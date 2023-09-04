У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полноприводный Chery, в мае нынешнего года появился гибрид 8 Pro e+, и вот очередной виток эволюции.

Избитый штамп

Да, за китайцами теперь попробуй угонись. Накатанная за многие годы гегемонии европейских, американских и корейских производителей схема с рестайлингом через три года и выпуском новой модели не ранее, чем лет через пять, растоптана. Над разговорами о нерентабельности частой переоснастки штамповочных линий кузовного производства китайцы, кажется, тихо посмеиваются. Нужно что-то точечно подправить через год после дебюта? Пожалуйста. Хотите новый салон? Да никаких проблем. Мало того, наши соседи умудряются делать массу разных версий для разных рынков.

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Так, Tiggo 8 Pro Max, о котором сегодня идет речь, представляет собой вариацию на тему Tiggo 8 Pro образца 2022 года для внутреннего рынка Китая, но со старым «лицом». Что творится в головах наших восточных соседей и почему для российского рынка предложена машина со слегка измененной решеткой радиатора и светящимся лого вместо совершенно нового дизайна – для меня загадка. Тем более что объединенные светодиодной полосой задние фонари, пятую дверь и бампер взяли у китайского варианта «без купюр». Ну, как говорится, имеем что имеем.

«Cамое главное – это архитектура и оформление передней панели и органов управления. И вот тут в Pro Max все сделано по-своему. Резко меньше стало пластика «под старое дерево» и существенно больше – обивки мягкой кожей», – так мы писали о прошлогодней посвежевшей «восьмерке». Все было и вправду неплохо, но новый «лук» однозначно чище и современней. В интерьере еще меньше кнопок – это растворился в мультимедиа блок климат-контроля, на месте которого пристроили подстаканники. Вместо ряда физических кнопок управление климатом теперь сенсорное. Экранов по-прежнему два диагональю 12,3 дюйма, но они объединены в изогнутом корпусе. Мне показалось, что бликов на солнце стало поменьше.

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В общем, с водительского места машина воспринимается как совершенно незнакомая. Прежние тут разве что весьма недурное сиденье с «авиационными» подголовниками, вентиляцией, регулировкой по 10 направлениям и памятью (на этом фоне немного удивляет механическая регулировка руля по высоте и вылету). А руль, дверные карты с ручками и кнопками, центральная консоль и джойстик коробки передач – все новое. В оснащении тоже прибавка: у переднего пассажира сиденье типа «оттоманка» с поддержкой ног и бесступенчатой регулировкой, а также массажер. В третьем ряду добавлена регулировка обдува, так что на «галерке» стало чуть проще пережить долгую поездку. За безопасность отвечают девять подушек, включая коленную.

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Прими управление

«Попросите водителя принять управление машиной», – такой перл выдала панель приборов, когда я на несколько секунд убрал руки с руля, чтобы проверить работу ассистента удержания в полосе. В остальном коммуникация с автомобилем не принесла неприятных сюрпризов. А вот к работе кое-каких систем вопросы есть.

Например, адаптивный круиз-контроль не спешит набирать скорость после замедления, в результате между Tiggo и попутной машиной часто образуется излишняя дистанция, куда стремятся влезть другие участники движения. По-прежнему по делу и без мигает аварийка, пугая якобы приближением машины сзади. Ну а с двумя фазами троекратного бибиканья разной громкости в случае, если вы вышли из заведенной машины с ключом в кармане, вероятно уже пора смириться. Хотя почему не сделать эту функцию отключаемой, чтобы зимой чистить снег после запуска мотора, не тревожа соседей по двору, ума не приложу.

Впрочем, скакать на морозе с веником теперь необязательно, благо Tiggo 8 Pro Max можно управлять посредством предустановленной телематики Chery. Помимо, собственно, дистанционного запуска мотора, система дает онлайн-контроль местоположения, ведет историю поездок, сообщает о статусе автомобиля, управляет дверями и аварийкой. Систему можно проапгрейдить функциями безопасности: иммобилайзером с меткой авторизации или же полным набором функций защиты от угона.

