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  • Кроссовер GAC GS8, который не так давно добрался до РФ, вот-вот сменит поколение на родине

Кроссовер GAC GS8, который не так давно добрался до РФ, вот-вот сменит поколение на родине

28.01.2021 168 1 0

В Сеть выложили фотографии с испытаний большого китайского SUV второй генерации. Модель преобразится как снаружи, так и внутри, кроме того, ожидается, что она получит гибридную версию.

 

На российском рынке трехрядный кроссовер GAC GS8 стартовал в конце 2019-го, а вот на родине он доступен с 2016-го. Напомним, в Китае концерн GAC продает свои машины под брендом Trumpchi. GS8 – это самый крупный и дорогой SUV в линейке марки. Согласно статистике CarSalesBase, лучшим годом для него на домашнем рынке стал 2017-й – тогда было реализовано чуть более 102 000 штук. Но затем спрос стремительно стал стремительно падать, и результат 2020-го – всего 19 694 экземпляра (-30% по сравнению с предыдущим годом). И все же GAC не собирается отказываться от модели: к дебюту готовится новый Trumpchi GS8, снимки замаскированного тестового прототипа опубликовало местное издание Cheshi, причем оно считает, что это будет именно второе поколение, а не рестайлинг.

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Даже сквозь маскировочную пленку видно, что кроссовер кардинально преобразится внешне: радиаторная решетка станет еще больше, как и «клыки», увеличатся в размерах и задние фонари. Решетка с узором «елочка» — один из вариантов, ведь новый GS8 ловили в Китае и прежде, так вот на предыдущих кадрах горизонтальные плашки. А еще на тех фото были не полностью заклеены фонари, и они не так просты, как кажется, — в них есть углубления. Пока неизвестно, стал ли GS8 крупнее. Длина актуального для Китая кросса (там SUV слегка обновили в 2019-м) равна 4835 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2800 мм, заявленный дорожный просвет – 200 мм.

В салоне – новые передняя панель, рулевое колесо и виртуальная «приборка». Кроме того, кроссоверу достанется мультимедиа-система с огромным тачскрином, а центральные дефлекторы обдува переедут под планшет (у нынешнего GS8 они по бокам от дисплея). Также не исключено, что у переднего пассажира будет свой экран. Скорее всего, SUV сохранит пяти- и семиместную версии.

В основе «первого» Trumpchi GS8 лежит модернизированная платформа Fiat, которую китайцы приобрели в 2008 году (на той же «тележке» построены, например, Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis). Но новый кросс концерн GAC вполне мог перевести на собственную модульную платформу GPMA (Global Platform Modular Architecture), первенцем которой считается сменивший поколение в 2019-м паркетник Trumpchi GS4. Также китайские профильные медиа полагают, будто GS8 получит гибридную версию, с которой GAC якобы поможет его давний партнер – Тойота. Нынешний кроссовер в виде гибрида не выпускают, в Поднебесной модель оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 252 л.с. (390 Нм), мотор работает в паре с шестиступенчатым «автоматом», для кросса предусмотрен полный привод.

Паркетник нового поколения представят в течение этого года. У прежнего SUV на родине еще имеется укороченный пятиместный вариант – GS8 S (до рестайлинга он назывался GS7), его дальнейшая судьба пока неизвестна. Также пока нет данных о том, доберется ли «второй» GS8 до РФ.

Актуальный GAC Trumpchi GS8 для Китая
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Актуальный GAC Trumpchi GS8 для Китая
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Актуальный GAC Trumpchi GS8 для Китая
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Актуальный GAC Trumpchi GS8 для Китая
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Кстати, Ассоциация европейского бизнеса в своих отчетах результаты продаж GAC в России не указывает – видимо, производитель их просто не подает. Но тут на помощь приходит статистика регистраций ГИБДД, предоставленная агентством «Автостат»: согласно ей, в 2020-м на учет в России поставили 317 автомобилей GAC (помимо GS8, у нас сегодня еще продают кросс GS5 и минивэн GN8), из них на физлица пришлось 248 единиц. Кроссовер GS8 зарегистрировали в количестве 236 штук, на физлица оформлено 199 таких машин. Для сравнения, в прошлом году в РФ на учет поставили 2108 кроссоверов Chery Tiggo 8 (этот SUV побывал на тесте Kolesa.ru вместе с GAC GS8), на физлица пришлось 1937 «восьмерок».

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1 комментарий
28.01.2021 21:59
робот

ФИАТ сейчас с Dongfeng в Стеллантисе сошёлся.

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