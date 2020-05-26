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Из бедной Мексики задорого: новую VW Jetta оценили в рублях

26.05.2020 2075 1 0

Российское представительство Volkswagen объявило рублёвые цены на новый седан Jetta и повергло ими потребителя в шок — самая дорогая модель в сегменте!

 

После небольшого, примерно полугодового перерыва Jetta возвращается на российский рынок: на смену седану нижегородской сборки пришёл мексиканский. О его комплектациях российский офис VW рассказал ещё в сентябре прошлого года, а в ноябре получил на машину ОТТС со сроком действия до 21 ноября 2022 года. Старт продаж объявили сегодня, за несколько часов до заявления Владимира Путина о том, что «пик коронавируса в России пройден». Во многих регионах, в том числе в Подмосковье уже возобновилась офлайн-торговля машинами и брожение масс по салонам, пусть и в масках, так что самое время новой Джетте выйти на арену.

Итак, мексиканский седан в базовой комплектации Origin с 1,6-литровым 110-сильным атмосферным мотором и 5-ступенчатой «механикой» обойдётся российскому потребителю в 1 485 000 рублей, с 6-ступенчатой гидромеханической АКП — в 1 545 000 рублей. За эти деньги вы получите машину на штампованных колёсах, с шестью подушками безопасности, обычным кондиционером, подогревом передних сидений, круиз-контролем и базовой «мультимедией» со смартфонным 6-дюймовым экраном. Негусто…

На вершине гаммы — седан в комплектации Status с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом» (не DSG!) за 1 860 000 рублей. Тут уже 8-дюймовый мультимедийный экран, навигация, виртуальные приборы, литые колёса, датчики парковки, камера заднего вида, регулировка поясничного подпора в передних креслах и прочие радости жизни, а за доплату в 79 000 рублей дают пакет Plus c люком, адаптивными фарами и системой контроля за самочувствием водителя. С опциональными USB-портами для задних пассажиров, голосовым управлением и цветом металлик получаем почти 2 млн рублей.

Для сравнения, конечно же, в первую очередь следует привести Skoda Octavia калужской сборки, цены на которую без учёта опций находятся в диапазоне от 1 140 000 до 1 609 000 рублей, причём в топе предлагают 180-сильный мотор. Калужские Citroen C4 Sedan и Peugeot 408 стоят от 1 049 900 и 1 149 000 рублей соотвественно. Hyundai Elantra — от 1 084 000 рублей. Kia Cerato — от 1 056 900 рублей. Toyota Corolla — от 1 243 000 рублей.

А как же, спросит пытливый читатель, седан Mazda 3 за 1 570 000 рублей? А Mazda теперь позиционирует свои машины в премиум-сегменте, так что «трёшка» для сравнения с Джеттой не годится — ей в пору мериться с седаном Audi A3.

Первые комментарии к новостям о ценах на Джетту полны гнева и недоумения. Мол, откуда такие цены!? Увы, Jetta подтверждает уже давно известную истину, что без локализации продавать непремиальные машины в России невыгодно. Мексиканская сборка, ориентированная на непритязательного американского потребителя, тоже не вселяет оптимизма — от марки Volkswagen россияне привыкли ожидать немецкой рафинированности и тщательного подбора отделочных материалов, и в случае с Джеттой, скорее всего, будут разочарованы.

В США нынешняя Jetta продаётся примерно втрое хуже, чем Toyota Corolla: в 2019 году, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 100 453 и 304 840 шт. соотвественно. В России в предкризисном 2014 году Jetta разошлась тиражом 23 564 экземпляров, то есть была одной из самых популярных моделей С-класса. В 2018-м, то есть последнем полном году продаж предыдущей Джетты в РФ, дилеры продали лишь 3813 экземпляров этой модели, но мексиканскому седану, кажется, не святят даже такие скромные показатели.

седан Россия авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Jetta

 

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1 комментарий
26.05.2020 23:48
Чиро

Всё правильно! Из бедной Мексики в нищую Россию.

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