Больше спорта: рестайлинг может принести молодёжному седану Hyundai Lafesta подогретую версию

Седан Hyundai Lafesta с купеобразным силуэтом дебютировал в 2018-м, он разработан специально для Китая, там же и налажено производство. «Четырехдверку» позиционируют в качестве «молодежной» модели, в локальной линейке марки она занимает нишу между Elantra и Mistra (еще один «поднебесный» эксклюзив). По итогам прошлого года в рейтинге продаж Hyundai Лафесте досталась третья строчка – реализовано свыше 99 000 единиц (на первом месте находится Элантра, за ней – кросс ix35). В кризисном 2020-м спрос, понятное дело, снизился, но уж очень стремительно: в январе-марте (более свежих данных пока нет) выбор на Lafesta остановили примерно 7000 клиентов. Однако, как выяснило местное издание Cheshi, марка уже готовит рестайлинг для Lafesta, который и должен взбодрить спрос.
Китайцы сообщают, что им удалось найти в документах, предназначенных для поставщиков, обозначение F/L – то есть facelifting. Подробности грядущего обновления не расписаны, но, скорее всего, это будет стандартная программа: модернизированная оптика, подретушированные бамперы да решетка, ну и еще в салоне могут появиться иные материалы отделки, плюс, возможно, расширят список доступного оборудования. Но самое интересное другое – в тех же документах упоминается версия N Line. Таким образом, седан, который в Hyundai и так считают «спортивным», может получить «подогретый» вариант. Кроме того, если этот проект будет реализован, то Lafesta станет первой моделью марки с таким обвесом в Китае.
Напомним, в глобальной гамме Hyundai исполнение N Line есть у маленького хэтча i10, всего семейства i30 (хэтчбек, лифтбек и универсал) и паркетника Tucson, вдобавок эта версия уже официально анонсирована для последних Elantra и Sonata. От базовых моделей такие машины отличаются, прежде всего, декором – у них более агрессивный обвес и оригинальная решетка. Некоторым также перенастроили подвеску, а вот моторы – стандартные, без увеличения мощности (в отличие от полноценных «злых» вариантов N).
Кстати, о двигателях. Технических обновок для Lafesta после рестайлинга вроде бы не предвидится. Актуальный седан оснащается бензиновыми «турбочетверками» 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI. Первый выдает 140 л.с. и 242 Нм, мощность второго составляет 190 или 204 л.с. (крутящий момент един для обоих вариантов – 265 Нм). Модель доступна с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод – только передний. А еще в марте этого года к бензиновой Лафесте присоединилась «зеленая» версия со 184-сильным электромотором и батареей емкостью 56,5 кВт*ч (запас хода – 490 км, но он рассчитан по устаревшему циклу NEDC).
Обновленный седан, вероятно, представят в конце этого – начале следующего года. За пределами Китая модель продавать по-прежнему пока не планируют.
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