Теперь официально: в России будут продавать кроссовер GAC GS8 нового поколения

Скорее всего, российским клиентам предложат чисто бензиновый SUV новой генерации, тогда как на родине модель еще бывает в виде гибрида.

Вообще, в Россию уже привозили трехрядные кроссоверы GAC GS8 второго поколения, но то были «параллельные» машины. В начале этого года появилась информация о том, что местное представительство китайского концерна наладит официальные поставки свежего SUV. И вот российский офис GAC, наконец, сам анонсировал модель: новый GS8 «висит» на потребительском сайте марки, пусть пока и без характеристик.

Анонс нового GAC GS8 для России

Напомним, в Китае такой кросс дебютировал в 2021 году, там он представлен под брендом Trumpchi (в других странах эта марка не используется). Паркетник переехал на новую «тележку» и радикально преобразился как снаружи, так и внутри. Кроме того, на родине Trumpchi GS8 обрел гибридную версию с чуть иным оформлением передка и электромеханическим вариатором от Тойоты (GAC давно сотрудничает с японской компанией). Впрочем, в России, скорее всего, будет доступен лишь чисто бензиновый вариант.



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Длина «традиционного» нового GS8 для КНР равна 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2920 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Для сравнения, размеры «первого» кроссовера, который пока еще есть в продаже в России: 4836/1910/1770 мм, расстояние между осями – 2800 мм. Дорожный просвет у нашего актуального SUV такой же, как у второго поколения в Китае.



На родине стандартный GAC GS8 оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 252 л.с. и 400 Нм, мотор укомплектован восьмиступенчатым автоматом Aisin. У гибрида установка на основе двухлитрового турбодвижка, который работает по экономичному циклу Аткинсона. В России нынешний GS8 имеет 190-сильную турбочетверку 2.0 (190 Нм) и шестиступенчатый автомат, привод передний или полный.



Уходящий GAC GS8 первого поколения, версия для РФ 1 / 2 Уходящий GAC GS8 первого поколения, версия для РФ 2 / 2

Продажи «второго» SUV стартуют в РФ в ближайшее время, вероятно, он окажется дороже предшественника, который по прайсу сегодня стоит от 2 989 000 рублей.

