Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.



Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.



Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.



Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.



Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

