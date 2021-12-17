Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется

Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ресурс мотора некоторыми ошибками (причём и воздушных фильтров это тоже касается – с ними тоже есть тонкости). Как вы уже поняли, опытные автовладельцы сейчас могут посчитать всё нижесказанное стёбом и поискать что-то более интересное, а вот тем, кто только встаёт на путь самостоятельного обслуживания своего автомобиля, рекомендуем устраиваться поудобнее.

Дисклеймер



Без дисклеймера нынче никак. Поэтому предупреждаю сразу: если опыта нет никакого, сейчас самое время выйти на улицу к своей и машине и попытаться хотя бы найти, где эти свечи стоят. Были, конечно, прекрасные времена, когда провода из крышки трамблёра шли прямиком на свечи, которые тоже стояли на виду. Сейчас некоторые вещи изменились, поэтому прежде, чем махнуть эти свечи за пять минут, надо убедиться, что для этого не придётся снимать, например, впускной коллектор. Это не всегда просто, поэтому для начала желательно посмотреть, как это делают профессионалы. Иногда трудно правильно снять индивидуальную катушку зажигания, которая стоит прямо на свече, а ещё могут возникнуть сложности и у тех, кому захочется поменять свечи на моторе V8 или, скажем, оппозите. Там некоторые свечи стоят так далеко и неудобно, что долезть до них – то ещё развлечение.

Что нужно?

Давайте сразу скажу пару слов про инструмент. Понятно, что ничего не получится сделать без свечного ключа. Шарнирный он будет, трубчатый или еще какой – не суть, это дело вкуса. И не столь важно, каким образом он будет держать свечу: резиновым колечком, магнитом или пружиной. Главное, правильно подобрать размер, потому что ключи бывают разными: 14 мм, 16 мм (наиболее распространённый), 18 или 21 мм. А ещё можно нечаянно купить какой-нибудь ключ на 22 мм, которым можно выкрутить свечи на, например, ЗИС-5, но не на Рапиде. Так что ключ нужен подходящий, а не первый попавшийся.

Второе – это чистая тряпка, а ещё лучше – баллончик сжатого воздуха. Как раз этими вещами обычно не пользуются, а зря.

Дальше всё зависит от того, как пойдёт процесс. Могут понадобиться и WD40, и, не дай бог, экстрактор. Чтобы не доводить ситуацию до крайней степени (до экстрактора), достаточно придерживаться следующих правил.

Аккуратно по одной

Первым делом желательно подождать, чтобы мотор остыл. В общем-то, это правило, но у меня как-то была машина, у которой выкрутить свечи на холодную было очень сложно (обычная Нексия с мерзким мотором G15MF), а вот на горячем моторе – легко. Но то Нексия, а мы говорим про нормальные машины.

Итак, мотор остыл. Дальше очень важно убрать как можно больше грязи, которая не должна попасть в свечные колодцы, а оттуда – в камеры сгорания. Поэтому берём тряпочку и протираем всё, что расположено в непосредственной близости от свечей. Конечно, было бы идеально довести до состояния «муха не сидела» и сами свечные колодцы, но тряпкой в них обычно залезть не получается. Вот тут поможет сжатый воздух (не думаю, что под рукой окажется компрессор, поэтому желательно продуть колодцы хотя бы воздухом из баллончика). Само собой, идеальной чистоты с ним не добиться, но то, что полетело бы внутрь мотора в первую очередь, он всё же сдует. Детское правило «чуть-чуть не считается» для двигателя и мусора не работает абсолютно: даже немного пыли, попавшей в камеру сгорания, очень сильно сократят ресурс мотора. И очень жаль, что про это многие забывают.

После того, как относительный порядок наведён, можно снимать высоковольтные провода. Если опыта мало, лучше снимать их по одному: иначе можно перепутать их последовательность. Не стоит тянуть за сам провод, гораздо лучше будет снимать его за насвечник. После того, как провод с лёгким «чпоком» будет снят со свечи, последнюю можно откручивать.

Тут возможны только два варианта: либо свеча откручивается, либо нет. В первом случае всё хорошо, во втором… Теоретически, конечно, можно залить немного «вэдэшки» (на холодном моторе) и посмотреть, что получится. Помогает это редко, но вдруг. Если же свеча упорно не двигается, эксперимент лучше прекратить и поехать в сервис. Иначе можно сломать свечу, и тогда без экстрактора вытащить её остатки будет очень сложно. Пусть этим занимаются профессионалы.

