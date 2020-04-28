Новая Hyundai Elantra: грядёт «подогретая» версия, а позже может появиться и настоящий «спорт»

Корейская марка готовится вывести на рынок седан седьмой генерации в «оспортивленном» исполнении N Line. Такая версия получила турбомотор 1.6, кроме того, от базовой модели она слегка отличается дизайном.

«Подогретая» Hyundai Elantra N Line была анонсирована еще в марте во время презентации стандартной «четырехдверки» нового поколения. Однако тогда седан в версии «под спорт» публике не показали. Теперь же марка распространила фото и видео «оспортивленной» Элантры, правда, машина полностью обклеена маскировочной пленкой.

Зачем понадобился камуфляж – непонятно, ведь в плане дизайна отличий от базового седана не так уж и много, вдобавок все они выставлены напоказ. Так, Elantra N Line получила новые диски и сдвоенные патрубки выхлопной системы, плюс с подоконной линии убрали хром, в черном цвете сделали и корпуса наружных зеркал.

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Салон засветили в ролике, но лишь на пару секунд: нам продемонстрировали подрулевые лепестки переключения передач да красную прострочку «баранки». Еще внутри, скорее всего, появились кресла с более развитой боковой поддержкой.



Для Elantra N Line заявлен бензиновый турбомотор 1.6, однако его отдачу пока не раскрыли. Кроме того, у «оспортивленного» седана перенастроили подвеску.

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Напомним, «заряженная» версия имеется и у модели предыдущей генерации: такая «четырехдверка» носит приставку Sport, под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с. В Корее «спортивный» седан (на родине марки модель зовется Avante) предлагался с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.



Стандартный седан нового поколения на домашнем рынке представлен с «атмосферником» 1.6 MPI семейства Smartstream и газовым мотором 1.6 LPI мощностью 123 и 120 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с вариатором, второй комплектуется шестиступенчатым «автоматом». В Штатах новую Elantra предложат с работающим по циклу Аткинсона «атмосферником» 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатором. Также американцам будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем 1.6 GDI (тоже работает по циклу Аткинсона), с встроенным в шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями электромотором и установленной под задними сиденьями батареей емкостью 1,32 кВт*ч (без возможности подзарядки от электросети). Совокупная отдача гибрида – 141 л.с.



На рынок Hyundai Elantra N Line выйдет до конца текущего года, первыми «подогретую» версию, вероятно, получат корейцы.

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Между тем, по информации корейских СМИ, в 2021-м новая Elantra/Avante может обзавестись полноценной спортивной модификацией N. В этом случае седан, скорее всего, оснастят бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (250 или 275 л.с.), знакомой по остальным моделям N-серии: «злые» версии сегодня имеются у хэтчбека и лифтбека i30 и ассиметричного Veloster. Кстати, последний совсем недавно получил восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя «мокрыми» сцеплениями – не исключено, что она достанется и Elantra N.

