особенно зимой. Тормозов кроссоверу хватает, и педаль настроена хорошо – дозировать замедление удобно, и пассажиры не клюют головой. Вот только красные суппорты здесь смотрятся откровенно аляповато.

Базовая версия Active с задним приводом обойдётся в 2 680 000 рублей. Оснащение у неё довольно скромное: есть светодиодная оптика, задний парктроник и камера, 18-дюймовые колёса, подогрев сидений, руля, зеркал, ветрового стекла и форсунок омывателя, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние и боковые подушки безопасности. Модификация с полным приводом стоит чуть дороже – 2 880 000 рублей.

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Конкуренты и цены

В топовой версии Ultra у кроссовера будут противотуманные фары и передние парктроники, панорамная крыша, система кругового обзора, электроприводы кресел и багажной двери, полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с восемью динамиками, беспроводная зарядка, вентиляция кресел, ионизация воздуха, голосовое управление мультимедиа и полный набор ассистентов водителя. Исполнение с передним приводом обойдётся ровно в три миллиона рублей, с полным – 3 230 000 рублей. В общем-то, вполне разумная доплата.

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А что конкуренты? Полноприводный Soueast S07 дороже – от 3 299 000 до 3 449 000 рублей, Jaecoo J7 – от 3 589 900 до 4 009 900 рублей, Jetour Dashing – от 3 649 000 до 3 799 000 рублей, Haval Jolion – от 2 399 000 до 2 749 000 рублей, а Geely Atlas – от 3 717 190 до 4 017 190 рублей. На этом фоне Tiggo 7L выглядит вполне себе привлекательно. Конечно, новым автомобилем его не назвать – это просто очередная модернизация «семёрки». Последняя ли?

Но все доработки вышли безусловно удачными: кроссовер не только стал выглядеть солиднее, но и наконец-то поехал по-взрослому. Отпугнуть или как минимум насторожить потенциальных покупателей может разве что вероятность очередного рестайлинга через год. А то и меньше. Пустяк, но, согласитесь, как-то неприятно.

Технические характеристики Chery Tiggo 7L
Кузов
Тип кузовауниверсал
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм4553/1862/1696
Колесная база, мм2670
Колея, мм1570
Дорожный просвет, мм190
Масса снаряженная/полная, кг1643/1967
Объём багажника, л475
Двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³1497
Мощность, л.с./кВт/об/мин150/110/5500
Крутящий момент, Н·м/об/мин275/2000-3800
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, роботизированная, 7-ступенчатая
Приводполный, автоматически подключаемый, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняянезависимая, пружинная, многорычажная
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин225/55 R19
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч192
Время разгона 0–100 км/ч, с9,8
Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км9,7/7,0/7,9
Ёмкость топливного бака, л51
ТопливоАИ-92 и выше
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