Во время установки новой свечи нужно быть ещё более аккуратным. В некоторых моторах свечные колодцы такие глубокие, что рукой вставить свечку не получается, и её приходится вставлять в ключ, а уже им лезть в колодец. Тут важно попасть свечой в отверстие, а не лупить её боковым электродом по дну колодца. Во-первых, в таких глубоких колодцах с большой вероятностью остаётся мусор, который этой свечой успешно сгребается в камеру сгорания, а во-вторых, удары электродом меняют зазор. Это, конечно же, тоже плохо. Поэтому лучше действовать аккуратно и не торопиться.

С каким усилием затягивать свечу? Это вопрос философский, религиозный и даже немного риторический. Обычно все просто тянут от руки, а там –﻿ как затянется. На самом деле все производители указывают точный момент затяжки. Обычно он не превышает 25 Нм, но точно эту информацию можно узнать из рекомендаций производителя свечи. Жалко, что этого почти никто не делает. Более того, многие не верят, что неправильный момент может как-то серьёзно повредить. На самом деле, он сделать это способен.

Если свечу не дотянуть, она будет перегреваться. Звучит странно, но это факт: вывод тепла будет затруднён из-за неполного прилегания деформируемой металлической шайбы. Отсюда и калильное зажигание, и выход из строя самой свечи и высоковольтного провода (точнее, его наконечника). В худшем случае свеча может даже выстрелить из блока.

Если свечу перетянуть, то можно вытянуть корпус свечи, что приведёт к прорыву газов между корпусом и изолятором. В общем, тоже ничего хорошего. Поэтому очень важно запомнить: без соблюдения момента затяжки гарантировать правильную работу свечи невозможно.

Что делать, если под рукой нет динамометрического ключа? Главное – не отчаиваться. Производители свечей знают, что никто эти свечи не затягивает таким ключом, поэтому почти всегда рисуют на упаковках картинки-подсказки. Обычно на них показа свеча и написано что-то типа «1/2» или «3/4». Это означает, что после затяжки свечи рукой её нужно провернуть ключом ещё на половину оборота (180 градусов) или на три четверти (270 градусов). В этом случае момент затяжки будет выбран правильно. Но только при соблюдении как минимум трёх условий.

Первое – это первоначальная затяжка от руки. Свечу вообще нежелательно вкручивать ключом: можно что-то напутать и погнать её не по резьбе. Глупый, но сильный человек резьбу сорвёт легко, поэтому свечи всегда закручивают от руки, а ключом их только затягивают. Поэтому, кстати, резьба должна быть чистой. Понятно, что от руки – это не обязательно пальцами, можно и ключом-трубкой (если глубина колодца не позволяет сделать это рукой), но безо всяких рычагов и воротков.

Второе – это наличие смазки. Производители свечей обычно не рекомендуют смазывать резьбу свечи. Обратите на это внимание: если использовать смазку тогда, когда производитель этого делать не советует, момент затяжки получится больше рекомендованного. А это, как я уже говорил, плохо. Поэтому любителям смазать резьбу для правильной затяжки лучше ориентироваться как раз-таки на количество оборотов после вкручивания свечи, а не на динамометрический ключ.

Ну и третье. Рекомендации разряда ½ или ¾ оборота работают только для новых свечей. В этом случае учитывается деформация уплотнительной шайбы свечи, которая существенно сжимается и является, по большому счёту, одноразовой. Если ввернуть свечу с уже деформированной шайбой (то есть повторно), необходимости тянуть ещё пол-оборота нет: сжиматься там уже нечему, и получится заметный перетяг. Тут лучше поступить обратным образом: ориентироваться на динамометрический ключ, а не на количество оборотов, нарисованных на упаковке свечи.

Наконец, остаётся последний вопрос: надо ли смазывать наконечники проводов или катушек, которые надеваются на свечи? Тут однозначного ответа нет. Но можно сказать точно: лучше не смазывать ничем, чем смазывать каким-нибудь силиконом (который может очень хорошо приклеить катушку к изолятору свечи) или засыпать все токопроводящим графитом (там результат может быть непредсказуемым). А вот какой-нибудь фторопластовой или тефлоновой смазкой пользоваться можно, хуже от этого не будет.