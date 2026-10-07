Почему осенью автомобиль хуже заводится: аккумулятор, масло, свечи и первые холода

Чем короче становятся дни, а ночи – длиннее, тем капризнее может стать автомобиль. Все чаще возникают сложности с запуском двигателя: порой для этого требуется гораздо дольше обычного крутить стартер или даже по нескольку раз включать зажигание, потому что после первой попытки мотор глохнет. Почему это происходит и как избавиться от потенциальных проблем с запуском при наступлении первых холодов, расскажем в нашей публикации.

Настоящие причины

Сами по себе холода не являются причиной сложностей с запуском: системы современных автомобилей подготовлены для эксплуатации при куда меньших температурах, чем они бывают осенью или даже зимой в населенной части нашей планеты. Но вот обнажить уже существующие у автомобиля проблемы первые заморозки могут и регулярно это делают.

Дело в том, что низкие температуры существенно снижают производительность многих систем машины, оказывая на них тем большее влияние, чем сильнее они изношены. Происходит это, во-первых, потому, что при низких температурах густеет моторное масло. Из-за этого снижается его текучесть – способность свободно течь по магистралям и смазывать детали двигателя. Повышение вязкости масла приводит к тому, что двигателю для запуска требуется больше энергии, а значит, и стартер приходится крутить дольше, и тока ему нужно больше.

Во-вторых, с похолоданием плохо справляется аккумулятор – понижение температуры приводит к замедлению химических реакций внутри него и росту внутреннего сопротивления. Следствие – потеря мощности, и осенью она может достигать 20-25%. В свою очередь недостаток питания сказывается на эффективности стартера, которому сложнее проворачивать двигатель.

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Кроме того, нехватка напряжения и тока препятствует нормальной работе свечей зажигания, которые не могут качественно провести воспламенение топливовоздушной смеси. И опять же чем более изношены свечи, тем проблема проявляется ярче.

То есть, в самых критичных случаях по холодному пуску наносится тройной удар: слишком густое масло, слишком слабый аккумулятор и слишком изношенные свечи зажигания просто по определению не позволят спокойно завести двигатель. Но это действительно наиболее критичные случаи. Обычно все гораздо проще.

Типичные сценарии

Как правило, ситуация развивается довольно стандартным образом: утром водитель пытается запустить двигатель, но стартер приходится какое-то время крутить, прежде чем раздастся знакомое тарахтение мотора.

Это неприятно, но не страшно. Гораздо хуже, если вместо привычного звука раздастся металлическое потрескивание. Оно однозначно указывает на поломку стартера и необходимость его замены.

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С другой стороны, если при попытке запуска не раздается вообще никаких звуков или стартер звучит размыто, как будто вращается с трудом, а на приборной панели попеременно мигают и гаснут пиктограммы, это безусловный признак разрядки аккумулятора.

Третий классический сценарий – это когда мотор запускается, но почти сразу глохнет. Снова запускается и опять глохнет. Тут уже надо смотреть в сторону свечей зажигания, не справляющихся на холоде со своими задачами.

Корни всех зол

Что делать в таких случаях? Перво-наперво, конечно же, не доводить ситуацию до такого состояния дел. Поэтому, как только вы столкнулись с начинающимися сложностями при запуске, надо тотчас предпринимать меры. Если двигатель в итоге все-таки запускается и работает, значит, скорее всего, причина кроется в моторном масле или аккумуляторе. Проверьте их, не прибегая к сложным диагностическим процедурам. Измерьте напряжение АКБ и оцените состояние моторного масла.

Фото: Михаил Баландин

Вполне возможно, что они уже просто выработали значительную часть своего ресурса. Из-за этого, например, аккумулятор, легко заводящий летом теплый двигатель, может испытывать огромные трудности с запуском точно такого же мотора при низких температурах. Помните: оптимальный срок службы автомобильной АКБ – около пяти лет. После этого процессы деградации могут достичь радикального значения, и любые попытки восстановить работоспособность батареи не приведут к положительному результату.

Но все равно попытаться зарядить аккумулятор нужно. Затем надо проверить, насколько успешно он держит энергию, и на основании полученного результата принимать решение о замене. И не забывайте: во время запуска АКБ отдает большое количество заряда. Чтобы пополнить его, нужно, чтобы двигатель автомобиля после этого работал определенное время, которое зависит многих факторов, в том числе –от режимов эксплуатации. Если постоянно использовать машину для коротких поездок, которые не позволяют аккумулятору полностью зарядиться, процессы деградации пойдут быстрее, и АКБ придет в негодность гораздо раньше.

Масло тоже может быть изношено –в процессе эксплуатации оно вырабатывает пакет присадок и наполняется загрязнениями. Интенсивность этого процесса оценить сложно, но нередко, особенно на возрастных машинах, уже на половине межсервисного интервала, обычно составляющего 10-15 тысяч километров, оно может значительно утратить свои свойства. Из-за этого могут возникнуть сложности с запуском в холодное время года. Именно поэтому, кстати, многие механики рекомендуют менять моторное масло осенью.

