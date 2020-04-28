Новинки ×
  • Новая Hyundai Elantra: грядёт «подогретая» версия, а позже может появиться и настоящий «спорт»

Новая Hyundai Elantra: грядёт «подогретая» версия, а позже может появиться и настоящий «спорт»

28.04.2020 79 0 0

Корейская марка готовится вывести на рынок седан седьмой генерации в «оспортивленном» исполнении N Line. Такая версия получила турбомотор 1.6, кроме того, от базовой модели она слегка отличается дизайном.

 

«Подогретая» Hyundai Elantra N Line была анонсирована еще в марте во время презентации стандартной «четырехдверки» нового поколения. Однако тогда седан в версии «под спорт» публике не показали. Теперь же марка распространила фото и видео «оспортивленной» Элантры, правда, машина полностью обклеена маскировочной пленкой.

Зачем понадобился камуфляж – непонятно, ведь в плане дизайна отличий от базового седана не так уж и много, вдобавок все они выставлены напоказ. Так, Elantra N Line получила новые диски и сдвоенные патрубки выхлопной системы, плюс с подоконной линии убрали хром, в черном цвете сделали и корпуса наружных зеркал.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Салон засветили в ролике, но лишь на пару секунд: нам продемонстрировали подрулевые лепестки переключения передач да красную прострочку «баранки». Еще внутри, скорее всего, появились кресла с более развитой боковой поддержкой.

Для Elantra N Line заявлен бензиновый турбомотор 1.6, однако его отдачу пока не раскрыли. Кроме того, у «оспортивленного» седана перенастроили подвеску.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, «заряженная» версия имеется и у модели предыдущей генерации: такая «четырехдверка» носит приставку Sport, под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с. В Корее «спортивный» седан (на родине марки модель зовется Avante) предлагался с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Стандартный седан нового поколения на домашнем рынке представлен с «атмосферником» 1.6 MPI семейства Smartstream и газовым мотором 1.6 LPI мощностью 123 и 120 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с вариатором, второй комплектуется шестиступенчатым «автоматом». В Штатах новую Elantra предложат с работающим по циклу Аткинсона «атмосферником» 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатором. Также американцам будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем 1.6 GDI (тоже работает по циклу Аткинсона), с встроенным в шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями электромотором и установленной под задними сиденьями батареей емкостью 1,32 кВт*ч (без возможности подзарядки от электросети). Совокупная отдача гибрида – 141 л.с.

На рынок Hyundai Elantra N Line выйдет до конца текущего года, первыми «подогретую» версию, вероятно, получат корейцы.

Стандартный седан Hyundai Elantra нового поколения
1 / 5
Стандартный седан Hyundai Elantra нового поколения
2 / 5
Стандартный седан Hyundai Elantra нового поколения
3 / 5
Стандартный седан Hyundai Elantra нового поколения
4 / 5
Стандартный седан Hyundai Elantra нового поколения
5 / 5

Между тем, по информации корейских СМИ, в 2021-м новая Elantra/Avante может обзавестись полноценной спортивной модификацией N. В этом случае седан, скорее всего, оснастят бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (250 или 275 л.с.), знакомой по остальным моделям N-серии: «злые» версии сегодня имеются у хэтчбека и лифтбека i30 и ассиметричного Veloster. Кстати, последний совсем недавно получил восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя «мокрыми» сцеплениями – не исключено, что она достанется и Elantra N.

седан авторынок новинки Hyundai Hyundai Elantra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan Murano II (Z51) С самого своего появления на нашем рынке Nissan Murano – тогда ещё первого поколения – вызывал самые неоднозначные эмоции. Кто-то плавно оседал в осадок от его американизированной красоты, к... 48 0 0 28.04.2020
Статьи / Бизнес Не замарать «Красное знамя»! 10 миллиардов через «почтовый ящик» в США для FAW-Hongqi Безвестный адвокат из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке действительно может оказаться самым настоящим «рокфеллером», но, скорее всего, только на бумаге. Чьи деньги он планирует инвестировать в эл... 915 0 0 27.04.2020
Статьи / Популярные вопросы Я мою машину у реки или во дворе: что мне будет? В теплый сезон некоторые автовладельцы любят повозиться с автомобилем, а некоторые – еще и сэкономить за счет самостоятельного ремонта и мойки. И несмотря на то, что всем известно о незаконн... 587 1 0 27.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Дороже заправить, чем отремонтировать: опыт владения Chevrolet Chevy Van 1993 года Я искренне сочувствую людям, которые переживают из-за роста цен на бензин. Чего скрывать: сам от этого страдаю. И тем более отрадно видеть героев, которые ради собственного удовольствия ездя... 77968 13 0 29.11.2019
Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43153 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39736 7 0 17.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше