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  • Растерявший покупателей седан Hyundai Lafesta обновлён: гамму урезали, зато больше «спорта»

Растерявший покупателей седан Hyundai Lafesta обновлён: гамму урезали, зато больше «спорта»

22.12.2020 163 0 0

«Четырехдверке» корейской марки слегка подправили дизайн экстерьера, а еще в новом модельном году Lafesta лишилась базового турбомотора. При этом цены оставшихся версий не изменились.

 

Купеобразный седан Hyundai Lafesta дебютировал в 2018-м, он создан специально для Китая, там же налажено производство. Модель позиционируют как молодежную, в местной линейке марки она занимает нишу между Elantra и Mistra (еще один китайский эксклюзив). Поначалу Лафеста пользовалась высоким спросом. Так, в прошлом году выбор на «четырехдверке» остановили более 99 000 клиентов. Однако в ковидном 2020-м продажи рухнули: по данным «поднебесных» СМИ, результат одиннадцати месяцев – 32 337 экземпляров (без учета электроверсии), что на 62% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Теперь же представлен седан 2021 модельного года. Впрочем, обновки скромные, так что они вряд ли приведут к буму.

Hyundai Lafesta 2021 модельного года

Вообще некоторые китайские профильные медиа считали, что Lafesta окажется первой моделью марки в стране, которая получит обвес N Line: это наименование мелькало в обнаруженных еще весной документах, вроде бы посвященных рестайлиговому седану. Увы, заветный шильдик «четырехдверке» так и не достался, вместо него на передних крыльях красуются «бейджи» Luxury Sport. Бамперы агрессивнее тоже не стали, их в принципе не тронули, да и у подвески прежние настройки. И все же «спорта» добавили: на крышке багажника установили крупный черный спойлер, а тормозные суппорты теперь окрашены в красный. Что еще нового?  Сетка радиаторной решетки больше не блестит, она отныне черная, плюс седан обзавелся черными же 18-дюймовыми дисками оригинального дизайна.

Hyundai Lafesta 2021 модельного года
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Hyundai Lafesta 2021 модельного года
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Hyundai Lafesta 2021 модельного года
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Hyundai Lafesta 2021 модельного года
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Фирменных картинок интерьера Hyundai Lafesta-2021 пока нет, но китайцы пишут, что внутри все по-прежнему. Кстати, салон изначально сделан в спортивном стиле – тут «усеченное» рулевое колесо, можно выбрать контрастные акценты (в том числе и красные), а у кресел развитая боковая поддержка. Как и раньше, для модели также предусмотрены светодиодная оптика, мультимедийная система с «парящим» тачскрином, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, подогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль.

Дореформенная Hyundai Lafesta. Считается, что в новом модельном году салон обошелся без реформ
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Дореформенная Hyundai Lafesta. Считается, что в новом модельном году салон обошелся без реформ
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По информации китайских СМИ, базовая «турбочетверка» 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. (242 Нм) отправлена в отставку. Таким образом, Lafesta 2021 модельного года доступна только с турбомотором 1.6 T-GDI, у которого два варианта мощности – 190 или 204 л.с. (максимальный крутящий момент един для обеих версий – 265 Нм). Как и прежде, седан предлагается лишь с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод исключительно передний.

Цены Hyundai Lafesta с 1.6 T-GDI в целом не изменились, модернизированная модель обойдется в 133 800 – 154 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 526 000 – 1 765 000 рублей по актуальному курсу. Дореформенный седан с двигателем 1.4 T-GDI еще имеется в продаже, он стоит 119 800 – 129 800 юаней (1 366 000 – 1 480 000 рублей).

Дореформенная Hyundai Lafesta
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Дореформенная Hyundai Lafesta
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Дореформенная Hyundai Lafesta
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 «Зеленую» версию Lafesta рестайлинг пока не затронул, такая «четырехдверка» оснащается 184-сильным электромотором и батареей емкостью 56,5 кВт*ч (запас хода – 490 км, но он рассчитан по устаревшему циклу NEDC).

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