Дело тут совсем не в сезонности: современные моторные масла почти в стопроцентной своей массе всесезонные, а в том, что двигатель наполнится свежим маслом, еще не потерявшим в пыльные и довольно горячие летние месяцы своих свойств. В итоге стартеру будет проще провернуть мотор –ему потребуется для этого меньше энергии, и, соответственно, нагрузка на АКБ будет меньше.

Еще из возможных причин, по которым подводит моторное масло, стоит назвать его несоответствие рекомендации завода-изготовителя транспортного средства. И как самый крайний вариант этой ситуации – его контрафактность. То есть тотальное несоответствие любым требованиям автопрома. Чтобы избежать таких проблем, надо использовать только те продукты, которые указаны в спецификации автомобиля и рекомендованы к применению его производителем.

Фото: norgallery, depositphotos.com

Выход из положения

Если же вы все-таки пропустили все сигналы предостережения, которые вам подавал автомобиль, и машина никак не заводится, попробуйте сделать следующее.

Выключить всю электрику. Чтобы облегчить работу АКБ, минимизируйте потребление электричества на борту –выключите всю электрику и электронику: фары, климат-контроль, мультимедийную систему и все остальное. Тем самым вы дадите аккумулятору дополнительную возможность завести двигатель. А когда он запустится, не включайте сразу все обратно –подождите, пока АКБ немного подзарядится.

Выжмите сцепление при включении зажигания. Также для снижения нагрузки при включении зажигания выжмите педаль сцепления (при ее наличии). Это значительно повышает шанс запустить мотор на холодном автомобиле.

Проверьте состояние клемм АКБ и надежность их крепления. Ржавчина и разболтавшиеся контакты –главный враг эффективного электропитания. Очень часто мы совершенно об этом забываем и не видим очевидного, пытаясь завести машину, которая и в теплую погоду вряд ли заведется. Для того, чтобы устранить все потери и вернуть нормальное электропитание, внимательно осмотрите клеммы. При необходимости зачистите их и в профилактических целях обработайте специальным составом, создающим барьер от коррозии. И не забудьте затянуть их потом с соответствующим усилием.

Фото: Колёса.ру

Проверьте предохранители. В последнее время об этой процедуре тоже частенько забывают, но это одна из основных операций, которую надо совершить, когда возникают какие-либо проблемы с питанием. Всегда держите схему предохранителей своего автомобиля под рукой и обращайтесь к ней по мере необходимости.

Запуск от внешнего источника тока. Это крайняя мера, к которой стоит прибегать после того, как вы испробовали все остальные. Она позволит запустить двигатель, который приведет в действие генератор. Но учтите: если аккумулятор неисправен, если он не заряжается или плохо держит заряд из-за деградации, после остановки двигателя для его повторного запуска вам опять потребуется внешний источник.

Фото: kalinovsky, depositphotos.com

Повышенные обороты. Виновником того, что двигатель запускается и глохнет, как мы уже сказали, могут быть свечи зажигания. Для того, чтобы мотор не заглох после запуска, постарайтесь какое-то время педалью акселератора подержать повышенные обороты на нейтральной передаче. Нередко это помогает вывести свечи на рабочий режим. Но движение с нестабильным холостым ходом –это довольно опасная практика.

Настройка свечей зажигания. В случае проблем со свечами зажигания можно попытаться их выкрутить и привести в порядок. Для этого нужно будет оценить износ электродов, удалить загрязнения, отрегулировать зазоры. Но делать это следует, только если вы четко понимаете, что делаете, и имеете опыт обращения с таким тонким техническим изделием, как свеча зажигания. В общем случае при любых подозрениях на свечи зажигания следует обращаться в автосервис к профессионалам.

Фото: Колёса.ру

Ни в коем случае!

Чтобы избежать повреждения агрегатов и систем автомобиля при проблематичном запуске холодного двигателя, никогда нельзя делать следующее.

Многократно включать стартер. Стартер –в целом довольно надежная электрическая машина, но она не предназначена для постоянного использования. Ее задача состоит в том, чтобы провернуть коленвал, что само себе не так просто, а не крутить мотор в течение нескольких десятков секунд. Поэтому, если гонять стартер слишком долго, он может попросту сломаться.

Многократно пытаться запустить двигатель от внешнего источника (использовать неисправный внешний источник). При запуске от внешнего источника подается очень мощный электрический импульс. Если таких импульсов будет много, если они будут подаваться слишком часто, возникает риск повреждения бортовой электроники и сбоя ее настроек.

Дольше положенного заряжать АКБ. Если вы решили в домашних условиях подзарядить аккумулятор, делайте это в строгом соответствии с инструкцией к зарядному устройству. Не затягивайте процесс, не перегревайте батарею, не пытайтесь зарядить ее больше, чем полагается –она не примет ничего сверх возможного, а вот необратимые процессы разрушения некорректная зарядка может активировать.

Фото: DaneeShe, depositphotos.com

Если вы избежите описанных выше ошибок, проблем с запуском автомобиля на холодную у вас не возникнет. Потому что прохладная погода сама по себе не обязательно приводит к проблемам с транспортом. Если машину правильно обслуживать и поддерживать исправность ее систем и оснащения, двигатель современного автомобиля и зимой в самый лютый мороз заведется без проблем.