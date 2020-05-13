Больше спорта: рестайлинг может принести молодёжному седану Hyundai Lafesta подогретую версию

Ожидается, что обновленную «четырехдверку» корейской марки представят в конце этого – начале следующего года. Модель может обзавестись обвесом N Line, а вот моторы вряд ли станут менять.

Седан Hyundai Lafesta с купеобразным силуэтом дебютировал в 2018-м, он разработан специально для Китая, там же и налажено производство. «Четырехдверку» позиционируют в качестве «молодежной» модели, в локальной линейке марки она занимает нишу между Elantra и Mistra (еще один «поднебесный» эксклюзив). По итогам прошлого года в рейтинге продаж Hyundai Лафесте досталась третья строчка – реализовано свыше 99 000 единиц (на первом месте находится Элантра, за ней – кросс ix35). В кризисном 2020-м спрос, понятное дело, снизился, но уж очень стремительно: в январе-марте (более свежих данных пока нет) выбор на Lafesta остановили примерно 7000 клиентов. Однако, как выяснило местное издание Cheshi, марка уже готовит рестайлинг для Lafesta, который и должен взбодрить спрос.

Актуальная Hyundai Lafesta. Длина – 4660 мм, колесная база – 2700 мм. Цена – от 119 800 юаней (примерно 1 241 000 рублей по текущему курсу) 1 / 3 Актуальная Hyundai Lafesta. Длина – 4660 мм, колесная база – 2700 мм. Цена – от 119 800 юаней (примерно 1 241 000 рублей по текущему курсу) 2 / 3 Актуальная Hyundai Lafesta. Длина – 4660 мм, колесная база – 2700 мм. Цена – от 119 800 юаней (примерно 1 241 000 рублей по текущему курсу) 3 / 3

Китайцы сообщают, что им удалось найти в документах, предназначенных для поставщиков, обозначение F/L – то есть facelifting. Подробности грядущего обновления не расписаны, но, скорее всего, это будет стандартная программа: модернизированная оптика, подретушированные бамперы да решетка, ну и еще в салоне могут появиться иные материалы отделки, плюс, возможно, расширят список доступного оборудования. Но самое интересное другое – в тех же документах упоминается версия N Line. Таким образом, седан, который в Hyundai и так считают «спортивным», может получить «подогретый» вариант. Кроме того, если этот проект будет реализован, то Lafesta станет первой моделью марки с таким обвесом в Китае.



Актуальная Hyundai Lafesta. Салон и так уже с красными акцентами и креслами с развитой боковой поддержкой. Ну а в версии N Line, если она все же будет, могут добавить деталей под карбон 1 / 2 Актуальная Hyundai Lafesta. Салон и так уже с красными акцентами и креслами с развитой боковой поддержкой. Ну а в версии N Line, если она все же будет, могут добавить деталей под карбон 2 / 2

Напомним, в глобальной гамме Hyundai исполнение N Line есть у маленького хэтча i10, всего семейства i30 (хэтчбек, лифтбек и универсал) и паркетника Tucson, вдобавок эта версия уже официально анонсирована для последних Elantra и Sonata. От базовых моделей такие машины отличаются, прежде всего, декором – у них более агрессивный обвес и оригинальная решетка. Некоторым также перенастроили подвеску, а вот моторы – стандартные, без увеличения мощности (в отличие от полноценных «злых» вариантов N).



Актуальная Hyundai Lafesta

Кстати, о двигателях. Технических обновок для Lafesta после рестайлинга вроде бы не предвидится. Актуальный седан оснащается бензиновыми «турбочетверками» 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI. Первый выдает 140 л.с. и 242 Нм, мощность второго составляет 190 или 204 л.с. (крутящий момент един для обоих вариантов – 265 Нм). Модель доступна с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод – только передний. А еще в марте этого года к бензиновой Лафесте присоединилась «зеленая» версия со 184-сильным электромотором и батареей емкостью 56,5 кВт*ч (запас хода – 490 км, но он рассчитан по устаревшему циклу NEDC).



Обновленный седан, вероятно, представят в конце этого – начале следующего года. За пределами Китая модель продавать по-прежнему пока не планируют.