Hyundai в первый раз показала Lafesta (тогда – в виде одноимённого концепта) в апреле 2018 года в рамках Пекинского автосалона. Затем в базе министерства промышленности Китая появились снимки серийной модели. Сейчас седан официально полностью рассекретили, запустили в серийное производство и подготовили к выходу на рынок КНР.

Выпуск Hyundai Lafesta налажен на заводе совместного предприятия Beijing Hyundai в Чунцине, городе в центральной части Китая. В основе этой модели комбинированная платформа: такая же, как у Elantra, колёсная база – 2 700 мм, однако вместо задней полузависимой подвески используется «многорычажка» (от семейства Hyundai i30). Диаметр колёс варьируется в диапазоне от 16 до 18 дюймов.

По габаритам (длина составляет 4 660 мм, ширина – 1 790 мм, высота – 1 425 мм) Lafesta можно отнести к гольф-классу. Однако модель отличает купеобразный силуэт, при этом автомобиль является седаном, так как в багажник (его объём 475 литров) можно добраться через отдельную крышку.

На рынок КНР новинка от Hyundai выйдет с бензиновыми «турбочетвёрками» T-GDI объёмом 1,4 и 1,6 литра, их позаимствовали у других моделей бренда. У Lafesta отдача первого двигателя выдаёт 140 л.с., показатели второго либо 190, либо 204 л.с. Двигатели идут в паре с безальтернативным семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями.

Внешность Hyundai Lafesta в целом не отличается от концепта, показанного в Пекине. Автомобиль будет доступен в двух модификациях: у одной из них радиаторная решётка имеет горизонтальные плашки, а патрубок выхлопной системы спрятан, у другой – решетка с ячеистым рисунком и видны два патрубка.

О направленности на молодежную аудиторию клиентов говорит спортивный стиль салона: повернутая к водителю центральная консоль, семидюймовый дисплей вместо центральной шкалы спидометра (в дорогих версиях седана). Для пассажиров сзади предусмотрены дополнительные дефлекторы вентиляции между спинками передних кресел.

В Китае продажи стартуют во второй половине текущего месяца. О планах Hyundai продавать модель на других рынках ничего неизвестно, скорее всего, до РФ Lafesta не доберётся. Компания официально не называла, однако есть предварительные цены: стартовая цена предположительно составит 20 тыс. долларов (столько же в Поднебесной стоит топовая Elantra), что эквивалентно 1,3 млн. рублей по актуальному курсу.