По части визуального контроля движения есть хорошие новости. Во-первых, наконец-то, появился проекционный дисплей. Во-вторых, в корпусе зеркала заднего вида установили видеорегистратор, нужно лишь вставить в слот карту памяти. В-третьих, система кругового обзора отныне на… 540 градусов. Дополнительный ракурс – это дорожный рельеф из подкапотного пространства. Не сказать чтобы необходимая штука, но при проезде непростых участков все же не лишняя. Кстати, вы знаете, как такую функцию реализуют технически? Конечно, никакой камеры под днищем тут нет. «Сканирование» рельефа ведет фронтальная камера, а изображение «мозги» транслируют с задержкой с учетом положения кузова относительно отснятого участка.

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Главное отличие обновленной «восьмерки» по части «железа» – смена поставщика полного привода. Вместо BorgWarner на передачу крутящего момента заступил не менее легендарный ZF Friedrichshafen AG. Субъективно на ездовом характере это никак не сказалось, хотя, если верить техническим характеристикам, новинка разгоняется до 100 км/ч на 0,1 с быстрее, развивает на 15 км/ч большую максималку, а расход бензина уменьшился на 0,2 л.

В строю, как и раньше, шесть предустановленных режимов движения («Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт», «4х4»), и на скользком покрытии характер поведения кроссовера не изменился. На сложное бездорожье Тигго лучше не выпускать, но в песке раллийной трассы он чувствует себя вполне уверенно и не грешит преждевременным перегревом муфты. Понравилась и работа ассистента спуска с горы.

После теста Chery Arrizo 8 я тихо надеялся, что все новые и модернизированным модели Chery получат похожие настройки подвески. Возможно, так и будет, а пока Tiggo 8 Pro Max едет по-прежнему – нюансы обусловлены лишь появлением в линейке шин 19-дюймовой «обуви». Кроссовер хорошо нивелирует мелкие неровности, жестковато проходит средние, а если гнать по проселку от души, то почти наверняка заработаете пробой короткоходной подвески.

Нет изменений и по силовому агрегату и коробке передач. Бензиновый двигатель 2,0 TGDI мощностью 197 л.c. передает крутящий момент на колеса посредством 7-ступенчатого преселективного «мокрого» робота DCT от Getrag. Тандем не грешит рассогласованностью, которая бы раздражала. Удивительно, насколько по-разному могут вести себя идентичные агрегаты на разных моделях в рамках одного концерна. Равняться коллегам по цеху пока стоит именно на Chery.

День выборов

В двух словах сегодняшнюю стратегию Chery можно описать так: берем одну техническую базу (платформа, силовые агрегаты, трансмиссия), строим на ней несколько моделей и планомерно их модернизируем. Надо сказать, при всей кажущейся простоте рецепта блюда на выходе получаются неплохие и разнообразные.

Если взглянуть на эту историю глазами покупателя Tiggo 8 Pro Max, то несколько смущают только два момента. Частота рестайлингов означает, что, заплатив за самую новую модель, вы уже через год-другой оказываетесь обладателем не самой свежей версии, что обидно.

Ну и, конечно, ценообразование. Новый Tiggo 8 Pro Max интереснее предшественника, но и дороже на 200-300 тысяч рублей и оценен в 4 459 900 за версию Dreamline и 4 650 900 за Ultimate. Цена солидная, и у конкурентов за эти деньги есть что посмотреть.

Весьма сильный оппонент – 238-сильный Geely Monjaro с 8-ступенчатым автоматом, который можно заполучить в гараж за 4,6 миллиона. Любимчик публики GAC GS8 со 190-сильным турбомотором, полным приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin тянет 3,5-4,1 млн рублей и тоже оснащен не менее щедро, чем Tiggo. Не столь продвинут по части мультимедиа и электроники, но хорош в ездовых дисциплинах Changan CS95 за 4,13 млн рублей, оснащенный 220-сильным «турбо» и 6-ступенчатым автоматом Aisin. Наконец, если пожертвовать электронными ассистентами и полным приводом, то на горизонте всплывает Jetour X90 Plus, который в комплектации со 190-сильным наддувным 1,6 обойдется в 3,3 миллиона. Одним словом, выбор есть. Были бы деньги.