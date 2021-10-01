Новый GAC GS8: богаче и дороже предшественника, но всё равно доступнее конкурента от Тойоты

Сменивший поколение флагманский SUV концерна GAC выходит на рынок. На родине новинка доступна с модернизированной «турбочетверкой», а также – впервые для модели – в виде гибрида.

До России кроссовер GAC GS8 добрался под конец 2019-го, а вот в родном Китае он доступен с 2016 года. Напомним, на домашнем рынке концерн GAC продает автомобили под маркой Trumpchi. GS8 – это самый крупный и дорогой SUV в гамме, и в Поднебесной он растерял покупателей: согласно статистике CarSalesBase, лучшим годом для модели там стал 2017-й, когда было реализовано чуть более 102 000 единиц, но результат 2020-го – всего 19 694 экземпляра (-30% по сравнению с 2019-м). Тем не менее, GAC решил не отказываться от флагмана. Кросс второго поколения раскрылся минувшим летом, теперь же в Китае объявлены цены и открыт прием заказов.

Новый GAC Trumpchi GS8 и предыдущий кроссовер (версия для КНР) 1 / 2 Новый GAC Trumpchi GS8 и предыдущий кроссовер (версия для КНР) 2 / 2

Trumpchi GS8 сменил старую «тележку» Fiat (куплена китайцами еще в 2008 году, на ней же базируются, например, Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis) на платформу GPMA (Global Platform Modular Architecture) собственной разработки GAC (спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка). В новом поколении модель подросла: длина по сравнению с местной версией прежнего SUV увеличена на 145 мм до 4980 мм, ширина составляет 1950 мм (+40 мм), колесная база теперь 2920 мм (+120 мм). И лишь высота уменьшена – 1780 мм (-5 мм).



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«Второй» GS8 сохранил угловатые черты предшественника, вертикальные блоки фар и фонарей, хотя и сам кузов, и оптика – новые. Кстати, включение фар превращается в целое шоу (и мы его уже показывали): на светодиодных секциях есть подвижные заслонки. Да и фонари отныне с динамичным рисунком. Еще кроссоверу достались внушительная радиаторная решетка и агрессивные бамперы, по бокам разместили хромированные «клюшки». Предусмотрены 19-, 20- или 21-дюймовые колеса (у «первого» SUV – от 18 до 20”).

Слева — обычный GS8, справа — гибрид 1 / 2 Слева — обычный GS8, справа — гибрид 2 / 2

Также Trumpchi GS8 впервые стал гибридом (без возможности подзарядки от электросети), и у такого кроссовера свой дизайн экстерьера: радиаторную решетку «уронили» до нижней кромки бампера, вдобавок у нее рисунок в виде «волн» вместо «елочки»; бамперы тоже заменили, плюс имеются выдвижные ручки дверей. Длина гибридной версии – 5015 мм.



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Внутри от прежнего SUV ничего не осталось, тут иные передняя панель, рулевое колесо и виртуальная «приборка» (12,3”). Экран мультимедийной системы отныне «прилеплен» к панели, а не встроен в нее, кроме того, сам планшет увеличился в размерах (14,6 дюйма вместо 10,1 дюйма у предшественника). Отдельного блока управления «климатом» нет: настройки «вшиты» в мультимедиа. Также кроссовер получил новый селектор коробки. Свежий Trumpchi GS8 доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном. В последнем случае кресла расположены по схеме 2+3+2, а у шестиместной версии спинки сидений второго ряда откидываются назад. «Первый» GS8 бывает с салоном на пятерых или семерых.



Еще для нового кроссовера предусмотрены большой проекционный дисплей, автопарковщик (машину также можно будет припарковать дистанционно), адаптивный круиз-контроль, с которым автомобиль сможет автоматически менять полосу, шторки безопасности для третьего ряда и камеры кругового обзора с режимом имитации вида «сквозь капот».



Двигатель перешел с предшественника: это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 252 л.с., при этом максимальный крутящий момент вырос – 400 против прежних 390 Нм. А вместо шестиступенчатого «автомата» Aisin теперь восьмиступенчатый, от той же фирмы. Привод – передний или полный.

Гибрид оснащен тем же турбомотором 2.0, но работающим по экономичному циклу Аткинсона, его отдача – 190 л.с. и 320 Нм. Такой GS8 получил электромеханический вариатор от Тойоты (THS, Toyota Hybrid System; у GAC и японской компании есть СП в Китае). Мощность переднего электромотора составляет 182 л.с. (270 Нм), а совокупная отдача всей системы – 237 л.с. и 391 Нм. Также доступен полный привод E-Four, то есть отдельный электродвигатель на задней оси (54 л.с., 121 Нм). Сам GAC обещает гибридному кроссоверу расход топлива 5,3 л/100 км, но не уточняет, по какому циклу был рассчитан этот показатель.



«Традиционный» Trumpchi GS8 нового поколения стоит 188 800 – 206 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 122 000 – 2 324 000 рублей по текущему курсу. За гибрид просят 228 800 – 246 800 юаней (2 572 000 – 2 774 000 рублей). Китайские профильные медиа одним из главных конкурентов «второго» GS8 видят Toyota Highlander, и тот по-прежнему дороже: за модель японской марки последней генерации там просят минимум 268 800 юаней (3 021 000 рублей), предыдущий SUV, который до сих пор в строю, стоит от 258 800 юаней (2 909 000 рублей).



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Между тем предыдущий GS8 с продажи тоже не снимают, его цена начинается с отметки в 166 800 юаней (1 875 000 рублей). А еще в Китае сегодня представлен укороченный «первый» Trumpchi GS8, с приставкой S (от 155 800 юаней или 1 751 000 рублей).



В Россию кроссовер второй генерации привозить пока не планируют – по крайней мере, точно не в этом году, о чем Колёсам ранее рассказали в местном офисе GAC. У нас концерн еще не раскрутился: согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по август 2021-го совокупный объем продаж всех моделей (помимо GS8, это еще кросс GS5 и минивэн GN8) в РФ составил лишь 451 экземпляр. Для сравнения, российские дилеры Geely за тот же период реализовали 14 038 машин, результаты Chery и Haval – 21 200 и 21 540 штук соответственно.