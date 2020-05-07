Сменивший имидж седан Hyundai Mistra сверкнул двухъярусной оптикой

Преобразившуюся «четырехдверку» корейской марки снова поймали во время испытаний. Премьера пройдет уже в этом году, не исключено, что такой седан будут позиционировать в качестве модели нового поколения.

«Четырехдверка» Hyundai Mistra дебютировала в 2013-м, она создана специально для Китая, там же и налажено производство. В местной линейке марки модель сегодня занимает нишу между Lafesta (еще один китайский эксклюзив) и Sonata. В период с 2014 по 2017 гг. Mistra пользовалась неплохим спросом: дилеры продавали по 130 000 – 150 000 машин ежегодно. Но результат 2018-го – уже 99 118 штук (-26%, хотя годом ранее модель обновили), а в 2019-м и вовсе реализовано лишь 42 509 единиц. Однако от седана в Hyundai отказываться не собираются – к дебюту готовится Mistra с новым дизайном. Замаскированные прототипы уже попадались фотошпионам, но на свежем снимке, который выложили на форуме Bobaedream, можно внимательнее присмотреться к «личику» модели.

Итак, главная «фишка» — двухъярусная головная LED-оптика в стиле паркетника Hyundai ix25 последней генерации (так в КНР зовется Creta): сверху расположены полоски дневных ходовых огней, ниже – блоки основных фар. Благодаря предыдущим шпионским фото мы знаем, что корму сделали по мотивам новой Сонаты, то есть с С-образными фонарями и проходящей по всей ширине светящейся линией (только у Мистры эта черта находится опять же сверху, а у старшего седана – снизу). Кстати, вполне возможно, что преобразившуюся Mistra заявят в качестве модели второго поколения.

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На данный момент неизвестно, как изменились габариты «четырехдверки». У прежней модели длина равна 4710 мм, колесная база – 2770 мм. У предназначенной для Китая новой Sonata эти показатели составляют 4955 и 2890 мм соответственно (глобальная модель компактнее), у Lafesta – 4660 и 2700 мм.



Полноценных снимков интерьера пока нет. Впрочем, масштаб доработок представить несложно, внутри наверняка появились виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим тачскрином. Интрига в том, какой планшет получил седан: вертикальный, как у ix25, или объединенный с «приборкой», как у местной Сонаты.

Прежняя Hyundai Mistra 1 / 4 Прежняя Hyundai Mistra 2 / 4 Прежняя Hyundai Mistra 3 / 4 Прежняя Hyundai Mistra 4 / 4

Китайцы прочат новой Mistra бензиновую «турбочетверку» 1.5 (170 л.с.) от локальной Hyundai Sonata, которая будет сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Предыдущая Мистра доступна с «атмосферником» 1.8 (143 л.с.) и турбомотором 1.6 T-GDI (175 л.с.), первый двигатель работает в паре с 6АКП, второй – с 7DCT.



Дореформенная «четырехдверка» стоит от 149 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 562 000 рублей по актуальному курсу. Новая Hyundai Sonata в Китае еще не стартовала, модель предыдущего поколения там обойдется минимум в 169 800 юаней (1 770 000 рублей), ну а Lafesta стоит от 119 800 юаней (1 249 000 рублей).

За пределы китайского рынка Mistra, вероятно, так и не выберется.