Новый GAC GS8: к «обычному» SUV присоединился гибрид со своим дизайном и системой Toyota

Китайский кроссовер переехал на новую платформу, стал еще больше и безопаснее. На домашний рынок такой SUV выйдет в ближайшие месяцы, причем предшественник, как ожидается, останется в строю – по крайней мере, пока.

До нашей страны кроссовер GAC GS8 добрался под конец 2019-го, а вот в Китае он доступен с 2016-го. Напомним, на родине концерн GAC продает автомобили под маркой Trumpchi. GS8 – это самый крупный и дорогой SUV в гамме, и он растерял покупателей на домашнем рынке. Так, по данным CarSalesBase, лучшим годом для модели там стал 2017-й, когда было реализовано чуть более 102 000 единиц, но результат 2020-го – всего 19 694 экземпляра (-30% по сравнению с 2019-м). Тем не менее, GAC решил не отказываться от флагмана: в минувшие выходные состоялся первый показ кроссовера нового поколения.

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В основе прежнего Trumpchi GS8 лежит «тележка» Fiat, которая была куплена китайцами еще в 2008 году (на ней же базируются, например, Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis). Новый же SUV построен на платформе уже собственной разработки GAC – GPMA (Global Platform Modular Architecture; на ней также созданы свежий паркетник GS4 и седан Empow). Во втором поколении кросс стал еще больше: длина выросла на 145 мм до 4980 мм, ширина теперь составляет 1950 мм (+40 мм), колесная база увеличена на 120 мм до 2920 мм. И лишь высота уменьшена – 1780 мм (-5 мм).



«Второй» GS8 сохранил угловатые черты предшественника, а также вертикальные блоки фар и фонарей, хотя и сам кузов, и оптика новые. К слову, фары – матричные, на светодиодных секциях есть подвижные заслонки, а фонари – с динамичным рисунком. Также кроссоверу достались внушительная радиаторная решетка и агрессивные бамперы, по бокам разместили хромированные «клюшки». Можно будет выбрать 19-, 20- или 21-дюймовые колеса (у «первого» SUV – от 18 до 20”).

GAC Trumpchi GS8 нового поколения

Увы, интерьер концерн GAC все еще скрывает: двери машин на презентации были заперты. Впрочем, мы уже видели салон на шпионских фото, внутри – новые передняя панель и мультимедийная система с огромным тачскрином. Для GS8 второй генерации заявлены шести- и семиместная версии (прежний SUV бывает с салоном на пятерых или семерых). По предварительным данным, в список оборудования вошли автопарковщик (машину можно будет припарковать дистанционно), адаптивный круиз-контроль, с которым кроссовер сможет автоматически менять полосу, шторки безопасности для третьего ряда и камера, сканирующая дорожное полотно под автомобилем.



Двигатель перешел с предыдущего кросса – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 252 л.с. Но при этом максимальный крутящий момент вырос – 400 вместо 390 Нм. Кроме того, на смену шестиступенчатому «автомату» Aisin пришел восьмиступенчатый, от той же фирмы. Как и прежде, для модели предусмотрен полный привод.

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А еще GS8 впервые стал гибридом (без возможности подзарядки от электросети), и у такого SUV свой дизайн: радиаторную решетку «уронили» до нижней кромки бампера, у нее рисунок в виде «волн» вместо «елочки», сами бамперы тоже заменили, плюс у гибридного SUV имеются отдельные противотуманки и выдвижные ручки дверей. Гибридную систему позаимствовали у Тойоты (у GAC и Toyota есть СП в Китае) – имеется в виду THS (Toyota Hybrid System). Правда, всех подробностей об установке пока не раскрыли. Китайцы пишут, что она основана на том же турбомоторе 2.0 от GAC.



GAC Trumpchi GS8 нового поколения

В Китае новый GAC Trumpchi стартует до конца текущего года, цены еще не объявлены. По информации местных СМИ, предшественника какое-то время будут продавать параллельно со «вторым» SUV. За кроссовер первого поколения на родине сегодня просят минимум 166 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 909 000 рублей. В Поднебесной у прежнего GS8 также имеется укороченный пятиместный вариант GS8 S (до рестайлинга он назывался GS7), но его дальнейшая судьба неизвестна.



В России кроссовер второй генерации продавать пока не планируют – по крайней мере, точно не в этом году, о чем Колёсам ранее рассказали в местном офисе GAC. У нас концерн пока не сумел раскрутиться: с января по июнь 2021-го совокупный объем продаж всех моделей (помимо GS8, это еще кросс GS5 и минивэн GN8) составил лишь 317 единиц. Для сравнения, российские дилеры Geely за тот же период реализовали 9371 автомобиль, результаты Chery и Haval – 15 235 и 16 235 штук соответственно.

