Короткий GAC GS8 стал брутальнее после рестайлинга, но лишился полного привода

В России большой паркетник GAC GS8 стартовал под конец прошлого года, в Китае же такой SUV доступен с 2016-го (бывает пяти- или семиместным), а в 2017-м там появился еще и укороченный вариант (исключительно пятиместный) – его выделили в отдельную модель, которую назвали GS7. Флагманский кросс на родине обновился в 2019-м, а теперь пришла очередь младшего брата. Причем вместе с дизайном у «короткого» паркетника поменяли и имя – отныне он зовется GS8 S (последняя буква должна вызывать ассоциации со спортом). На ренейминг в GAC, вероятно, решились, дабы привлечь интерес к укороченному SUV, ведь GS8 более узнаваем, хотя спрос на него и рухнул: в минувшем году «восьмерка» разошлась по КНР тиражом в 28 096 экземпляров (-54%), тогда как на GS7 выбор остановили лишь 6184 клиента (в четыре раза меньше, чем в 2018-м).

GAC Trumpchi GS8 S 1 / 4 GAC Trumpchi GS8 S 2 / 4 GAC Trumpchi GS8 S 3 / 4 GAC Trumpchi GS8 S 4 / 4

Итак, главная «фишка» в экстерьере GS8 S – радиаторная решетка с вертикальными клиньями. Еще кросс получил более агрессивные бамперы, на порогах появились другие накладки, на крыше – иные рейлинги. Плюс светоотражатели на корме тоже сделали вертикальными. Длина GAC Trumpchi GS8 S (Trumpchi – это бренд, который GAC использует на родине) равна 4740 мм, что на 10 мм больше, чем у прежнего GS7, колесная база не изменилась – 2710 мм. Согласно брошюре «спорта», выложенной на местном сайте GAC Trumpchi, дорожный просвет уменьшен – со 190 до 162 мм. Ну и для сравнения, габариты «просто» GS8 после рестайлинга: длина – 4835 мм, расстояние между осями – 2800 мм, дорожный просвет – 200 мм.



Внутри GS8 S в целом повторяет старший SUV: «спорту» достались такие же передняя панель, виртуальная «приборка», рулевое колесо и мультимедийная система. Но есть и отличия – иной цвет вставок и традиционный селектор «автомата» вместо нефиксируемого джойстика.

GAC Trumpchi GS8 S 1 / 5 GAC Trumpchi GS8 S 2 / 5 GAC Trumpchi GS8 S 3 / 5 GAC Trumpchi GS8 S 4 / 5 GAC Trumpchi GS8 S 5 / 5

Двигатель один – модернизированная бензиновая «турбочетверка» 2.0 с отдачей в 252 л.с. и 390 Нм (дореформенная версия выдает 201 л.с. и 320 Нм). Такой мотор есть и у посвежевшего «стандартного» GS8, и у GS7, он сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. А вот полный привод GAC Trumpchi GS8 S, вопреки ожиданиям, не достался – только передний, хотя у дорестайлингового «короткого» кросса версия 4WD имеется (но лишь с дореформенным мотором 2.0). Кстати, прежней «семерке» еще положен турбомотор 1.8 мощностью 188 л.с. (280 Нм).



GAC Trumpchi GS8 S

Цена GS8 S лежит в диапазоне от 158 800 до 192 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 675 000 – 2 034 000 рублей по текущему курсу. Кроссовер GS7 из главного меню китайского сайта GAC Trumpchi уже убрали, однако на самом портале еще можно найти страницу прежней модели. Впрочем, «семерку» наверняка скоро снимут с продаж. GS7 с 252-сильным двухлитровым двигателем стоит 152 800 – 189 800 юаней (1 612 000 – 2 002 000 рублей). Ну а «просто» GS8 обойдется в 166 800 – 262 800 юаней (1 760 000 – 2 772 000 рублей).



Прежний GAC Trumpchi GS7 1 / 3 Прежний GAC Trumpchi GS7 2 / 3 Прежний GAC Trumpchi GS7 3 / 3

В России сегодня доступен дореформенный трехрядный GAC GS8 (Kolesa.ru уже испытал модель), о планах вывести на наш рынок укороченный паркетник в GAC пока не заявляли.

