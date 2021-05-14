Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с некрасивым налётом на клеммах аккумуляторной батареи. Кто-то на эти окислы плюнул, кто-то просто зачистил клеммы, кто-то пошёл в Интернет «по-большому», чтобы узнать что-то новое про технический вазелин или графитовую смазку. К сожалению, иногда ни зачистка клемм, ни их обработка химией проблему не решают, потому что причина её возникновения лежит где-то глубже, а то, что мы видим на клеммах – всего лишь некоторое последствие какой-то неисправности. Поэтому сегодня поговорим о том, почему окисляются клеммы и как от этой неисправности можно (и нужно) избавляться.

По старинке



Раньше подход к окисленным клеммам был прост, как сюжет повести «Старик и море». Увидел окислы, содрал наждачкой, забил клеммник потуже, затянул его от души, а если совсем эстет – обмазал всё это солидолом. Потом потихонечку пришло понимание, что мазать клеммы солидолом – это моветон. В ход пошли другие смазки, часть из которых подходит для этого действительно лучше (а ведь было время, когда и солидол ещё надо было где-то добыть).

К причинам этого безобразия отношение было простое: а куда деваться? Контактам положено окисляться, так что это такое неизбежное зло. Правда, особо продвинутые всё же справедливо отмечали, что стоит обратить внимание на то, какая клемма окисляется быстрее: плюсовая или минусовая. Исходя из этого наблюдения можно было сделать вывод о том, что всё-таки идёт не так. Если больше окисляется плюсовая клемма, налицо перезаряд аккумулятора, если минусовая – то недозаряд. В первом случае виноват почти всегда реле-регулятор напряжения, во втором – генератор. Или тоже реле-регулятор, но тут надо разбираться. Потому что ещё может быть плохая «масса».

Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.

Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.

Руками и глазами

Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.

Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.

Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.

Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.

Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.

Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.

Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.

Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.

Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.

Чуть сложнее

Зеленеет чаще минусовая клемма аккумулятора. Основная причина роста количества такого окисла – это плохой контакт. Правда, нужно сделать оговорку: слово «плохой» относительно контакта очень многозначно. Поэтому проверять тут придётся многое.

Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.

И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.



Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.



Если с клеммой всё хорошо, проверяем «массу». Слабый контакт «массы» может привести к практически таким же последствиям: перегрев провода и клеммы и как следствие – окисление клеммы. Особенно серьёзно нужно проверить силовой провод, если в машине стоят какие-то нештатные мощные потребители, которые могут перегружать проводку. Например, сабвуфер с усилителем. Можно даже пощупать провода: если они горячие, что-то идёт не так, и разбираться нужно именно с этой проблемой. Окисление клеммы в этом случае – лишь симптом, а не сама болезнь. А лечить нужно именно болезнь.

Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.

«А напоследок я скажу… »

Очень важно понимать, что появление любых отложений на клеммах – это признак неисправности. Никаких окислов там быть не должно. И ладно, если причина возникает сама по себе, от возраста автомобиля или его износа. Бывает, что виноват в этом сам владелец автомобиля. Согласитесь, что некоторые вещи у нас никак не кажутся причиной сильного окисления. Например, неправильная концентрация электролита в обслуживаемой батарее, кривая установка «музыки», болтающийся провод «массы», немного дурящий генератор или его проскальзывающий ремень…

Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.