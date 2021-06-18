GAC выпустил «молодёжный» седан размером с VW Jetta: два варианта дизайна, пока один мотор

На данный момент новый купеобразный седан доступен только со 177-сильной «турбочетверкой» 1.5, однако позже модель может получить более мощный двигатель. Кроме того, не исключено появление еще и гибридной версии.

В виде предсерийного прототипа под именем Empow55 эта «четырехдверка» принадлежащей концерну GAC марки Trumpchi (бренд используют, в основном, на родине) дебютировала минувшей осенью, товарный вариант показали в начале 2021-го. Теперь же в Китае объявлены предварительные цены, местные дилеры открыли прием заказов. Кстати, серийный седан отбросил «пятерки» от названия, которые у концепта обозначали «55 улучшений, привнесенных архитектурой GPMA», хотя на некоторых фирменных снимках они встречаются. А еще у новинки есть отдельное китайское имя – его можно перевести как Shadow Leopard, то есть «призрачный леопард».

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Как было сказано выше, седан построен на платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) собственной разработки GAC. У «четырехдверки» независимая задняя подвеска и только передний привод. По своим габаритам Trumpchi Empow близок к актуальной VW Jetta: длина «китайца» равна 4700 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1432 мм, колесная база – 2736 мм. Объем багажника, увы, не назван.



В GAC новый седан позиционируют в качестве «молодежной» и «спортивной» модели. Особенности дизайна экстерьера – купеобразный силуэт, огромная радиаторная решетка и вертикальные ходовые огни в фарах. Одновременно покупателям предложена еще более агрессивная версия Empow, у нее свои бамперы и решетка, яркие декоративные вставки, круглые патрубки выпускной системы, спойлер на крышке багажника и стандартные 18-дюймовые колеса (для «спокойного» седана предусмотрены 16- или 17-дюймовые).



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В салоне – объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (оба экрана диагональю 10,25 дюйма, входят в список стандартного оборудования), дефлекторы обдува спрятаны в одну линию, а кнопку запуска мотора разместили по центру двухэтажного тоннеля. Также доступны вставки «под карбон». В арсенале топ-версии значатся: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и люк.



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Седан GAC Trumpchi Empow пока предложен только с одним двигателем – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 TGDI, которая выдает 177 л.с. и 270 Нм. Мотор сочетается исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В GAC уверяют, что такая «четырехдверка» наберет первую «сотню» за 6,95 секунды. По данным местных СМИ, позже Empow может обзавестись двухлитровым турбомотором и гибридной версией, но о них подробностей еще нет.



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В Китае за новинку Trumpchi сегодня просят 98 800 – 128 800 юаней, что эквивалентно около 1 114 000 – 1 453 000 рублей по актуальному курсу. К примеру, схожий по формату 173-cильный седан MG 5 там стоит от 88 900 юаней (1 003 000 рублей; при этом у MG 5 есть версии слабее и дешевле), а Hyundai Lafesta со 190-сильным двигателем обойдется минимум в 133 800 юаней (1 509 000 рублей).



Скорее всего, Empow отправят на экспорт, но сроки и список стран пока неизвестны.

Между тем GAC скоро представит еще одну новинку: к дебюту готовится флагманский кроссовер GS8 второго поколения.